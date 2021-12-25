王力宏被爆偷食　「出軌男」4大面部特徵：濃眉原來易出軌

【王力宏／王力宏離婚／李靚蕾】王力宏被爆出婚變事件不斷發酵，前妻李靚蕾發聲明踢爆王力宏私下感情生活混亂，將對方一直以來「好好先生」的面具撕開；有研究指出愛出軌的人在外表上竟有共通點？



【王力宏／王力宏離婚／李靚蕾】王力宏被爆出婚變事件不斷發酵，前妻李靚蕾發聲明將對方一直以來「好好先生」的面具撕開。（資料圖片；VCG）

王力宏被爆偷食

連日來，王力宏被指婚內出軌、召妓，有傳與By2妹妹Yumi（孫雨）及好友徐若瑄疑似炮友關係，雖然兩者均發文否認，王力宏同時發文道歉兼宣布暫時退出演藝圈，但醜聞仍未平息，更有不少網民用「渣男」、「賤男」形容他。然而，男生好色其實有跡可尋？出軌的人面相特徵原來有共通點？

【王力宏／王力宏離婚／李靚蕾】不少網民用「渣男」、「賤男」形容王力宏；男生好色其實有跡可尋？出軌的人面相特徵原來有共通點？(wangleehom@Instagram)

「出軌男」4大面部特徵

英國《衛報》曾刊登了一項發表於《皇家學會開放科學期刊》（Royal Society Open Science）有關「出軌男」的研究，探討「出軌男」的面相特徵。

研究由西澳大學Dr Yong Zhi Foo帶領他的團隊進行，首先找來200名人士詢問他們的感情狀況，例如過往有否試過對伴侶不忠；及後邀請了超過1500名異性戀人士參與實驗，給予他們觀看那200名人士的照片，並要求他們形容相中人的面部特徵與估計那人出軌的可能性。

結果，其準確度驚人，大部份人都能猜出相中人有否出軌；研究人員也從研究中發現「出軌男」都擁有以下剛陽、帶男子氣概的面部特徵。

至於為何參與者只能猜中「出軌男」，未有發現「出軌女」？研究人員表示，或是基於女性擅長抑壓和掩飾，也有可能是透過化妝技巧「作弊」，故令人難以準確作出判斷。

此外，美國親密關係專家Robert Weiss曾於《今日心理學》撰文講解男性容易出軌的原因，他指出男性之所以選擇出軌，或是基於一段關係中，缺少了一種「感覺」，從而容易受他人吸引；也因為心理發展未成熟，只顧自己快樂而行，未知出軌會傷害對方。

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