蝦頭與前度火火相愛相憎到成知己　屢受情傷悟：要知自己要甚麼

生存演技派｜ViuTV節目《生存演技派》邀來舊情人火火及楊詩敏（蝦頭）作主持，把「演技」融入到生活中，由學習演出對方的「角色」，到把情感的收放自如，學會相處與自處。蝦頭與火火在節目中分享自己的人生經歷與成長，說起與對方如何由舊情人成為好朋友。



蝦頭與前度火火相識多年，《生存演技派》卻是二人首次合作，火火深情剖白，笑指自己當年愚蠢，與蝦頭分手，但現在己成為互相支持的好友，見證大家成長。（《生存演技派》劇照）

蝦頭與火火拍拖3年 由相愛相憎到知己老友

今年45歲的蝦頭（楊詩敏）予人感覺開朗、爽快，但原來她自認在愛情中卻是委曲求全的一方，常常不自覺地失去自我，飽歷情傷，卻也因此而悟出一套人生哲理。

蝦頭與李家榮（火火）是相識多年的好朋友，在演藝學院讀書時是同學，也是男女朋友。當時拍拖3年半，算是蝦頭較長的一段戀情，曾在訪問中說到當時分手很激烈，曾憎了火火一年多，但後來有天心血來潮，不想再這樣，碰巧火火亦有同感，於是便做回朋友，感情昇華。

相識多年，《生存演技派》卻是二人首次合作，火火深情剖白，笑指自己當年愚蠢，與蝦頭分手，但現在己成為互相支持的好友，見證大家成長，並十分欣賞蝦頭對每件事充滿熱誠，只是有時候過分執着，變成固執；而蝦頭則蝦頭表示覺得火火從前有點吊兒郎當，有時甚至會「卸膊」，不過自從當了爸爸後，火火變得有擔當。

《生存演技派》是蝦頭與火火首次合作，昔日二人分手時很激烈，及後再做回朋友，感情昇華。（playfire＠IG）

蝦頭曾陷「多角」關係 愛得卑微似乞求

蝦頭「男仔頭」個性，多年來異性緣一直不俗。她曾分享：「年輕時愛拍拖，總要有異性在身旁。旁人或會問：『蝦頭，你其貌不揚，憑甚麼？』所以都說真愛不看樣子，況且我也不太差吧！」

蝦頭說小時候總是鬼主意多多，遇上心儀對像，總會投其所好，甚至「狡猾」地暗地裏主動出擊。她說：「要是我喜歡一個人，他會發現我老是在他身邊。我會跟他的好朋友、他身邊的長輩成為朋友。他不會主動約我，但他的爸媽會！」她回憶，會為了心儀對像做很多事，投其所好。

後來長大了，沒了「狡猾」的小計謀，卻始終習慣主動與討好別人，直言：「從沒試有被人追求，二人總是自自然然走在一起。」也易陷多角戀愛，曾以為成為第3者，對方會更愛自己，但當男友被發現出軌，卻決定不再與蝦頭糾纏不清；蝦頭也曾想控制對方、每天擔驚受怕他會不忠，她道：

在關係中，我變得很卑微，似是乞求他對我的愛。討好多了，便連自己喜歡甚麼，都不知道了。

舊時她怪責身邊人；回望過去她卻說：「根本那時誰人跟我走在一起，也會是相同結果。」

蝦頭曾以為成為第3者，對方會更愛自己，在關係中變得很卑微。（黃寶瑩攝）

喜歡自己是：「每一次，都要問自己想要甚麼」​

後來，蝦頭又遇上經理人邵子風，兩人在2015年公布相戀，不時以情侶身份出席活動與工作，穩定甜蜜，愛得高調，甚至曾計劃過結婚。

可是其後卻有報道指邵子風疑背着蝦頭與一位女生視像對話談情，隨後邵子風才在社交網站上宜布與蝦頭早已在2017年6月分手，分手原因不涉及第三者，邵子風在千字文上也感激蝦頭在他患上抑鬱時候不離棄，更說：「假如人生沒有遇上妳（蝦頭），可能我早就已經自殺死了。」蝦頭更簡單留言一句：「謝謝你為我付出的一切，我永遠愛你！」

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當蝦頭真正與邵子風分開後，埋頭工作的蝦頭在朋友勸導下看心理醫生，發現險患上抑鬱症，可幸蝦頭及早接受心理治療，走出傷痛，同時對愛情也別有一番體會。回復單身的她，想要歇息一陣子，也趁機與父母修和，敞開心扉後，蝦頭覺悟：

無論對任何人，都沒辦法令對方喜歡我，但我先要喜歡自己。

她分享現在單身了一陣子，每天醒來，都是想着自己喜歡做的事。找尋伴侶，卻再也不只是找個伴，蝦頭說：「我不需要人陪我做事，也不是特別羨慕要人追求。」她說：「喜歡自己，就是每一次，都先問自己想要甚麼。」

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