12星座男婚後是怎樣的老公？山羊擔起成頭家，處女給你可見的未來

身旁有另一半的妳，應該腦海中會開始幻想，未來和他走入下一階段，會是什麼樣的樣貌吧？



婚前與婚後要一模一樣，相信過來人都會告訴你這是不可能的事情，那麼我們先用星座來稍微預測一下，不同星座的男人，在婚後會成為什麼樣的老公吧～

12星座男婚後會成為什麼樣的老公？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

性格直率的白羊，婚後你們或許會少不了些許的爭吵與摩擦，但往好的方向想，跟他們一起的日子絕對不會無聊，而且他們也很熱衷於和另一半去體驗不同的生活，會是邊玩邊吵的歡喜冤家。

金牛座

生活追求安穩的金牛，會盡可能給妳充滿安全感的日常，在物質上也會盡量滿足，雖然個性有點固執牛脾氣，和他們相處也會稍嫌乏味，但相對地他們也會更加忠誠與專一。

雙子座

喜歡新鮮感與充滿好奇的雙子，可是非常害怕生活變得無聊的，所以連帶的也會帶著另一半玩樂，不過能言善道的他們，在爭吵的時候也常常占上風，不過只要妳能和他們一起聊一起玩，相信日子都會很有趣的。

巨蟹座

典型愛家的男人，巨蟹當仁不讓，他們會把重心放在家庭生活中，給你溫暖，也會為家庭盡力付出，會是個很可靠的伴侶。

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獅子座

較以自我為中心的獅子，可能會在職場不如意的時候找妳大發牢騷，也會非常需要妳給他鼓勵與崇拜，做他最堅強的後盾，不過他們也會用霸氣的愛來回報，如果妳有任何需要，也非常願意挺身而出。

處女座

非常實事求是的處女，生活中的大小細節都會安排得當，能夠很理性地規劃出兩人未來的藍圖，也能給妳很棒的安全感，不過可能偶爾要忍受一下他們的完美主義就是了。

天秤座

會想要給妳每一處都有被照料到的婚姻生活，是天秤所企盼的，而且他們的愛很多，會盡量讓妳感受到妳是被愛的，只不過婚後的大小決定，若要交給擁有選擇困難的他們，有時候妳還是多出點意見比較好。

天蠍座

天蠍會是一個非常專一的伴侶，會盡可能把說過的承諾兌現，而他們的魅力在婚後也會不減反增，只不過他們也是很厲害的醋桶，很需要妳給的安全感呢！

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人馬座

婚前是浪子，婚後甘願收山的人馬，就是因為他覺得已經找到人生中最好的玩伴，他們需要自由，但也想要和妳一起冒險，一起遊山玩水，而且他們也會變得很嘮叨，隨時都想關心妳。

山羊座

堪稱最有肩膀的山羊，雖然是帶著些許大男人主義，但他們也完全願意扛起重擔，該他負的責任絕對不推託，是個非常值得依靠的對象，不過偶爾要忍受他們頑固的臭脾氣。

水瓶座

在婚後仍會嚮往保持獨立的水瓶，很需要自我的空間，有時很會在生活中製造情趣，但有時也會關起門來進入自己的世界，相信在婚前就有見識過了，只是別奢望他們婚後會有所改變。

雙魚座

婚後想要過得有情調，雙魚會是不錯的對象，他們的浪漫體質不會因為結婚而喪失，在婚姻裡還是能感受到交往期間的小悸動，只是他們仍有些情緒化，偶爾忽冷忽熱，但也算是一種情趣吧～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】