女生睡眠時間為何需較男生長？睡眠專家指午睡、飲凍水可解決失眠

【失眠】有研究曾指出，女生需要的睡眠時間較男生多。加上睡前還要進行連串保養工作，若然遲遲未能入睡的話，相信翌日定會更疲倦和無精神。時下不少人都易有失眠問題，有研究亦指約四成人需花半小時以上才能入眠，可見睡眠時間的珍貴。哈佛醫學院教授Herbert Benson便對此分享迅速入眠的妙法，而做足以下5個做法，更效減壓放鬆，讓身體提前達致休息狀態，繼而一覺睡天光。



失眠｜有研究指女生較男生需要更長時間睡覺。（IG@judy.kwong）

女生較男生需睡更長時間？

英國羅浮堡大學前睡眠研究中心主任Jim Horne在睡眠方面展開長達15年的研究，其中發現女生的平均睡眠時間，都較男生多20分鐘。他解釋睡眠時數視乎整日的大腦活動而定，若然處理的事較複雜和頻密，晚上便需多花睡眠時間來修復。而女性大腦傾向同時做多樣事情，處理事務繁瑣，故大腦活躍度會較傾向單一地工作的男生高。不過他同時指出，工作涉及決策和橫向思維的男生，所需的睡眠時間也相對較長。

此外，美國杜克大學亦曾發表一項研究，邀請210位中年男女作睡眠分析，結果顯示有四成參加者有失眠問題，並需花半小時或以上，才能夠睡著。由此可見，能夠即時入眠並睡至天亮的人是多麼的幸福！但若受失眠困擾的話，其實也有解決的方法，以下由哈佛大學推介的易入眠方法，大家不妨試試。

失眠｜腹式呼吸法有效放鬆身體肌肉，以助入眠。(IG@misselvani)

【失眠】哈佛大學推介解決失眠法：腹式呼吸法



日常受到不少工作困擾，容易形成壓力而不自知，結果睡覺時輾轉難眠。這時可透過調整呼吸放鬆肌肉，讓身體開始休息。Herbert Benson曾提出「舒壓反應」（Relaxation Response）一詞，意指身心靈得到休息，並與壓力持相反狀態。而這時候的呼吸一般都是緩慢而深長，因此透過控制呼吸，便有效減慢心跳率和血壓，繼而達致放鬆狀態。

腹式呼吸法不需刻意坐直身子進行，只要平躺床上，然後以鼻呼氣再深深吸氣，維持閉氣狀態約5秒後，才慢慢呼出氣來，並重覆動作至感到睡意為止。這樣可透過橫隔膜、胸腔和腹控肌肉的收縮，保持心境平和。

【失眠】哈佛大學推介解決失眠法：身體感知



當持續腹式呼吸一段時間，身體開始進入睡眠狀態，可以透過集中感受某個身體部位或肌肉群，從而提升思想和身體的連接，有助紓解壓力。

【失眠】哈佛大學推介解決失眠法：意像鬆弛練習



心理學家Matthews-Simonton曾提出以這方法助癌症痛人紓緩痛楚，同時亦可減輕不快或驚慌的心情。透過想像自己處於舒適環境，可讓大腦接收到輕鬆的感覺，並將訊息傳遞至身體各部分，以減輕呼吸和心跳速度，並鬆馳肌肉，幫肋入眠。

失眠｜睡前喝冷水有助入眠。(IG@heungheungeliza)

此外，除透過紓解壓力助眠，也有其他方法幫助入睡。日本專門研究睡眠的梶本修身醫生便曾透過節目《この差って何ですか》，推介解決失眠的方法。

【失眠】解決失眠法：睡前飲凍水



這其中包括在睡前喝冷水。梶本醫生解釋，我們在睡覺時，體內器官會隨之降溫。他亦舉例當被困冰山時，很容易就想睡，故若飲凍水降低體內溫度的話，就能讓自己更易入睡。相反，如果飲熱牛奶的話，反而不能幫助解決問題。

【失眠】解決失眠法：午睡半小時



不少人以為中午睡覺後，晚上會更精神，而且難以入眠。梶本醫生則表示，有研究指出約半小時的午睡，反而有助晚上入睡，不過不宜午睡超過1小時，以防導致晚上失眠及影響睡眠質素。