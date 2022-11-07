5個男生必愛的「桃花女」特質！沒人追是因為收不到「訊號」？

大家身邊是否也有長得一般，卻很有異性緣的女生？我們一邊好奇原因的時候，也可以得出一個結論 — 男生也不是單純只看外表。受歡迎的女生基本上都有幾個共通點，還在糾結自己為什麼還叫不到男朋友的女生們，一起來看看吧！



1. 有幽默感、正能量的活潑女生

有幽默感、正能量的活潑女生

我們常常聽到別人說「愛笑的女生不會醜」，那種自然散發出來的自信與快樂是讓人感到幸福的泉源，正能量絕對是會感染身邊的人的。試想想，如果身邊的異性長時間處於陰沉的狀態，只會釋出負面情緒的話，應該沒有人想要靠近吧？而且男生一般都不太懂得處理女生的情緒，雖然偶爾在他們面前哭，的確會激起他們保護你的慾望，但是久而久之就會覺得你是那種無理取鬧、不會控制情緒的難搞傢伙。

2 心思細膩、為人著想

很多女生都習慣把男方的付出當作是理所當然的，接送上下班、吃飯結帳、拿重東西等等。就算對方做齊了，也可能不會心存感激，覺得他是應該的。其實並不然，另一半對自己的好是基於「愛」，作為女生看到另一半為自己做事情的時候，不應該吝嗇你的感謝，主動誇獎對方反而會讓他更心甘情願為你付出。這些小細節也是男生決定要不要追求你的加分位！男生心裡面都藏著一個小男孩，渴望被諒解與照顧，所以交往以後適當給予男方私人空間，對方忙碌或者疲累的時候懂得體諒與安慰，絕對會讓對方更喜歡你。

3. 不要凡事搶著做，偶爾示弱裝傻

心思細膩、為人著想

無可否認，大部分男生骨子裡都有那麼一點大男人主義，對於女生的撒嬌總是招架不住。很多女生都很聰明，可以一手包辦許多事情，不過真正聰明的女生，會在適當時候示弱，表現出小鳥依人的一面，給對你有興趣的男生為你做一點什麼的機會。因為如果你太強大的話，男生反而可能覺得你並不需要他的幫忙，他在你那裡也得不到被崇拜的感覺。

4. 外表乾淨、純欲風打扮

外表乾淨、純欲風打扮

不論男女，外表乾淨俐落對對方的基本尊重與禮貌，骯髒邋遢絕對是會讓人為之卻步的。這裡的意思並不是說要打扮的多華麗，只是要讓人看起來舒服想親近。不過這幾年新興的「純欲風」對男生非常受落，青春與小性感結合才是有最大張力的。這種性感並不是要賣弄色情，性感不一定是暴露，反而若隱若現的感覺更讓人為之心癢癢。舉例來說，穿著最普通不過的白色襯衫已經可以營造純欲感。

5. 給對方獨特感

大家回想一下，其實很多時候我們對一個人有好感的原因，其實是因為稍微感覺到對方在對自己放電，才慢慢開始留意上他。男生要踏出追求女生那一步其實也需要很大的勇氣，女方如果對對方也有意思的話，不妨給他一些訊息，可能只是一個眼神、一個看似不經意的動作，讓他感覺到你對他和其他人好像有點特別、有那麼一點不一樣，這樣他會更放膽的追求你。不過千萬不要成為「中央空調」，萬一被發現原來你根本不只對他一個這樣，而是到處放線的話，將會對你的人品大打折扣。