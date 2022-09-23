Adam Levine否認出軌傳聞　盤點各地出軌男藝人的「語言偽術」

Adam Levine︳近日 Maroon 5 主音 Adam Levine 被傳對妻子不忠，網紅 Sumner Stroh 更公開二人私密的露骨對話，事件更引起外界關注，令到其「寵妻」形象一下子崩壞。事後 Adam Levine 一直否認有關傳聞，但早前他出來回應，聲明中的「語言偽術」引起許多人疑惑，令人不禁回想起過去各地男藝人回應出軌傳聞的金句。



Adam Levine 與妻子Behati Prinsloo。(Gettyimages)

Adam Levine 被指背著剛剛懷第3胎的妻子 Behati Prinsloo，用其官方認證的Instagram帳號，私下與不同網紅傳訊息調情出軌，時間更長達一年，他甚至想為將出世的女兒名字，取名為其中一位網紅的名「Sumner」，寵妻形象在一夕間崩壞。消息傳出後他在個人 Instagram 中發表聲明回應傳聞，但卻因為這一句話而再度引起外界揣測，也令不少人紛紛為他的妻子感到心痛。

Adam Levine否認出軌。（IG@adamlevine）

我沒有出軌，不過在令人感到遺憾的人生階段裡，我確實有做出越矩的行為。 Adam Levine

有消息人士向外媒《People》透露，Adam Levine 並沒有跟這些女生「肉體出軌」，但他近年疫情下感到無聊，才會跟不同的女性聊天打發時間，並沒有實際上的行動，他也否認自己曾與網紅 Sumner Stroh 拍拖一事。而從 Sumner Stroh 公開的資訊可見，Adam Levine 曾讚她真人比上鏡更美、性感火辣，二人曾中斷聯絡幾個月，後來Adam再主動傳訊息，就直接告知她想用她的名字為自己女兒取名。事後也有更多女生跳出來指證 Adam 到處調情的對話。

雖然我們仍然無從得知誰是誰非，但也不得不佩服Adam Levine的「語言偽術」。其實重溫過去，有不少男藝人回應出軌、偷食的事實，都曾經說出過好像 Adam Levine 模稜兩可的金句，但到底事實是怎樣，就留待讀者自己猜測。

許志安開記招道歉：「我是個壞掉的人」

說起香港近年最令人髮指的出軌事件，也不得不提起許志安與黃心穎的「安心事件」，二人在2019年4月被爆的士車廂內親熱的錄影片段，當時許志安與鄭秀文早已結婚，而黃心穎正與馬國明交往，因此引起軒然大波。後來許志安召開記者招待會交代事件，他在記者會上承認自己做錯事，其中這句說話成為大家討論的金句。

許志安曾公開道歉。（資料圖片）

我是個壞掉的人，是個沒靈魂的人。最錯的地方是失去我自己。 許志安

阿基師「理性」敍述出軌行為

香港人對阿基師（鄭衍基）未必很熟悉，但他是台灣著名的「型男大主廚」，愛家愛妻的形象深入民心。不過在2014年他被爆出與女粉絲出軌一事，令不少台灣家庭主婦大跌眼鏡，形象全毀，而當年他曾經在傳媒面前再三否認，更用一連串令人無語的回應去解釋自己的行為，如「跟她嘴對嘴的同時，我只是接招而已，就嘴巴碰一下而已，裡面舌頭沒有伸來伸去」、「嘴對嘴也還好啦，我的客人常常跟我嘴對嘴，是我的國際禮儀」、「不是外遇，只是巧遇」、「她家境不好，我去摩鐵援助她，人之常情」等等，更有網民封他為「渣男教科書」。

阿基師（鄭衍基）2014年被爆出與女粉絲出軌一事。（FB@鄭衍基好料理）

我們清清白白，鐵門拉下來擁抱一下感受溫暖而已。 阿基師（鄭衍基）

王力宏連番否認不忠

近年來最轟動的出軌藝人當然也不得不提王力宏，前妻李靚蕾毀滅式連環爆料，指控王力宏有「性成癮」及「自戀型人格」等心理問題，令他「好男人」形象全毀。王力宏最初曾發聲明回應離婚一事，強調自己沒有對李靚蕾不忠，在聲明中他表示「我不是一個花心的人」、「在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾」、「沒有經營好自己的婚姻」等等。

不過後來隨著李靚蕾再三上載連串證據後，王力宏終於低頭，但僅用一句交代二人的關係：「現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以決定分開生活。」他仍然沒有直接承認背叛妻兒。

王力宏連番否認不忠。（王力宏微博）

我很遺憾我沒有達到妳心裡作為一個合格老公的標準。 王力宏

▼▼▼【按圖看】其他曾出軌的男藝人回應金句▼▼▼