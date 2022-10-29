失戀心靈雞湯｜走不進的心就不要硬擠了　難為了別人又作賤了自己

任何一段感情的失敗絕對不會是一個人的問題，感情不像事業不是你付出就會有回報。失戀並不可怕，可怕的是你一直陷入一個死循環而不願痊癒。失戀的時候可以傷心欲絕，可以耍廢，可以放聲大哭，但這些傷心都是過度，終會有一天會好起來，只是每個人的痊癒時間都不一樣。要相信經過一段時間的調整你一定能從失戀中走出來，相信你一定會重新面對生活，生活得更好。



『喜歡就爭取，得到就珍惜，錯過就忘記，生活就應該這樣簡單』

愛情本來就是這麼簡單，只是我們把它搞得太複雜了。就像這句話『喜歡就爭取，錯過了就忘記』，當愛情來的時候我們會奮不顧身的去愛，當愛沒了，可以傷心難過但千萬不要執著過去，錯過了的愛情就選擇忘記吧。

『走不進的世界就不要硬擠了，難為了別人 ；作賤了自己，何必呢?』

曾經的你覺得他就是你的全世界，當他離開了就覺得世界快要崩塌了。你怕再也遇不到第二個的他，但記得不要慌張，無論他在與不在，時間仍然在走，而你也必定會遇到更好的。千萬別執著要走進一個不屬於自己的世界，到時候真的難為了別人又作賤了自己。

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『別執著昨日受的傷。』

人生不可能永遠都是美好的，被辜負、被遺棄都是人生必經的過程，但你必須學會痊癒。有時候我們難免會對過去的感情仍然感到傷心難過，但我們要相信過去的感情終究會過去，它會消失也不會再幹擾你的人生。昨天還在，但你依舊可以上路去看新的風景。

『「你們沒有那麼適合」不是過錯，堅持不放手才是。』

很多時候你心裏明明非常清楚你們並不適合，但你卻不承認，你以為只要自己再努力一點點就能改變一切。但其實你只會愛的越來越迷失自己，到最後也只是兩敗俱傷。我們要知道 「你們沒有那麼適合」 「有緣無份的愛情」並不是過錯，而最大的錯誤是自己的執念。放下那些不屬於自己的感情吧，忠於自己的內心最重要。

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『所有的傷心都只是過度，而不會是自己的結局。去緩慢地拾起，自己仍是有愛人與被愛的能力。』

剛剛失戀的你一定會想明明自己已經這麼努力了，為什麼結局還是一樣呢。你會很傷心、崩潰、難過、不甘心，但這些都是必經之路，把你的悲傷大聲地哭出來吧，它會隨著你的眼淚慢慢遠去。然後就收拾好那個已經變得很憔悴的自己，重新振作起來，要相信自己仍有能力去愛和被愛。

加油至失戀的你們。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】