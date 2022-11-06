網友：不想生小孩真的很自私嗎？ 4原因讓年輕女生不再想成為媽媽

女生不想生小孩有錯嗎？自私嗎？近年越多越女生不想、也不敢生小孩，在過往一個家庭決定不生小孩的原因，可能是經濟壓力、男女其中一方身體沒法自然懷孕等不可抗拒因素。但現在即使沒有了前面提到的因素後，反而更多女生不再嚮往成為媽媽，甚至害怕生育。



在台灣討論區Dcard 上一位已婚女生發文問：「不想生小孩真的很自私嗎？」（截至 Dcard）

近日在台灣討論區Dcard 上有一位已婚女生發文，提到與丈夫討論生育問題，她就表示不想生小孩，會擔心懷孕後的後遺症，包括身心靈的影響和不適，提出了領養和找代理孕母兩個方案。但被她的丈夫指自私和無法接受提出的方案，帖文也因此引起了很大的討論。

年輕女生不想生小孩原因1：身體變化、心理上壓力

台灣女網友分享自己正在懐孕期間的辛酸（截至 Dcard）

在討論區上發文的女生提到「生小孩痛的是我，醜的是我，可能會死的也是我」，也是引發了不少正在孕期或經歷了生育痛苦的女生留言，分享旁人沒法理解的懷孕辛酸。當中最常聽到：產前或產後抑鬱、生產時的痛苦和後遺症，以及產前產後身材的變化。

台灣女藝人張可昀產後因三病纏身，一直沒辦法恢復產前身材，被嘲「胖成這樣還不減肥」（Facebook@小甜甜 張可昀）

台灣女藝人張可昀在去年產後，因甲狀腺低下、雄性激素過多和多囊性卵巢三病纏身，每天都需要服藥，所以一直沒辦法恢復產前身材，被惡意批評「胖成這樣還不減肥」。社會上對懷孕女生要經歷的辛酸，有太多的不理解和批評下，也造成了女生們不敢生育的原因之一。

年輕女生不想生小孩原因2：生活上的影響

年輕女生不想生小孩原因之一是害怕對工作造成影響（《未來媽媽》劇照）

小孩的出生定會為一個家庭帶來巨大的轉變，當中對於媽媽的影響更甚。女生需要懷胎十月，在工作方面，即使在整個孕期她只請產檢假、產假，但對工作不可能不帶來影響，甚或在產後不再被公司重用影響升遷。除了影響工作外，另一大影響是朋輩間的落差，當妳的生活都圍繞著小孩，而朋友依舊在沒有負擔下，過著自己想過的生活，一想到自己往後的人生幾乎都要配合小孩的成長，這樣的落差很難不讓人卻步。

年輕女生不想生小孩原因3：無力改變的社會問題

年輕女生不想生小孩的原因其中一個是現時社會問題太多，如校園欺凌、學業壓力，擔心小朋友沒法適應（《未來媽媽》劇照）

生了小孩就要養他、照顧他，但很多時候即使自己用心養育，但因無力改變的社會大環境因素對生小孩卻步了。近年最被廣泛討論的問題是校園欺凌、學業壓力、將來的就業問題等等，只要一深想就令不少年輕人不敢生小孩。就以校園欺凌為例，在經濟合作與發展組織公佈的《跨國評估學生能力計劃》中，香港學生在學校遭受欺凌的普遍程度為29.3%，平均水平全球最高，假如將來有一天成為父母，怎麼可能不擔心！

年輕女生不想生小孩原因4：對媽媽的要求太高了

對媽媽的要求和壓力都太大了。（《未來媽媽》劇照）

你有的，一定要全給小孩。別人家小孩有的，你也要想辦法給他。在傳統和世俗的觀念下，你要有穩定工作、有車、有房子和一定的經濟實力，才能生小孩。當你有一方面做得不夠好時，長輩甚或伴侶施加的壓力，背上了「害了小孩」負任，在這樣高標準的情況下，怎麼敢生小孩！