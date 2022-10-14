情侶旅行AA制、男友先付酒店錢　母擔心兒子受騙：要計清楚錢財

【熱話｜旅行】隨著旅遊限制放寬，不少航空公司相繼推特價機票，吸引不少人計劃到外地度假。不過，這亦是一個情侶相處考驗。有網民日前分享將與男友旅行，由於對方母親得悉兒子先付酒店費，便經常「出口術」，更在兩人通話時，會大聲說話單打該網民，告訴兒子去旅行時，「要計清楚錢財」，事件引起不少網民討論。



【熱話｜旅行】有網民日前分享將與男友旅行前的煩惱。(《因為愛情有幸福》劇照)

【熱話｜旅行】該名女網民指男友母親得知兒子暫時全付旅遊酒店錢後，怕被受騙。(《最愛女人購物狂》劇照)

該名女網民於香港討論區發文《同男朋友去旅行，夾錢真係好煩》，透露近日與男友計劃旅行，「所有事進展順利，但在付款一刻，真的很煩。」她指出，兩人分頭行事，自己負責買機票，男友則負責酒店，並強調最後會平均攤分款項。不過，當男友母親知道兒子付酒店錢後，計劃便急轉直下。護子心切的她開始有微言，指兒子支付了很多錢，更在兩人通話討論行程時放聲說話，「到時去的時候，要計清楚食玩買的錢，不要被騙呀！」這番話被女網民聽到，頓時感到委屈，於網上大呻「其實我都有幫男朋友買機票」、「怎樣都是我較怕！明明旅行是開心事，但因金錢斤斤計較，去也去得不開心。」

女網民的分享引起不少人認同，紛指「這樣的男生也有女埋身」、「誰騙誰也未知」，有人亦批「未來家婆很難相處」，並謂樓主真的要算清楚，「待會男友母親叫你弄個excel給她、追你數。」

【熱話｜旅行】研究指「共同理財」有助增進感情。(《無法抗拒的他》劇照)

一個做法解決金錢衝突

正如女網民所言，旅行最重要開心，若為金錢起爭執，不如趁早平息。對於情侶間相處，應各自付款或男方負責，一直存在不少爭議，筆者與友人亦曾討論此話題，一致認同最好做法是輪流付款，這樣可證明各方都有為對方付出。不過，就女網民的情況，雖然各方都有負責不同款項，但若一方有感不公的話，不如盡快將總數攤分，以免引起不必要誤會。

至於旅行期間的洗費，則可各自預付同等金額，並在旅遊期間使用，而購物時額外的費用，則由各自另外支付。這個「共同理財」的做法，除了較為公平，同時有助增進感情。期刊Sex Roles曾發表一項研究，發現共同管理財務的情侶，感情連結會更高。他們推測這做法可讓雙方朝同一目標前進，亦會透過溝通，達致財務運用的共識，同時在權力掌控方面得到平衡。

【熱話｜旅行】相信女網民的苦惱，不只是關於金錢，而是男友的冷處理。(《奇怪的拍檔》劇照)

不幫口冷處理才大罪

不過，相信女網民的苦惱，不只是關於金錢，而是男友的冷處理，以及將來的婆媳關係。不少網民都提到，事主男友像個「媽寶」，問「你男朋友有沒有出聲？」，並勸事主想清楚，「將來結婚，你不只照顧這個媽寶，還要看奶奶臉色，世上有多單婆媳糾紛。」

雖女人最清楚女人，但為何只愛猜度對方？不過，若想修補婆媳關係，最好的做法便是溝通，讓對方知道自己的為人。此外，男友亦佔一個重要角色，由於母親和女友關係不算親密，故他需充當橋樑，閒時為對方說說好話，也要避免兩者衝突，這樣才是一個愛女友的表現。

資料來源：香港討論區