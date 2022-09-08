5個男生最在意的身體部位　關節暗沉超扣分　2死角疏於保養最致命

男女生的思維模式與生俱來就有很大的差距，對於心思較細膩的女生而言，個性總是直來直往的男生真的很讓人頭疼，剪了頭髮沒看出來、化了妝以為是素顏，更不用說分辨出口紅的色號，而這也就是我們生活中常聽到「直男」的最大特徵。



不過看似什麼都不在乎的他們，其實對於一些小細節卻是特別的注重，嘴上雖然不說但都會默默的觀察，以下整理出了5大男生最在意的小地方，都說「魔鬼藏在細節裡」，各位女生千萬別輕易忽略了，還不趕快筆記起來回家把這些地方保養乾淨！

5大男生最在意的女生身體小部位，保養面部的同時也別忘了要整理好這些小地方喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 腋下

夏天若想當個辣妹事前保養工作一定要先做到位，像是穿著無袖上衣時，腋下的護理就成了一大關鍵，暗沉、粗糙甚至未清理乾淨都會讓人產生不好的感覺，再加上腋下的汗腺發達、黑色素容易沈澱等問題，出門在外抬起手來便會一覽無遺，因此平時不只要除毛，美白同樣不可以忽略，另外也建議外出時塗抹上一層止汗劑來減少流汗、異味的產生。

2. 手腳關節處

關節處的細膩與否真的能直接體現出一個人保養的用心程度，也因為經常活動的關係，膝蓋、手肘位子總是會比周圍皮膚來的粗糙，黑黑皺皺的樣子視覺上更是顯得格外不乾淨，尤其在夏天沒有衣服遮擋的情況下直接一目了然，因此大家千萬別忘記定期的保養關節位置，除了擦拭乳液外，也要記得幫它們去角質。

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3. 雙手

女生擁有一雙纖細白嫩的手絕對是一大加分優勢，不管是在平常不經意的露出或者約會牽手時，整齊、乾淨的雙手可以給人留下良好的印象，也可說是我們女生的第二張臉，若是有在做美甲的朋友，建議不要選擇太過花俏的款式，簡單整齊就是最好的，保養方面則是勤擦護手霜讓手部肌膚保持水嫩光滑。

4. 後頸、後背

脖子後方和背部的保養經常被人給遺忘，可說是皮膚上的兩大死角，然而只要一到夏天流汗、悶熱就會在身體留下一層污垢，一旦沒有及時清理保養，除了皮膚會變得又黑又粗外，還有可能造成痘痘的增生，後續復原的工作更加麻煩，因此大家下次在保養時千萬別忘記這些看不見但卻很重要的小地方。

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5. 腳部

近年來涼鞋似乎默默的成為夏日必穿鞋款之一，各大品牌也相繼推出了許多款式，不過在穿著涼鞋時腳部的保養就變得格外重要，平時被鞋子、襪子遮住的地方，許多人也就不會特別去保養它們，長期下來不管是腳上的皮膚還是指甲都會變得不美觀，因此大家一定要定時幫腳上擦上保養品，並抱持整齊乾淨的指甲，另外穿涼鞋出門時，千萬不要忘記防曬也要塗到腳背上，否則腳上就會出現深淺不一的膚色，有失整體的和諧。

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