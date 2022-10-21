網友︰男女間真的有純友誼？ 讓人最沒法相信的關鍵原因是這個

近日就有台灣網友在討論區發文問：「男生女生真的有純友誼嗎？」，引起了一陣熱議，其實這個話題一直以來都是眾說紛紜，兩邊都各有支持者。有人認為朋友就是朋友，沒有同性、異性之分；當然也有人認為：如果另一半有過於親密的異性朋友是非常危險。而當中爭議最大的認為沒法有純友誼的原因又有哪些呢？



台灣網友在討論區發文提出疑問「男生女生真的有純友誼嗎？」（資料來源@Dcard）

讓人沒法相信男女間有純友誼原因1︰「日久生情」

當雙方都沒有談戀愛時「日久生情」，當然是沒問題！但有伴侶時就要注意了（圖@《無法抗拒的他》劇照）

不少人都認為男女之間會「日久生情」，即便兩人一開始真的把對方當作好友，但當相處久了，想法越來越相似，相處亦舒服自在，就很難保證未來會不會有一天兩個人越走越近。最經典的情況是其中一方和另一半吵架了，向異性好友抱怨另一半的缺點時，此時的他們就像是找到了情緒出口，認為眼前這位異性好友才是最了解、最體貼她的人，不難會有一天對對方生出情愫，真的非常危險啊！

讓人沒法相信男女間有純友誼原因2︰「妳對他沒感覺，那他呢？」

大家抱著的相處想法不一，也是讓人沒法相信男女間有純友誼的關鍵原因（圖@《無法抗拒的他》劇照）

就像那位網友內文提到的，每次跟一個男生聊得很好，但後來總會發展到「不是自己，就是對方產生了情愫，久了就分不清界線了」。總說：「我真的把他當作朋友，不會有其他想法」，但卻很難保證對方是否和自己抱著一樣的想法，搞不好對方其實是藉著好朋友的名義，在私底下默默的喜歡你，這也是讓大家最不相信異性間存在純友誼的原因。

讓人沒法相信男女間有純友誼原因3︰「男女間的界線」

釐定與異性朋友相處的界線，讓人更放心！（圖@《二十五，二十一》劇照）

即便你們兩個人是非常好的朋友，但是你們終究是異性！當你戀愛時，就要考慮對方是否會因此在意和吃醋。你可能會覺得過往都是這樣相處，沒什麼問題！但在另一半看來，自己的伴侶身邊總是有一位讓自己介懷和在意的異性，相信兩人的感情也會多了許多不信任，更是會讓另一半認為你不在意他的感受。所以好好釐定與異性朋友相處的界線，不但讓另一半更放心，也讓異性朋友在你戀愛後也不會感到有落差。