12星座最致命的情感弱點　巨蟹的無微不至、天蠍的獨立傷害了對方

很多感情表面看著是很幸福恩愛，實際上家家有本難唸的經。就像老話常說的那樣，幸福的家庭是一樣的，不幸福的家庭各有各的不幸福。要知道，一個人若是有致命情感弱點，那麼往往他就不太善於去經營自己的感情，最後自然就會出現問題了。



每個人的性格不同，經歷不同，情感弱點也是各有不同的。所以當我們很羨慕一段感情時，對方未必如我們所看到的那樣幸福。

今天我們就要一起來分析下，十二星座致命情感弱點到底都是什麼呢，他們應該要如何經營自己的感情比較好？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

白羊座跟另一半很容易吵架，就是因為他們在感情中是相當糾結的一個人。他們拿不定要去哪裏約會，也不知道該送什麼禮物給對方。他們總是糾結到最後一刻，然後再很抱歉的跟對方說自己沒有想好。

所以白羊座這樣的做法會讓他們的另一半特別的無語，關鍵是對方就這樣的事情抱怨過好多次，但是白羊座並不會吸取教訓，下一次還是如此。

金牛座

金牛座的致命情感弱點就是太過於木頭了，他們在戀愛中可以說是一點都不解風情。哪怕面對對方的各種瘋狂暗示，金牛座依然不為所動。

他們的這一種木頭不是裝的，這才是問題的嚴重所在。因為金牛座並沒有想過要怎麼去哄對方開心，所以他們很少會在對方身上花心思。金牛座每一次的冷漠，都會把對方推得很遠，最後他們就有可能會失去對方。

雙子座

雙子座喜歡一個人時，他們會想盡一切辦法去追求對方。他們是很會花心思去哄人開心的那種人，所以只要是他們看上的目標，最後都能夠比較順利的拿下的。

只不過雙子座也有自己的致命情感弱點，那就是太花心了。尤其是順利得到了自己想要的人後，他們就會覺得好像沒有了當初的那種新鮮感，於是雙子座就會開始不安分，這會讓他們的感情也變得不穩定起來。

巨蟹座

巨蟹座喜歡一個人時，就會很關心對方。包括生活起居，還有對方的心情，他們每天都要問個不停。雖然巨蟹座是善意的，但是他們這樣的做法卻有可能會給對方帶來很大的困擾。

所以說這也是巨蟹座的致命情感弱點，他們總是想著去付出去感動對方，卻沒有想過，這未必是對方想要的。若是巨蟹座沒有及時改正過來，那麼兩個人肯定還會再出現矛盾的。

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獅子座

獅子座的致命情感弱點就是他們太粗心了，總是記不住對方的生日，也記不住兩個人的紀念日。雖然平日裏的獅子座是很會哄人開心的那種，他們對對方的喜歡也是真心實意的。

但是關鍵時刻掉鏈子，多少都會讓對方有點不滿，也會開始質疑獅子座的真心。如果說獅子座還想要跟對方處得更長久的話，那麼一定要改掉自己粗線條的這個問題。

處女座

處女座做自己的事情時，他們會很有耐心，不管遇到什麼樣的難題，他們都會想盡一切辦法去克服搞定。

但是在感情中，處女座卻是特別沒有耐心的一個人。尤其當對方跟他們抱怨吐槽時，處女座就會表現出一副不耐煩的模樣來。這樣的舉動很容易會傷到對方的心，久而久之，對方自然不會再想要跟處女座分享自己的任何事情了，這就是他們的感情致命弱點。

天秤座

天秤座在感情裏的致命弱點就是很自卑，這樣他們就沒有辦法做到很放鬆自如的去跟對方相處。在自己喜歡的人面前，天秤座會表現出一副唯唯諾諾的模樣來。

正是因為太喜歡了，他們他們很擔心會失去對方。天秤座就是用這樣的方式維護著這一段感情，可事實上，他們這樣的做法只會讓對方覺得天秤座不值得，於是也就不會再對他們很真心了。

天蠍座

天蠍座的霸道，很容易會傷了對方的心，這就是他們致命的情感弱點。好的感情應該是兩個人不管遇到什麼事，都能夠有商有量，一同去面對解決。

但是跟天蠍座談戀愛就不同了，你根本就無法知道他們太多的事情。因為大多數時，天蠍座都會自己安排好一切，他們不想讓對方操心。殊不知，他們這樣的做法，反而很容易會傷了對方的心。

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人馬座

人馬座的致命情感弱點就是很自我，他們在感情中一直都是隻想到自己，很少會在乎對方的感受。跟霸道不同，人馬座的自我是那種很經常會自我盤算怎麼獲得更多的利益。

他們雖然跟另一半談著戀愛，但實際上卻是一直在防著對方的。人馬座不信任對方，所以什麼事情都不怎麼會跟對方分享，他們把對方當成了外人，這樣兩人感情自然會出問題。

山羊座

山羊座在感情中是控制慾比較強的那種人，他們很喜歡去幹干涉對方的事情。比如他們若是覺得對方今天穿著打扮不好看，那麼山羊座就會強烈要求對方換掉。只有對方任何事情都讓他們滿意了，山羊座才會不再去計較。

這樣的山羊座會讓對方有很壓抑的感覺，做什麼事好像都不是那麼的自由。這恰恰就是他們致命情感弱點，是需要改正過來的。

水瓶座

水瓶座在生活中是很會精打細算過日子的那種人，因為他們特別有憂患意識，所以平日裏都不敢多花錢。在水瓶座看來，錢就應該要一分掰開成兩瓣來花，能省則省，這樣以後才不會有危機感。

但是在戀愛中，這恰恰就是他們的致命情感弱點，水瓶座的摳門會換來對方的諸多不滿，到時候很容易因為這樣的小事整天都在鬧不和了。

雙魚座

雙魚座並不是一個很腳踏實地在過日子的人，生活中的他們太愛幻想了，而這就是他們的情感致命弱點。雙魚座總幻想著未來能夠過上什麼樣美好的生活，他們整天都盼著能夠一夜暴富，能夠什麼都擁有。

但是他們沒有意識到，這些都是需要自己去努力奮鬥拼搏來的。雙魚座的這種幻想會讓對方很沒有安全感，最後就有可能會想要離開。

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