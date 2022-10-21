張松枝入行逾30年不甘淪為茄喱啡　捱過事業低潮感激太太幫補家計

張松枝｜現年55歲的張松枝於80年代被星探發掘入行，參與過超過1千個MV演出，曾與金城武、陳慧琳等巨星合作，日前，張松枝在社交平台上載了一張23年前為陳慧琳拍攝《對你太在乎》MV合照，網民大讚兩人好像吃了防腐劑一樣，相隔23年樣貌依然零變化，凍齡有法！作為昔日的「卡拉OK王子」到近年的御用奸人、御用二世祖，張松枝的形象也相當入屋。



張松枝在社交平台上載了一張23年前為陳慧琳拍攝《對你太在乎》MV合照，網民大讚兩人好像吃了防腐劑一樣，相隔23年樣貌依然零變化，凍齡有法！（deon_cheung＠IG）

現年55歲的張松枝出生於基層家庭，家中有7兄弟姊妹，自小已經要跟父母去「黐膠花」及裝嵌零件幫補家計。16歲時，張松枝被星探發掘拍攝廣告，就這樣入行了！入行不久，張松枝憑著俊朗的外貌，得到不少參演MV、拍攝廣告的機會，曾參演過千個MV，跟過不少巨星合作，更被封為「卡拉OK王子」。

入行不久，張松枝憑著俊朗的外貌，得到不少參演MV、拍攝廣告的機會！（deon_cheung＠IG）

張松枝入行逾30年成TVB御用奸人 不甘淪為「茄喱啡」決心離巢

後來經朋友介紹下，張松枝入讀了TVB藝員訓練班並簽約大台，開展拍劇之路，更憑劇集《茶是故鄉濃》中「榮耀祖」一角廣為人知，其「二世祖」形象更深入民心，所以後來張松枝多數被分配飾演「二世祖」或奸人角色，成為了TVB御用二世祖及御用奸人。

張松枝憑劇集《茶是故鄉濃》中「榮耀祖」一角廣為人知，其「二世祖」形象更深入民心（《茶是故鄉濃》劇照）

在娛樂圈中混了多年，張松枝都沒有太大發揮，而觀眾也未必可以叫得出他的名字，張松枝亦覺得自己不被公司重視：「做了十多年做到很灰心」、「當自己收到劇本後，發現角色名字都沒有」，所以他在2012年約滿TVB後就決心離巢，轉投HKTV。

可惜後來香港電視不獲發牌，令他頓時失業，即使沒有工開，他也堅決不吃「回頭草」，當時他曾有想過轉行做紥鐵、保險！後來，張松枝靠著自己的努力，重新得到不少拍戲機會，參與了不少電影演出，在ViuTV劇集《二月廿九》中飾演「辰叔」一角更成功引起觀眾關注，演技引來不少好評，其凍齡外貌更被大讚與韓星孔劉撞樣，獲封「港版孔劉」，網民更說笑指可與譚俊彥合體還原《魷魚遊戲》！

張松枝的凍齡外貌更被大讚與韓星孔劉撞樣，獲封「港版孔劉」，網民更說笑指可與譚俊彥合體還原《魷魚遊戲》！（deon_cheung＠IG）

張松枝在ViuTV劇集《二月廿九》中飾演「辰叔」一角更成功引起觀眾關注！（《二月廿九》劇照）

張松枝私下是個好丈夫好爸爸 捱過事業低潮感激太太幫補家計

雖然張松枝在鏡頭前的奸人形象深入民心，但私下的他卻是個好丈夫、好爸爸！張松枝的太太是行內有名的化妝師，更曾是林峯御用化妝師，當年經林峯介紹而認識，兩人婚後育有一名兒子。張松枝曾公開大讚太太是萬中無一，對方甚至放棄了事業嫁給他。

作為藝人，收入十分不穩定，張松枝太太後來亦有開辦化妝學校，收入比他穩定得多，太太亦會主動幫補家庭開支，張松枝也曾在訪問中坦言妻子付出得太多，「有時我都覺得自己害了她，如果她不是嫁了給我，可能她的人生會更加好，事業會更加好。作為男人，我欠她很多，希望將來可以補償吧！」張松枝也很感激太太陪伴他走過了事業低潮！

張松枝私下是個好丈夫、好爸爸！（deon_cheung＠IG）

張松枝很少在社交平台分享他們一家合照，因有時候並非所有事都要讓人知道才叫溫馨幸福！張松枝與太太育有一名13歲兒子，一家三口不時享家庭樂，他曾分享指他與兒子的相處就好像好朋友一樣，會跟囝囝一起打波、踏單車、放風箏，有時也會到水壩坐坐聊聊天，他亦會放手讓兒子做他喜歡的事，「由得他讓他自己去探索這個世界啦！所以他將來想做甚麼就甚麼，人一世物一世，你沒試過的話，你的人生又有甚麼意義呢？」看得出張松枝對兒子疼錫有加，是個好爸爸！