婚姻失敗又如何？離婚非難以啟齒醜事　拒偽裝幸福勇於改變狀態

【離婚｜莊鍶敏】今日（8日）莊鍶敏爆出離婚消息！莊鍶敏（原名：莊思敏）於2020年跟交往不足一年的台灣商人男友閃婚，並在女方豪宅行禮簽紙正式結為夫妻。不過今早就爆出二人兩年九個月的婚姻失敗收場。據知兩人長期因定居地方而出現嚴重分歧，為此更不時爭執。長期的遠距離生活，導致二人關係漸漸生疏，最後決定結束近3年的婚姻。消息傳出後，莊鍶敏本人亦直認正辦離婚手續。

或許有人會認為離婚是壞事，甚至是成為人生污點。但是執意維繫雙方都不快樂，名副其實的有名無實的夫妻，既然彼此都努力過，卻無法回到從前，又何解不放生對方，同時亦放過自己擺脫一段錯的婚姻呢？時至今天，離婚再不是難以啟齒的「醜事」，當然非鼓吹大家離婚，但認清現實對彼此都好。假若不正面面對自己，才是真正對不起自己。演藝圈亦有不少正面的例子，不少女藝人離婚後，反而重新找回自己新人生的新一頁。



今日（8日）莊鍶敏爆出離婚消息！（ig@jacquelinchng）

2020年跟交往不足一年的台灣商人男友閃婚，並在女方豪宅行禮簽紙正式結為夫妻。不過今早就爆出二人兩年九個月的婚姻失敗收場。（ig@jacquelinchng）

對於離婚這一環，眾人都各有看法。台灣著名Youtuber「理科太太」早前都經驗了離婚一事，她在個人頻道邀請了前東京著衣創辦人周品均來討論婚姻中的轉捩點「離婚」，女生們一同來看看二人觀點看法吧！

離婚決定非一朝一夕的事情，並不是今天想離婚明天就簽紙，當中要考慮的因素亦相當多。（YOUTUBE@理科太太 Li Ke Tai Tai）

在影片中，她們認為女生對自己的想法要非常明確，擁有明確的想法那怕外界有數千把聲音都無法擊倒你。有些女生當面對分手或離婚的時候，就如同「成個天跌落黎」失去方向，不知道自己想要什麼，但她們認為女生毋需向任何人交待、毋需按照他人說法去走，因為這是你的人生，走任何決定都是為自己人生負責！

今天要繼續跟這個人繼續生活下去，痛苦的是我，不是你們在承受這事情。 周品均

離婚決定非一朝一夕的事情，並不是今天想離婚明天就簽紙，當中要考慮的因素亦相當多，尤其是外界總有人對此道德綁架：「有小朋友為何要離婚？」提出離婚的人是錯的，導致小朋友在破碎家庭成長，但是為人父母難道不在乎小朋友的感受及將來嗎，這是一個既煎熬又掙扎的問題，為了小朋友犧牲自己假裝快樂，但是漸漸會發現快樂是假裝不了的。

真的破碎是心靈，不是形式。 周品均

女生要有勇氣面對，讓自己重新選擇，把不幸福的生活狀態勇於改變，亦無必要把負面或憎恨的情緒傳達給任何人。（YOUTUBE@理科太太 Li Ke Tai Tai）

表面看似完整的家庭，實際大家的心都不再是一起，有時候分開絕非壞事，當分開後每一個人都能夠過著美好的日子，又何必再執意偽裝幸福呢？女生要有勇氣面對，讓自己重新選擇，把不幸福的生活狀態勇於改變，亦無必要把負面或憎恨的情緒傳達給任何人。人生旅程可能會遇上多次改變，世上有誰不想跟一個人白頭到老，但最終真的無法達成，毋須把這個問題放大。

當初選擇是對的，也不代表永遠是對的。 周品均

為自己痛苦負責，我用盡全力在活這人生，在經歷這事情，卻在你口中是輕描淡寫的一句。 理科太太

1. 趙頌茹



想到趙頌茹，大家都一定想到她的前夫周永恆，在2014年因被爆出周永恆家暴一事，以及婚姻出現第三者Ruby，因而使趙頌茹心死決定離婚，現時趙頌茹早已走出陰霾，獨力養育兩女兒，不少網民都大讚她是最強單親媽媽。

>>>金宵大廈2｜趙頌茹離婚後仍相信愛情 曾到凍肉公司工作賺錢養家<<<

趙頌茹（阿Yu）與前夫周永恆曾合作拍攝《青出於藍》，後來在2010年結婚，並於2014年離婚收場。（視覺中國）

2. 大S



大S（徐熙媛）跟前夫汪小菲離婚剛4個月，突然宣布再婚的消息，當時完全震驚中港台三地。大S與韓團「酷龍」成員具俊曄一同於個人社交平台宣布婚事，二人於韓國登記註冊，日前跟丈夫具俊曄一同登上雜誌封面，十分甜蜜。

日前大S跟丈夫具俊曄一同登上雜誌封面，十分甜蜜。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

3. 康子妮



康子妮與前夫林曉峰於2020年宣布離婚，結束長達18年的婚姻。離婚後，康子妮與林曉峰共同撫養2名兒子。康子妮於離婚後轉行投身保險業，成績驕人，最近更成為了百萬圓桌MDRT的超級會員（COT），年薪料達約286萬。

康子妮認為婚姻沒有輸贏可言，離婚並不代表婚姻失敗。（ig@ukelily）

4. 陳法拉



陳法拉於2007年曾與Neway「太子」薛世恒秘婚，可惜二人在2013年離婚。陳法拉前夫薛世恒曾在《一切從失婚開始》中談及與陳法拉的一段情，坦言當時為了陳法拉的事業而隱藏二人關係，結婚6年最終還是離婚收場。

陳法拉與Emmanuel拍拖3年後結婚。（IG@falachenfala）

之後，多年後陳法拉與Emmanuel拍拖3年後結婚，陳法拉在訪問中說到，最令她覺得他是真命天子的一點，是在一起的3年多，2人都有進步，也有犯錯時候，但勝在都會跟對方說「對不起」，她說：「那樣便應該可以走下去了。」