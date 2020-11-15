蝦頭楊詩敏開朗背後險抑鬱　曾當小三乞求被愛：這種關係注定失敗

楊詩敏（蝦頭）一向走喜劇路線，近日出席電台節目《音樂說》時剖白，外表搞笑開朗的她，曾經受困情傷以至用工作麻醉自己，最後更險患上抑鬱症。楊詩敏（蝦頭）除在節目談及自己險患抑鬱症外，更分享她與前經理人邵子風的感情經歷。如今走出情傷的楊詩敏（蝦頭）學會愛自己，不再在一段關係中委曲求全。

楊詩敏（蝦頭）近日出席香港電台節目《音樂說》訪問時向剖白，外表搞笑開朗的她，曾經受困情傷以至用工作麻醉自己。(yeunghatou@IG)

楊詩敏（蝦頭）以搞笑浮誇樂觀天真的形象入屋，從沒想過總掛着笑臉的楊詩敏（蝦頭）背後是滿身傷痕。楊詩敏（蝦頭）在接受其他媒體訪問時透露，自己開心背後是隱藏一個「渴求愛」的缺口，往後這個缺口也導致蝦頭不斷在愛情路上跌倒受傷，甚至在一段關係中委曲求全，失去自我。

楊詩敏（蝦頭）樂觀天真背後其實是自卑？ 以為做第三者可以換取更多愛

以搞笑浮誇的形象入屋的楊詩敏（蝦頭），向來給觀眾形象都是樂觀天真。（黃寶瑩攝）

44歲楊詩敏（蝦頭）曾在訪問中坦言自己生於大家庭，從小便萬千寵愛在一身，但當弟弟出生後，家人全把愛投放在她的弟弟身上，加上從小被蝦頭視為偶像的爸爸竟然出軌，受限於原生家庭與父母婚姻失敗的陰霾下，蝦頭表示：「既然家中沒有愛，我就拚命在外找尋愛。」

從18歲第1次拍拖開始，我這條命永遠好像只能做第三者。 楊詩敏（蝦頭）

年輕時談的戀愛，雙方總是不夠成熟，很容易因為小問題而分開或讓第三者有機可乘，有時更因為想被愛而無意之間做了別人的第三者，楊詩敏（蝦頭）正正因為很需要愛而當別人的第三者，更喜愛與追求那種被男人寵愛的感覺，蝦頭更認為當第三者更會讓對方愛自己更多。但不見得光的愛情總是一閃即逝，男友被發現出軌，決定不再與蝦頭糾纏不清，那時蝦頭只歸咎於自己命運不好，卻沒有考慮到這一段愛情從起初便是錯誤的開始，甚至是沒有結果的愛情。

▼▼▼【按圖看】44歲楊詩敏（蝦頭）搞鬼的造型照▼▼▼

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27歲曾苦追過男老師多年 只換來26天的短期戀愛

楊詩敏（蝦頭）在接受節目《約女Yama嗲》時坦言自己認識過很多的男人。(yeunghatou@IG)

楊詩敏（蝦頭）在接受節目《約女Yama嗲》訪問時，談到自己異性緣其實很好，一路以來認識過很多男人，屈指一數也拍過5至6次的長期戀愛，也有為數不少的短期戀情，蝦頭在電台節目《音樂說》提到自己在27歲時已萌生想結婚的念頭，想找一個終生伴侶，剛好自己在任教戲劇時喜歡上一個男老師，於是蝦頭堅持不懈地苦追對方數年，直到對方接受她願意與她一起，但戀情只維持26天便完結，男方在分手更要求蝦頭待在自己身邊，所以那時兩人只好不歡而散。

楊詩敏（蝦頭）最為人熟悉的便是她與邵子風近4年的感情。(yeunghatou@IG)

之後蝦頭又遇上經理人邵子風，兩人2015年高調向外界透露相戀消息，兩人不時以情侶身份出席活動與工作，加上雙方在工作位置非常契合，感情初期在人前非常甜蜜，也曾計劃過結婚。

可惜在眾人眼前感情穩定的一對情侶，被傳媒爆出邵子風疑似背着蝦頭與一位女生視像對話談情，隨後邵子風才在社交網站上宜布與蝦頭早已在2017年6月分手，分手原因不涉及第三者，邵子風在千字文上也感激蝦頭在他患上抑鬱時候不離棄，更說：「假如人生沒有遇上妳（蝦頭），可能我早就已經自殺死了。」蝦頭更簡單留言一句：「謝謝你為我付出的一切，我永遠愛你！」

▼▼▼【按圖看回顧】44歲楊詩敏（蝦頭）與邵子風以往甜蜜的情侶合照▼▼▼

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分手迷失埋頭工作 險患上抑鬱症後 意識獲得先要享受自己生活 不需要卑微地

蝦頭與邵子風以往在人前看似幸福，但其實有苦說不得，最後兩人也以分手再見是朋友的結束這段感情。(yeunghatou@IG)

在關係中，我變得很卑微，似是乞求他對我的愛。討好多了，便連自己喜歡甚麼，都不知道了。 楊詩敏（蝦頭）

蝦頭與邵子風在人前看似幸福，但其實有苦說不得，感情一早已充滿矛盾，雖然蝦頭想過結婚對象是邵子風，可惜蝦頭與邵子風兩人都是渴望被愛的人，卻不懂得處理愛，其實也太不懂得愛人，於是這段戀愛就變成一場廝殺，蝦頭更謂兩人之間擁有太多關係，又是經理人又會合作創作，有時自己為了維持與對方關係，寧願委曲求全，甚至把自我價值看低，為的只是成全與滿足對方。

蝦頭與邵子風之間擁有太多關係，又是經理人又會一同創作，有時蝦頭為了維持與對方關係，寧願委曲求全。(yeunghatou@IG)

我們互相刺激，又能滋養大家，既能合作，又能精神上交流，可惜我們性格太相像了，只渴望被愛而不懂得愛人，這種關係注定失敗，只有分開。 蝦頭（楊詩敏）

在人前人後我們騷恩愛，背後卻有很多的矛盾。 蝦頭（楊詩敏）

直到蝦頭意識這段關係到了臨界點，兩人需要分開，但這次分開卻讓蝦頭迷失，因為這次愛情失敗打破她一直以來追求的理想情侶模式，而原來愛情要在人們真正失去時，先會讓人感到痛楚。當蝦頭真正與邵子風分開後，埋頭工作的蝦頭在朋友勸導下看心理醫生，發現險些患上抑鬱症，可幸蝦頭及早接受心理治療，走出傷痛，也在愛情傷痛中找到另一番覺悟：「一個女生最吸引之處，其實是享受自己生活，然後將生活的快樂跟你愛的人分享，才會令人喜歡你。」

▼▼▼【按圖看回顧】44歲楊詩敏（蝦頭）近期的近照▼▼▼

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資料來源：《音樂說》，《約女Yama嗲》

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