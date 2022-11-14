結婚7年成家庭主夫：何來的沒尊嚴？3方法經營婚姻惹無數網友稱羨

在過往家庭角色觀念中，「男主外、女主內」是很常被提到的分工方式，但隨著社會進步，這種觀念已經變得不合時宜，更多轉變成「雙職家庭」，男女雙方都外出工作，家務則一起承擔。但在台灣討論區DCARD 上有一位男網友分享了反傳統的「家庭主夫」心路歷程，不但不覺得失去男性尊嚴或家庭地位，還向其他男網友喊話：「好好珍惜你的老婆。」，引來了一眾女網友留言：「要拿這篇給我老公看」、「果然都是別人家的老公」，羨慕那位網友的妻子有這樣一位「模範老公」，最後他也分享3個婚姻維持方法，不只適用於夫妻間，情侶間也很適合！



最近一位男網友在DCARD 婚姻版上，分享了有別於以往的家庭經營方式，他是一名「家庭主夫」，妻子是外出工作，而因為他的工作主要是在家裡上班，所以由他照顧家裡的兩個小孩。這位網友分享到曾經也被朋友和家人問過：「這樣很沒尊嚴」、「不擔心老婆在家裡地位太強勢？」，他高情商回應到「完全不在乎，因為我知道我們相愛就夠了」、「我老婆的朋友都羨慕她，羨慕的要死，說我是模範老公，何來的沒尊嚴呢」，讓無數網友羨慕他們的愛情和婚姻。

婚姻維持方法1：節日儀式感、驚喜

婚姻維持方法1：保持節日儀式感和驚喜。（IG@smyphoebe）

這位男網友分享的第一個經營婚姻的方法就是要保持節日儀式感和驚喜，即使是交往了五年加上結了婚七年，相處共十二年，依然要把妻子當是小女孩，所有的紀念日、生日、情人節等節日都要一起過。他提到節日慶祝活動不一定要很鋪張或盛大，一張卡片、一束玫瑰花、手作蛋糕就能讓妻子開心很久。

婚姻維持方法2：兩人時光

婚姻維持方法2：定期有拋開家人和小孩過兩人時光。（IG@ghlchan）

定期有拋開家人和小孩的兩人時光，尤其推薦給已經有育兒的夫妻。在婚後生活不只是兩個人組成了家庭，還要照顧和維繫對方的家庭，定必多了不少繁瑣事，這位男網友就提到他們每個月會至少安排一次兩個人的約會，把孩子給家人或好朋友幫忙照顧。這樣不僅讓他們有了兩個人獨處的甜蜜時光，更能暫時放下生活中的煩憂，好好放鬆。

婚姻維持方法3：真正的聊天

婚姻維持方法3：看似最簡單的聊天，其實是最不容易的，男網友提到「真正的聊天」並不是流於表面的聊天。（IG@smyphoebe）

看似最簡單的聊天，其實是最不容易的，這位男網友提到「真正的聊天」並不是流於表面的交談。當一對情侶或夫妻相處久了，覺得該聊的都聊過，該分享的都分享過，彼此間的對話都只剩下「今天加班」、「到公司了」，這樣久了感情自然就會生疏。這位男網友就分享指，他與妻子每天晚上睡前都會聊天，像是「最近工作在忙什麼」、「孩子最近學校發生什麼」，讓兩人生活上能夠持續有交集，大家也不妨參考看看。

最重要是好好愛自己的另一半，和用心把日子經營好！（IG@aimeechan_official）

這位男網友與妻子能走過動盪的五年交往，以反傳統的「男主內、女主外」方式走過婚姻的七年之癢，讓無數網友稱羨。除了以上提到的三個方法維持婚姻外，更重要是好好愛自己的另一半，以及用心把日子經營好！