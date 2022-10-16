侏儒網紅女與2米男友身高差極震撼　懶理酸民攻擊依舊愛得甜蜜

不少女生都喜歡和男友有身高差，默默靠在男生胸口有滿滿的安全感。男子也不乏喜歡身形嬌小，給人溫柔又小鳥依人的感覺，讓人產生保護欲。外國一名22歲女子天生患有侏儒症，其男友卻身高逾2米，兩人仍然愛得甜蜜，勝過身高上的「遠距離戀愛」。



外國一名22歲女子天生患有侏儒症，其男友卻身高逾2米，兩人仍然愛得甜蜜。（TikTok @jakeandarika）

這位22歲女子Arika雖然患有侏儒症，卻擁有傲人的豐滿上圍，身材凹凸有致，因此在網絡上薄有名氣。近日，Arika在抖音介紹自己的男友Jake，他的身高竟高達203厘米，而Arika的身高只有119厘米，兩人身高相差84厘米，落差龐大。兩人站在一起時，Arika頭頂才剛好是Jake的腰部，看上去跟大人與小朋友無異。

網友看到他們的合照後都感到十分驚歎，不禁疑問「接吻會不會很累？」、「看起來好像爸爸和女兒」，生活上又會不會造成很多不便呢？不過Arika則大方表示，他們自然會有辦法。

網友看到他們的合照後都感到十分驚歎，不禁疑問「接吻會不會很累？」，Arika則大方回應。（TikTok @jakeandarika）

這位略有名氣的網紅Arika雖然在身高上有先天性的缺陷，卻從來沒有感到自卑，經常在網絡上分享自己的美照和生活片段，其抖音帳號更擁有13萬粉絲追蹤，樂觀努力活出自己想要的樣子，很值得我們每個人去學習。