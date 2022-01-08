華燈初上｜有一種友情叫羅雨儂與蘇慶儀　比情人更愛比仇人更恨

《華燈初上》的兩大女角林心如飾演的「羅雨儂」與楊謹華飾演的「蘇慶儀」，兩個女人間的友情愛恨交織，儘管誤會重重，卻還是捨不得你走。（內有劇透，請斟酌閱讀）



台劇《華燈初上》的第一集，「Rose 媽媽」羅雨儂（林心如 飾）和「蘇媽媽」蘇慶儀（楊謹華 飾）的關係，就從前者去餐廳，把後者從糾纏不清的男人手中解救出來開始說起。

《華燈初上》劇照

雖然沒有血緣關係，但姐妹之間的感情，不只是一種好而已，還是一種「捨身為你」。也許，從國中時搬家搬到隔壁，彼此對上眼的那一刻起，彼此的緣分便悄然萌芽，伸進了對方的生活裡，使兩位少女在生命中緊緊相依，甚至盤根錯節地纏繞不清。

友誼牽起的雙手，在陽光灑落的那一面，是一路走來相知相惜的愛，還有陰影之下，濃得化不開的恨，愛恨交纏的姐妹緣分，直至死亡也沒有將兩人分離。

有一種友情，是妳出獄後仍接納妳

羅雨儂與原生家庭決裂、遭前夫背叛，窮困潦倒地進了監獄。出獄後，迎接她的是衝過來抱她的兒子，還有兒子的「乾媽」，那永遠帶著溫柔笑容的蘇慶儀，三人緊緊相擁，仿若重生。

在剛出獄的她，仍不知道生計在哪兒的時候，蘇慶儀邀請羅雨儂一同經營日式酒店「光」，和最好的朋友一起當「媽媽桑」，儘管蘇慶儀出資 80%，「但是我們都一樣，都是老闆。」兩人忙忙碌碌一起裝潢「光」，一起撐過沒有客人光臨的窘境，一起應付接踵而來的公關危機，一起照顧或訓練底下的小姐，一起在店裡歡慶妳我的生日。

不論有什麼困難，只要和妳在一起，都能解決。每個夜晚「光」燈箱的打開，就像有妳一樣自然。



有一種恨，是因為是妳所以特別恨

羅雨儂的男朋友江瀚（鳳小岳 飾）甩了她，去跟蘇慶儀要好，後者明知這會使自己最好的姐妹傷心，仍是控制不住愛戀之情，享受與江瀚之間的男女情愛。

《華燈初上》劇照

「你們有沒有過一種，恨一個人，恨到想把對方往死裡打，但又控制不住想要同情他，還有幫他的這種心情？」



當羅雨儂知道他們兩人暗中的交往關係時，恨蘇慶儀到骨子裡；而蘇慶儀得不到一點好姐妹的祝福與諒解，同樣痛恨對方到不行。

一邊是妳明明知道我喜歡什麼，為什麼偏偏要跟我搶，是不是故意想傷害我的「失戀與不理解」；另一邊是妳不知道我其實比妳早還喜歡他，卻還是得看你們兩個放閃，然後好不容易幸福了卻得不到一點祝福的「哀怨與忍讓多年」。

「為什麼是妳？」

「為什麼不是我？」

「為什麼選她，不選我？」



這些話同時出現在兩人心中，穿越與江瀚相識相戀的開始與結束。有時你以為火花熄了，其實只是靜待死灰復燃；有時你以為放下了，其實只是等著找到理由，宣洩傷痛。

兩個人能當姐妹多年，習氣沾染，也許就是因為太像了：做生意的氣概像、做媽媽桑的手腕像、看男人的眼光像、連被男人傷害的方法，也一樣。愛與恨一體兩面，正因為非常地愛妳，所以知道是妳時，也非常地痛恨妳。

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有一種愛，是妳願意幫她養小孩

《華燈初上》第二季透露了吳子維（劉敬 飾）的身世，在第一季扮演著默默關心母親的角色、溫柔貼心的 14 歲少年，原來他的父親不是吳少強（鄭元暢 飾），母親也不是平常一起生活的羅雨儂，而是同樣細心體貼、總是帶著笑容照顧大家的「乾媽」蘇慶儀。

《華燈初上》劇照

年輕的蘇慶儀在母親見死不救的默許下，遭到母親男友性侵，並在驚懼脆弱中反而被母親怪罪並趕出家門，毫無保護與安慰，這傷透了她的心，更驚恐的是——她發現她懷孕了！

不想生下來，卻還是得為了生命安全而生下來。年紀輕輕，還有好多事情想做。明明自己沒有錯⋯⋯遭到性侵、無家可歸、未婚生子，少女的人生接下來要怎麼走？

《華燈初上》劇照

年輕的羅雨儂看著無助的好友，勇敢的她，決定要保護她、保護她的孩子——讓這個孩子，變成羅雨儂和吳少強生的孩子！

劇情道出了她們酸澀的青春，那些願意承擔的無知、屈服現實的軟弱、逍遙法外的惡人、勢利要錢的親人、還有為了保護朋友的清白，那不顧一切、無怨無悔的單純。

有一種承諾，是到死都會遵守

「這場告別式，是我對她的承諾。」眾人參加他們喜愛的「蘇媽媽」的告別式，是由她生前最好的朋友「Rose 媽媽」羅雨儂一手策劃。

年輕時的她們約定好：「以後不管誰先死，另外一個人就要幫她辦喪禮。」



羅雨儂做到了，完成了兩人的約定。喪禮辦在綠意盎然的小花園，周邊樹上掛著的是滿滿的手摺白紙鶴，豐盛的白玫瑰與百合，眾星拱月地圍著一張大大的照片，美麗的她戴著純白髮帶與洋裝，淺淺地微笑著，一如伊人生前的潔淨高雅。

《華燈初上》劇照

絕美的場景，肅穆的眾人，空中飄盪著的是無常與無奈，還有滿滿的遺憾。

「我一直覺得她的存在，就像空氣一樣理所當然，直到她離開後我才發現，原來我以前有多幸福。」



你不在了，我的生命彷彿少了一半。遠方的你告訴我，以後我的快樂，要找誰分享？——我還能再度快樂起來嗎？

你曾說：「活著才是地獄，死掉的人就解脫了，所以活著的人要幫死掉的人開心。如果一個人在哭，另外一個人在天上看，會難過的。」



所以羅雨儂沒有掉淚，她知道她在看，她知道她會理解，因為再深的誤會都有冰釋的一天，就像從年輕時兩人常常吵架，但都會一起去吃冰，透過一個溫暖的擁抱和好，彼此緊靠著，再一起堅強地走下去。兩人之間的友誼，到死都還是相連。

為了不讓親愛的妳難過，所以我不哭。我帶著笑容，送永遠無法取代的妳好走。

有一種誤會，不解開就永遠帶著遺憾

豪氣性格敢愛敢恨的羅雨儂，沒有注意到原來心細如髮絲的蘇慶儀，看似柔和與世無爭，卻可以把愛藏很多年，恨也是。

「我曾經以為我懂妳，但現在，我越來越不確定了。」

「妳從來就沒有懂過我，如果妳懂我的話，就不會老是高高在上一副施捨的樣子。」



所謂的誤會就是，我對你的善良，卻被你看成邪惡。我以為我對你好，殊不知這竟成了你的毒藥。

「我以為妳很享受被照顧的感覺。」羅雨儂苦笑。

「那換妳來試試看啊，換妳來享受一下，被我照顧的感覺。」蘇慶儀這句話帶著的是復仇的毒。



《華燈初上》劇照

華燈初上，夜雨闌珊，本就一人抽菸，現剩一人喝酒。

分隔兩界的你我，有沒有想過⋯⋯如果以前的我們，不那麼自以為是；如果當時的我們，有勇氣解開誤會——那後來的我們，是不是就能少去很多遺憾？然而，有些事情一旦錯過，就來不及了。

紙醉金迷，浮屠塵世中的那一抹淡雅清香，和著沉澱在心底的傷，靜靜地躺在「光」裡。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：為你挑劇｜《華燈初上》有一種友情，叫做羅雨儂與蘇慶儀】