微胖女生沒資格扮靚？網紅擺脫身材焦慮：當放棄減肥我好快樂

【微胖女生】每天出門配搭服飾時，不時都會想到身形問題，怕這樣穿會露肚腩，怕那樣穿顯腿粗。內地網紅「久奈珠珠」由於身形微胖，曾一度感身材焦慮，並認為自己不配變美。但隨時間她漸想通，常於社交網站分享肉感穿搭和日常，正面地做自己，高呼「我愛我的小肚子」、「當我放棄減肥，我變得好快樂。」



【微胖女生】內地網紅「久奈珠珠」擁有微胖身形。(久奈珠珠bilibili)

【微胖女生】久奈珠珠透過影片分享微胖看法。(久奈珠珠bilibili)

在其影片可見，她從不遮掩自己的身高和體重，直接於標題前方稱自己為「微胖女」，為身形感自豪。早前，她亦於小紅書發表影片，初時展示多則網民批評和留言，並直接拍攝自己的體重，望透過自己經歷，告訴觀眾「體脂磅上的數字不要被它左右。」她憶述往時體重較高的時候，我沒資格去弄頭髮、整睫毛，沒資格買漂亮衣服、穿緊身衣服。但想開後我就不那麼想了。她坦承自己臉上有雀斑，也會去做美睫和美甲，且「微胖女生也有打扮的權利，大家要多努力打扮材會發現自己的美。」

不少女生或會花時間打扮，以討好別人，但沒發現到其實最需要討好的，其實就是自己。自己總會有好有壞的一面，即使努力改善自己，仍有人會雞蛋裡挑骨頭，沒完沒了。從另一角度想，他人說法其實僅為建議，並非要求或命令，因此要怎樣對待自己，那就隨心吧！自己想法才是最重要。

【微胖女生】微胖女生的身形曲線，象徵成熟獨立的心態，較能處理危機。(久奈珠珠bilibili)

男生較易被微胖女生吸引？

若然放眼世界，微胖也很有魅力，如當紅演員Sydney Sweeney及Selena Gomez，都是外貌實力兼備，贏得不少粉絲支持。心理咨詢師隼人曾透過媒體，指出「男人的潛意識裡，是較易被微胖的肉肉女生所吸引。」他解釋，微胖女生的身形曲線，象徵成熟獨立的心態，較能處理危機，予人安全感，從而吸引異性。由此可見，不論是任何身形的女生，也有美麗動人的特質，不需被評語左右自己的自信。

【微胖女生】有研究指與微胖女生拍拖更幸福。(久奈珠珠bilibili)

研究：與微胖女生拍拖幸福感升10倍

不少情侶拍拖時，女生有時或覺不及男生般瘦，於是努力減肥，讓自己看來不顯大隻。不過，根據墨西哥大學的心理研究，與微胖女生交往可得多10倍的幸福感。由於在飲食和生活上，微胖女生的限制會較從容和輕鬆，故可使對方感受到更多的快樂，助關係變得美滿。除了讓伴侶感到輕鬆，只要自己不再想任何身形焦慮，包袱少了，心情也變得開朗。因此對自己寬容點吧！

資料來源：久奈珠珠@小紅書