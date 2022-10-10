阮玲玉遺書留下四字：人言可畏　電影紅星終究逃不過一個「情」字

「哎，我一死何足惜，不過，還是怕人言可畏，人言可畏罷了。」近一個世紀前，星途燦爛的阮玲玉在二十五歲時留下這句著名遺言，雖有真偽爭議，仍不失其傳奇性。



不同於傳記片固有的形式結構，關錦鵬執導的《阮玲玉》是由真實拍攝、戲中戲，還有紀錄揉和而成，更藉著九○年代香港影人與阮玲玉的對談，營造時空交錯的虛實感，呈現阮玲玉人生最具戲劇性的最後幾年。

在《阮玲玉》中扮演她的張曼玉曾說：「我覺得阮玲玉的骨子裡有一種講不出來的嫵媚。」但影迷萬千如她，還是躲不過「紅顏薄命」這箴言，為情所困，傾其所有仍被傷透了心，最終將自己的生命走到了盡頭。

一覽張曼玉演的《阮玲玉》電影劇照，回顧一代傾國紅星坎坷短暫的一生。（點擊放大瀏覽）

+ 10

人言可畏？也許是承載不了人性的托詞

世上最不缺的就是謠言與八卦了，人們總是可以隨便說說，等到真的出事了就鳥獸散，卸責地彷若純潔白蓮，出汙泥而不染，無辜地像極了自己才是受害者，就如同片中記者們在看到《新女性》中有一個小報記者的反面形象時，紛紛惱羞，直指這是刻意的侮辱與誣蔑，若是劇組不公開道歉，就會用新聞公會的力量抵制其上映，甚至詆毀阮玲玉的新聞更是窮追猛打。

雖有記者極力反駁，稱報章已無威信，與阮玲玉的死毫無關係。她香消玉殞後，魯迅發表了一篇〈論「人言可畏」〉，述其之死「不過像在無邊的人海裡添了幾粒鹽，雖然使扯淡的嘴巴們覺得有些味道，但不久也還是淡，淡，淡。」指新聞的威力並未全盤墜地，仍有左右更弱者如阮玲玉之流的若干力量。

阮玲玉短促的一生，看似是被社會輿論終結的悲劇，卻不盡然是開頭提到的「人言可畏」所致。幼年喪父的她是渴愛的，存有找到幸福歸宿的期望，就如電影《阮玲玉》主題曲〈葬心〉詠歎的「貪點兒依賴，貪一點兒愛」，可她遇到的男人不是無視就是要不起她的真情：貪得無厭的張達民（吳啟華 飾），始亂終棄的唐季珊（秦漢 飾），還有暗生情愫卻因前程退卻的蔡楚生（梁家輝 飾），情感一再的無所依終使她走向凋零。

同場加映：張愛玲10本名著帶你看人生、愛情真諦：漂亮有什麼用 又沒法變錢（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

愛使人軟弱，是不是也能讓人堅強？

在愛情裡，就如阮玲玉自己說的：「我太弱，我這個人經不起別人對我好。要是有人對我好，我也真會瘋了似地愛他！」

阮玲玉與張達民和唐季珊之間情感糾葛，若是發生在普通女性身上，那可能就只是被當作茶餘飯後的說料，經過一段時間就會漸漸冷落，而這在冠上明星光環後，一切都變了味。可明星再怎麼說也是個有血有肉有情感的人啊！不能說挾著名氣是人們給的，就能肆無忌憚地要求他們必須把私生活赤裸裸公開，就如張曼玉在片中訪談時的無奈回應，「當演員並不代表要把所有私事公開，別人知道後還要歪曲事實，愈描愈黑，用一種負面的態度去說，那種感覺是很痛苦的。」

同場加映：Taylor Swift經歷霸凌、性騷擾 噤聲4年終領悟人生應為自己而活（點擊放大瀏覽）

+ 16

在事業與情感兩敗時，阮玲玉曾以為惺惺相惜的蔡楚生會是救她出泥沼的那個人，於是鼓起勇氣問他：「你可不可以帶我走？我們去香港。」不曾想，得到的是一個怯懦的回應：「去了，還要回來的。」眼見蔡楚生無法給自己一個承諾，也熄掉了撐著的最後一縷盼望。

片中蔡楚生曾對阮玲玉說：「人有時候很軟弱，但我們都希望看到堅強的人……」若是她能拿出狠瞪汙衊母親那人的一股勁，為自己和所愛的人（母親、養女小玉）堅強一回，而不是在尋求援手未果時，選擇放棄生命，是否結局就不一樣了呢？可惜她獨獨過不了自己那一關。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】