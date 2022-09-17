心儀對象已讀不回，代表他對你冇意思？揭露12星座男的真實心底話

你有被人已讀不回的經歷嗎？特別是愛情萌芽的初期，雙方相互瞭解的階段，沒辦法天天見面，至少要傳訊息聯絡一下。偏偏對方已讀不回，讓你失落又苦惱？



到底是什麼原因呢？科技紫微網要來揭曉12星座男已讀不回的真心話，希望能給為情所困的你一點指引。

12星座男已讀不回的真心話（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

白羊男很有可能剛好在忙，所以忘記回你訊息了，想說忙完再回覆。白羊座又是個衝動的個性，想到什麼就立刻去做，打遊戲、看影片、外出運動…這麼多事擺著，想起要回覆的時候可能已經第二天了，似乎有點尷尬，不如等你主動提起吧！

金牛座

你可以反思自己是不是讓他不開心了，所以用這種方式來表達不滿。或者是你表現的過於主動，反而讓他們退縮。與其發很多訊息，不如坦率地發問「你很忙嗎？都沒空回我的訊息」記得加些表情或貼圖，不要表現的太過強硬，以免嚇跑金牛男。

雙子座

個性起伏不定的雙子座，有時因為心情不好，或是突然覺得不想聊天，就懶得回覆了。畢竟雙子座是融合兩種極端的星座，由感性主宰時就會特別敏感，等他梳理好自己的情緒，改由理性主宰時，說不定他就主動回你了。

巨蟹座

如果巨蟹男想疏遠一個人，回訊息的速度一定會越來越慢，這樣能夠婉轉拒絕，又不會太尷尬。此外，他們比較優柔寡斷，偶爾感覺對你很有好感，但仔細想想，似乎還不用對你太熱情。在訊息上忽冷忽熱，是常有的事。

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獅子座

對霸氣獅子男來說，已讀不回有兩種可能。一種是他顧著回其他人的訊息，未讀訊息太多，根本來不及看；另一種就是對你不太感興趣，用不回資訊的方式表明自己的立場。不管是哪一種，只要他在乎你，就絕不會冷落你的。

處女座

處女男不回訊息，可能是你們話不投機，他不想繼續勉強自己，也不希望你在他身上浪費時間，用這種方式來表達。不過，處女座同時是個「愛搞消失」的星座，有時真的需要一段時間沉澱心情，等他復原了，愛說話的個性再度被喚醒，繼續聊個沒完也是常有的事。

天秤座

天秤男的已讀不回，很有可能是出於逃避或放棄心理。比方說一開始你就不是他喜歡的類型，但是礙於禮貌還是會有來有往的跟你聊天。或者其實除你之外，他已經跟其他女生有了進一步的發展，卻不好意思開口，只好用這種方式想要慢慢疏遠。

天蠍座

個性非黑即白的天蠍男，如果他很清楚你對他是有好感的，但他對你卻沒有那麼喜歡，可能回訊時就會慢一點。段位高一點的天蠍座很擅長欲擒故縱，挑撥人的情緒，想考驗你對他的喜歡已經到了哪種程度。

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人馬座

人馬男不回覆你的訊息，很有可能他遇到了一個比你更聊得來的女生，他們確實容易對新鮮的東西比較感興趣。其次，人馬男通常並不覺得及時回訊息有多重要，好動的他們有太多事要去完成，沒必要礙於情面、禮貌硬聊。

山羊座

山羊男的已讀不回，潛臺詞是我對你沒有興趣。他們不像白羊或人馬顧著打電動而忘了回，也不會像雙子、處女突然想自己靜一靜就不回訊。山羊男做事周密，一兩次不回可能只是剛好在忙，但是好幾次都不回訊，算是很明確表達自己拒絕的立場了。

水瓶座

水瓶男不回你的訊息，很有可能是因為你的提問太無聊了。比如你發一個貼圖，水瓶座心想「什麼意思？我得自己找話題嗎？」讓他無從回應，拿起手機想了想，不知道怎麼回復，又放下手機，選擇逃避。

雙魚座

當雙魚男不回復你的消息時，或許你可以回想一下，自己之前是不是態度比較冷淡，都是他主動找你聊天，或者你也曾對他已讀不回。雙魚男一般對於「誰付出的比較多」這個問題很敏感，如果他覺得自己投入的心力比你還多，很有可能就會勸自己及時止損。

一個不回訊息的人確實並不禮貌，但一直試探也讓人覺得「壓力山大」。或許在對方已讀不回的時候，會讓你心裡萌生很多小劇場，但千萬不要為此失去勇氣，認定對方對你沒意思，畢竟訊息往來是人際交流的一部份，說不定你們見面時話題特別多，還是有轉機的喔！

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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