4生肖年尾谷底大翻身　有貴人牽紅線易脫單　更逢凶化吉升職加薪

有些生肖、星座從年初至今運勢都磕磕碰碰，現在正值秋天季節，運勢有翻身的可能嗎？



塔羅牌老師艾菲爾就點名4生肖「雞、羊、鼠、虎」，在年底時會「谷底翻身好運到」，無論是工作、愛情、財運、貴人都來到身邊。

4生肖年底時好運來臨（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 4：虎

今年是本命年的生肖虎，大概從年初至今都感受到不順利。但運勢將在秋分後由黑翻紅，各種好機會降臨，在工作上有好的發展機會，只要認真經營、發揮得好就有利可圖，有機會升遷、加薪。

感情上，單身虎的桃花將出現，會有貴人幫你牽線，記得把握去認識好的對象；有伴侶的生肖虎，和另一伴感情甜蜜，若彼此感情、經濟都穩定，建議可開始準備婚談，只要你願意伸手抓住機會，一切都會順利到年底。

TOP 3：鼠

生肖鼠在今年整體運勢平平，但秋分時節會接到好消息，運勢將轉禍為祥，想換工作的生肖鼠只要積極、主動些，就能心想事成。白領族有升遷可能，領導者也會看見你的能力，交付你重要的任務。

在感情上，會受到貴人的幫助，有伴的生肖鼠會修成正果，另外一半可能會給驚喜；單身鼠會遇到中意的對象，有進一步發展的可能性，要把握好機會。

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TOP 2：羊

前陣子在生活、事業、愛情上都有小人的影子糾纏的生肖羊，終於在秋分後翻身好運到！在桃花上，貴人會幫你牽線順利找到，還有機會在年底前雙喜臨門。

事業、財運上則是有封賞授祿、升官加薪的機會，考試者也能也能成功上岸。只要堅定立場，謹守本分，在秋分時間遇到任何困難都會逢凶化吉。

TOP 1：雞

前些日子對生活、工作、甚至是自己都感到非常迷惘、不安的生肖雞，秋分開始會找到新目標以及動力，積極正向的你氣勢滿滿、人氣暴漲，無論是讓人感到煩躁的工作，還是欲言又止的愛情或是低迷的生活，全都會撥雲見日。

工作上有機會被表揚、單身雞有望脫單、有伴侶的生肖雞感情升溫、生活也變得開心，因為心境轉變，貴人也被你吸引過來，煩心事也會漸漸遠離，所以別憂鬱，趕緊找回動力向前進。

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「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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