楊祐寧｜親自下廚、模仿老婆打卡　直男式寵妻：愛情踏實但不乏味

【楊祐寧｜結婚】台灣男星楊祐寧與妻子王詠穎（Melinda）昨日補辦婚禮，邀得多位重量級明星好友出席，包括劇集《華燈初上》班底林心如、楊謹華、謝欣穎，以及一眾男神張孝全、陳柏霖及余文樂等，場面非常熱鬧。楊祐寧近年感情生活低調，直至去年5月時，他無預警公開與圈外女友Melinda的關係，同時宣布榮升父親，而在3個月後，兩人更入紙註冊，組成一個幸福美滿的小家庭，不時於IG分享甜蜜趣事，令人看得羨慕。



台灣男星楊祐寧與妻子王詠穎（Melinda）昨日補辦婚禮。(玩下娛樂)

楊祐寧與Melinda戴上Chaumet的Torsade系列結婚對戒進行婚禮。(玩下娛樂)

現年39歲的楊祐寧，在與妻子Melinda相遇前，曾與郭采潔高調交往5年。雖然兩人被外界看好，但在2015年，郭采潔先在Facebook公布分手消息，楊祐寧隨後回應，由於分隔兩地工作近半年，「雙方都很辛苦，但我們仍在努力，沒有放棄！」當時有指兩人對婚姻沒達致共識，因此最終只能帶著抱憾分開。

一次失敗的戀愛經驗，是為迎接更美好的愛情，楊祐寧隨後遇上細7歲的Melinda，不僅沒有年齡隔膜，而且一拍即合，並展開一段低調的感情生活。楊祐寧曾在訪問中指出，年輕的時候很享受戀愛，但會隨時間改變和成長，「像對進入成家立室階段的我而言，愛情是踏實的，就算沒有很輕狂、炙熱，但並不乏味，反而現在的關係讓我感到自在和舒服。」

在Melinda的面前，楊祐寧有時會像個小孩子，想要搞怪、搞驚喜，以哄哄對方。(IG@wangmelinda)

【楊祐寧｜結婚】楊祐寧：即便爭吵也能朝同一路上前進

在Melinda的面前，楊祐寧有時會像個小孩子，想要搞怪、搞驚喜，以哄哄對方，但經常都得適得其反，上演一段「花式自殺」的戲碼。

在楊祐寧和Melinda的婚禮上，好友楊謹華也證實這點，笑指對方是「直男式寵妻」，「他喜歡小鬥嘴，但過後都會稱讚老婆，讓對方哭笑不得，生存意識滿高的。」楊祐寧亦曾在當地媒體的訪問中坦言，形容自己是隻「大笨狗」，會為討主人歡心，而胡亂翻找垃圾桶，從中不知惹怒對方多少次。不過，正如楊祐寧所言，「如果兩個人價值觀相近，就算爭吵也絕對能朝同一路上前進。」Melinda知道楊祐寧的用心，縱然被惹怒也會感到甜蜜，很快便會消氣。

楊祐寧與Melinda常像對孖公仔般，每當空閒時便會到海邊走走。(IG@yoyang)

楊祐寧與Melinda的街頭隨拍。(IG@yoyang)

【楊祐寧｜結婚】珍惜獨處時光

楊祐寧與Melinda常像對孖公仔般，每當空閒時便會聚在一起，亦會到海邊走走，珍惜兩人的獨處時光。楊祐寧曾在IG分享一張兩人的街頭隨拍，指「2020的開頭讓人看不著前方」，於是兩人牽緊彼此，「這張照片是阿梅（Melinda）產前我們散步時隨意拍的，那時我們很珍惜兩人的獨有時光，那天陽光很溫暖，風吹得輕柔，我們想像Anah（女兒）的樣子，也讓這一整年成了我們會想念的一年。」言辭間展現出小確幸的氛圍。

即使因拍劇分隔兩地，楊祐寧都會定時定候與Melinda視像通話。(IG@yoyang)

【楊祐寧｜結婚】模仿老婆照片放閃

此外，楊祐寧亦會發揮其幽默本色，每當Melinda拍完美照後，他都會模仿對方的姿勢和背景拍照，同步還原率接近百分百，就像兩人身處同一個地方般，搞笑又溫馨。即使因拍劇分隔兩地，楊祐寧都會定時定候與Melinda視像通話，給予對方滿滿的安全感。

畢業於餐飲科的楊祐寧，會趁空閒時間為老婆下廚。(IG@wangmelinda)

在今年的母親節，楊祐寧為Melinda煮雞湯泡飯。(IG@wangmelinda)

【楊祐寧｜結婚】親自下廚照顧老婆

楊祐寧多年好友林心如指對方是個「疼太太小孩、對家人很好」的人。不僅經常照顧女兒，畢業於餐飲科的楊祐寧，還會趁空閒時間為老婆下廚，讓對方都能吃上好東西。Melinda亦不時於IG限時動態分享老公煮的美食，如曾在母親節吃雞湯泡飯等。也許平淡簡單的關係，只要在生活細節上花點心思，也可變得豐彩和幸福快樂。