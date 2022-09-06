這4星座在愛情路上都難開花結果　只因凡事太盡，緣分勢必早盡？

「對感情太過認真導致戀愛不順利的人，應試著卸下肩上的負擔。」這是非常重要的事。如此一來，感情就會更順利了。長久以來單方面付出的人，在不為對方帶來困擾的範圍裡，試著讓對方感受自己的存在吧。當然，如果真的成功了也請不要忘記那份喜悅......



誰都希望自己能夠在感情中遇到對的人，但是如果眼光不好，就很容易會踩坑。生活中的一些人就是因為自己的錯誤判斷，然後他們多走了很多的冤枉路。

那麼今天就讓我們一起來看看，到底十二星座中哪些人在感情中總是在走彎路呢？這其中是否有你呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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總是在感情中繞彎路的金牛座

愛與美是金牛座的象徵，熱情、衝動、柔順、敏感、依賴，是一個陰性的星座。 一般說來，金牛座的人不論男女都十分和順，處事也很和平，可是一旦受到激惱便會變得十分頑固又不講理。為人誠實、真心可靠、做事講求方法，無論做任何事總是力求完美。

金牛座若是多點勇氣，那麼他們也不至於在感情中總是走彎路了。生活中的金牛座雖然不會靦腆，甚至於他們在跟人接觸時，也挺能說會道的。但是一旦面對感情，他們就會瞬間慫了下來。金牛座內心哪怕超喜歡對方的，他們也沒有勇氣去表白。總是顧慮太多，擔心會被對方拒絕。因此金牛座最終會錯過良機，會讓自己特別喜歡的人跟其他人在一起，因此金牛座會懊惱許久。

總是在感情中繞彎路的獅子座

獅子座象徵了力量、活力與勇氣，也是王者的代表，因此獅子星座的人大多是領導型的人物，也善於雄辯。 他們具有幽默感，生性快樂活潑，容易吸引人，對人十分有禮而且體貼，幾乎不會去猜忌他人，對朋友非常慷慨，天生有很深很重的同情心。

獅子座就是因為在感情中太過於隨心所欲了，因此他們才會多走很多的彎路。換句話說，獅子座就是對自己不夠負責任，他們總是抱著及時行樂的想法在跟異性處對象。因此面對別人給予自己的勸告，獅子座也總是左耳朵進右耳朵出，沒有太當一回事。所以他們每次都在感情中傷痕累累後，才又重新去追求新的感情。如果獅子座能夠理智點，或許他們就不會受這麼多感情苦。

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總是在感情中繞彎路的人馬座

人馬座的人大方又無拘無束，彷彿有用不完的力氣，喜歡與人爭論，脾氣很暴躁，容易生氣；野心很大，對權力地位很有興趣，不過對於受難的人或事都有慈悲的心腸。但是個性崇尚自由，不願受人拘束；在個性方面，此星座的人很城實，真心坦白、是很值得令人尊敬的。他們也擁有吸引人的、有趣的、有磁性的、及機動的人格。

人馬座太在乎別人對自己的看法，所以生活中他們很容易會接受那種各種巴結討好自己的異性。或許剛開始人馬座對對方並沒有太多的感覺，但是他們不知道如何去拒絕。再加上人馬座認為對方如此喜歡自己，應該是會對自己很好的吧。於是他們也沒有太多考慮，就直接選擇接受對方。這也使得他們在感情中多走很多的彎路，他們本應該有更好的選擇，遇到更好的人。

總是在感情中繞彎路的水瓶座

水瓶座為人善變，很活潑也很有表現力，說話風趣又幽默，很迷人，有時又顯得過於抑鬱，對某些事有點無動於衷，也很懶散。雖然有迷人的風度，不過卻嫌膽小一些，也有點保守，但是他的表白能力可是不容忽略！ 他是一個忠誠的好朋友，有很明顯的利他主義，對自己頗有信心，也很自負,而且也很頑固又獨立。具有冒險的精神，在感情上很敏感，很容易受到傷害，若是受到傷害便會表現出特殊的脾氣。

水瓶座在工作上是很雷厲風行的那種人，而且還特別的精明。誰若是想要在工作上糊弄他們，必然會被水瓶座無情的給戳穿的。但是在感情中，他們就做不到精明了。相反的，水瓶座在感情中傻乎乎的。其實這也是他們單純的表現，因為戀愛經驗特別的少，所以水瓶座有點不知道怎麼去跟異性打交道。這也使得他們在感情中總是走彎路，很難能夠順利的跟自己喜歡的人在一起的。

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