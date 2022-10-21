12星座｜從拖手方式看出他有多愛你　這樣牽手最霸道：你就是我的

牽手會把心牽走～



從12星座的「牽手方式」也能看出這個人，到底有多愛你！

從12星座牽手方式看出內心多愛你！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

土象星座（金牛、處女、山羊）→十指緊扣

土象星座的愛是溫吞而木訥，對於愛人土象星座未必會把愛掛在嘴邊，但是從日常生活中的小細節，牽手時十指緊扣給彼此的安穩感，你絕對能感受到，且土象星座一旦愛了，就不會輕易放手！

火象星座（白羊、獅子、人馬）→手掌心向下、緊握對方手心

緊握手心的方式，通常手掌心向下象徵主導者，火象星座的愛是佔有、有保護欲，所以，當火象星座以手心向下的方式牽起你的手，代表你就是他的人啦～

同場加映：脫單攻略｜7招衝破曖昧成戀人必殺技！惹他吃醋嫉妒即被抱緊處理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

風象星座（雙子、天秤、水瓶）→輕握手指

相較於土象星座與火象星座的緊握，風象星座更愛好「輕握手指」的牽手方式～這也象徵著風象星座的愛情觀，知道心裡有彼此，恰到好處的舒服距離。

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）→朋友式手勾手

水象星座是重視精神層面的星座，或許說起來虛幻，但是，當水象星座大手一勾將你勾進身邊時，那代表著水象星座的內心是滿是在乎的，像戀人也像最好的朋友。

同埸加映：12星座愛情｜桃花會在你幾歲時降臨？水瓶35歲魅力增追求者一籮籮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

延伸閱讀：

12星座最佳伴侶組合！獅子遇上雙魚像童話故事般浪漫，「這對」被稱作神仙情侶

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】