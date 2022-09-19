蝦頭原諒火火出軌成知己　分手後感情昇華被讚最佳前度：愛仍存在

【蝦頭／火火／絲打圍佬】娛樂圈有不少情侶在分手後都不相往來，但有些人卻是少數的例外。楊詩敏（蝦頭）與李家榮（火火）在求學時期就曾有過一段長達3年半的戀情，在二人分手後再見亦是朋友，蝦頭不但原諒了當時出軌的火火，更成為了火火子女的契媽以及與火火太太成為知心閨密，被不少網民指是「最佳前度」。



蝦頭與火火曾於就讀演藝學院時交往過3年半，日前火火就擔任了蝦頭主持的節目《絲打圍佬》，大談二人的一段情，以及分手後再見亦是朋友的心路歷程。談起二人3年半的戀情因為火火出軌而分手收場，蝦頭就曾坦言，分手後曾有長達一年多的時間憎恨火火，但有一天卻突然想通釋懷，決定與火火做回朋友，認為彼此都十分了解大家，是對方很重要的人，而火火亦認為能與蝦頭由前度變成知己十分欣慰及開心。

火火就擔任了蝦頭主持的節目《絲打圍佬》，大談二人的一段情 （《絲打圍佬》）

我哋對對方都係一個好重要嘅人，亦都係好了解對方……我哋做唔成情侶呢個關係啫，但我哋嘅愛依然存在。你真係愛呢個人，你先會想延續個關係。我哋諗通咗，既然做唔成情侶，就做朋友，因為仍然好想你好，仍然好想去關心你。 楊詩敏（蝦頭）

蝦頭在釋懷與火火分手一事後主動找回火火做朋友，多年來二人在演藝路上一直惺惺相惜，而蝦頭對每件事充滿熱誠的性格更是火火最欣賞她的地方。本是情場浪子的火火在遇上太太後修心養性，變成一個顧家好男人、好丈夫，剖白在太太未婚懷孕後認定對方的一刻：「我突然望住呢個女人，呢個世界除咗我阿媽之外，未遇過一個女人覺得我係得。」

見證著火火由浪子定性的蝦頭在節目中聽到火火這段話更是感觸落淚，認為火火以前總是吊兒郎當，成為人父後更變得有擔當：

好似老懷安慰，兒時識佢時，佢真係唔係一個咁成熟、咁為別人設想嘅人。 楊詩敏（蝦頭）

蝦頭見證著火火由浪子定性 （《絲打圍佬》）

性格一向爽直男仔頭的蝦頭在放下與火火的一段情後，二人的感情更是由舊情人昇華成彼此的知己，更成為了火火子女的契媽，以及與火火太太成為知心閨蜜，火火亦表示太太對自己是絕對信任。

佢喺我心目中佔一席位，我哋大家同拍拖嗰陣都唔同咗，見證大家成長，佢話我由個阿嬸變得愈嚟愈靚，而佢就由才俊變做依家嘅好爸爸。 楊詩敏（蝦頭）

蝦頭與火火分手後再見亦是朋友（playfire＠IG）

不少網民看畢節目後都大讚蝦頭是「最佳前度」，分手後能再見亦是朋友十分難得，並希望她能早日覓得良人。其實，在茫茫人海中遇到對方早已不易，即使不能成為愛侶，或許換一個身份及方式相處才是最適合大家，不要輕易放棄得來不易的緣分。

【蝦頭、火火Q&A】