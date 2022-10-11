林志玲拍拖至今從未吵架？靠牽手修復感情：可感受彼此溫度

【林志玲｜AKIRA｜愛情】愛無分國度，可衝破言語限制，讓對方感受自己的真摰。台灣名模林志玲於2019年，嫁日本男團EXILE成員AKIRA，並在今年初誕子，組成幸福家庭。她日前出席新書《剛剛好的優雅》分享會，大談過往演藝經歷，同時透露與老公的相處軼事，更指由拍拖至今從未吵過架？



【林志玲｜AKIRA｜愛情】林志玲於新書透露與老公的相處軼事。（視覺中國）

【林志玲｜AKIRA｜愛情】林志玲推新書《剛剛好的優雅》。（IG@chiling.lin）

現年47歲的林志玲，算是遲婚的一群，雖她一直憧憬愛情，但從不慌不忙，一貫優雅感覺。她過往感情低調，曾傳與言承旭拍拖，但最後沒選擇對方。與AKIRA的結婚消息，也是事出突然，令人感驚訝。兩人婚前秘密拍拖半年，便決定廝守終生，正如林志玲所言，愛情不能準備和等待，「它是一種遇見，應該來到的時候，就會如期而至。」

林志玲曾在接受雜誌訪問時解釋，皆因一通暖心電話。她指當年面對祖母離世，雖外表裝堅強，內心卻脆弱，且滿腦子想著AKIRA，於是致電對方尋求安慰，並在大哭後睡著。一般人這時都會中斷通話，但AKIRA卻沒有，直至林志玲模糊醒來時，他都依然掛著，還答覆一句「我在這裡。」窩心關懷打動了林志玲，讓她心中認定對方，「就是他了。」

【林志玲｜AKIRA｜愛情】林志玲稱拍操至今從未吵大架。(林志玲微博)

林志玲靠1招修復感情

對不少異地情侶而言，語言和文化或是相處障礙，但其實縱使是一拍即合的情侶，想法也未必一致，最重要是懂得表達和克服。林志玲於新書提到與老公的甜蜜互動，更在分享會中指，從未跟他吵大架，並靠一招修復感情：「我跟丈夫說可能自己表達不好，有情緒的時候，能不能牽你的手？至少可感受彼此的溫度。」此外，兩人還會約定在生氣後，寫信予對方說明感受，以加深彼此的瞭解和聯繫。

【林志玲｜AKIRA｜愛情】林志玲一直以來都著重優雅形象。(林志玲微博)

林志玲為家人捨優雅形象

對兩人而言，還會放家庭於首要。早前AKIRA陪林志玲到台灣慶祝中秋，林志玲其後亦陪老公回日本開演唱會，兩人都非常重視相處時間。素來做任何事都優雅的林志玲，還會為家人放棄形象。她在分享會上指，有次小孩想要抱抱，於是她一手捧起對方，另一手把餸菜放手推車上推，加上當時東京氣溫高達攝氐40度，讓她顯得狼狽，「汗一直流，心想千萬不要認出我，太不優雅了！」寵幸兒子如寶的她，還笑指出席這次分享會，「是向兒子請假才能到場。」

【林志玲｜AKIRA｜愛情】林志玲不會與人比較愛情。(林志玲微博)

林志玲不比較愛情

除了林志玲及AKIRA，徐熙媛（大S）與具俊曄也是對異地戀人，大S還不時曬出其受寵甜蜜事跡，讓具俊曄被譽為「國民姐夫」。AKIRA過去也被稱「國民姐夫」，對於名號「被搶」，林志玲也大方表示無所謂，並霸氣回應「老公不被搶走就好。」與其跟人較量老公有多愛自己，她更重視兩人相處時的真摰感受，只要自己快樂便夠，不需比較才能感覺到自己的幸運。