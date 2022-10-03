湯鎮業曾因翁美玲背上負心漢之名　歷2段婚姻育6子女成有承擔慈父

【湯鎮業｜翁美玲｜姜坤】現年64歲的湯鎮業有過2段婚姻，育有6名子女，在圈中有「多仔公」的稱號！湯鎮業於80年代曾與翁美玲有過一段情，當年兩人因合作電視劇《十三妹》而結識，但因工作繁忙而聚少離多，令二人感情出現裂痕，有傳在一次激烈的吵架後不久，翁美玲被發現在家中開媒氣了結生命，送院後搶救不治，而因為這事件令湯鎮業成為眾矢之的，背上負心漢之名！經過了多年，湯鎮業終於放下了翁美玲離開的傷痛，現擁有美滿家庭，是疼錫子女的慈父。



湯鎮業於1979年於TVB藝員訓練班畢業後正式入行，於1982年憑著在劇集《香城浪子》中飾演「應子輝」一角而成功爆紅，其後在《天龍八部》中飾演的「段譽」更迷倒當時的一眾少女，80年代時更與黃日華、苗僑偉、劉德華、梁朝偉有「無綫五虎將」的稱號，紅透半邊天，令其演藝事業直逼巔峰！

湯鎮業於1979年於TVB藝員訓練班畢業後正式入行，於1982年憑著在劇集《香城浪子》中飾演「應子輝」一角而成功爆紅。（《荷里活有個大老千》劇照）

湯鎮業曾因翁美玲背上負心漢之名：挫折讓自己人生更豐富、更檢點

80年代，湯鎮業因拍攝劇集《十三妹》，遇上了翁美玲，兩人因朝夕相對而互生情愫，後來更高調認愛，當時是圈中備受祝福的金童玉女。可惜，與圈中人拍拖並非易事，加上兩人同是公司當時力捧的小生與花旦，兩人皆因工作繁忙而聚少離多，令感情出現問題，經常爭執吵架。

1985年，有傳兩人曾在化妝間有過一段激烈的吵架，而在這次吵架後不久，翁美玲被發現在家中開媒氣了結生命，送院後搶救不治，終年26歲！翁美玲之死，大眾把罪名附加在湯鎮業之上，令他成為眾矢之的，背負「負心漢」的駡名，更因此而令翁鎮業的名聲及事業造成沉重打擊，並漸漸隱退幕前。

80年代，湯鎮業因拍攝劇集《十三妹》，遇上了翁美玲，兩人因朝夕相對而互生情愫，後來更高調認愛，當時是圈中備受祝福的金童玉女。（《十三妹》劇照）

湯鎮業一直未有為此罪名解畫，直至多年後，他才在接受電台訪問時表示：「天有眼，挫折讓自己人生更加豐富、更加檢點、更加積極。」至今相隔多年，湯鎮業與翁美玲的這段情依然令大眾刻骨銘心，近日TVB節目《星光匯聚成翡翠》，追訪了一位昔日的追星族，而他正是湯鎮業的忠實粉絲，在分享舊照時，其中一張竟然是湯鎮業與翁美玲的合照，令人紛紛懷緬這段情。

湯鎮業翁美玲昔日珍貴合照曝光！（《星光匯聚成翡翠》截圖）

湯鎮業姜坤結束8年婚姻 前妻離婚後仍讚他有承擔？

經過時間的洗禮，湯鎮業慢慢放下了翁美玲之死的傷痛，於1993年，與有「翻版林青霞」之稱的藝人姜坤結婚，婚後姜坤就息影，更為湯鎮業誕下了大女兒湯愛嘉及雙胞胎兒子湯君慈與湯君耀，可惜，兩人結婚8年後，有指因姜坤不滿湯鎮業身邊太多紅顏知己，加上因工作關係致聚少離多，最終導致離婚收場。

兩人離婚後，姜坤獨力養大3子女，至今仍未再婚。不過，在離婚後多年，姜坤依然避談是否因第三者介入而導致婚姻破碎，反而大讚前夫湯鎮業是個負責任的人，對她本人及子女仍然照顧有加。

於1993年，湯鎮業與有「翻版林青霞」之稱的藝人姜坤結婚，婚後誕下了大女兒湯愛嘉及雙胞胎兒子湯君慈與湯君耀。（bruce_tong@IG）

姜坤在離婚後依然大讚前夫湯鎮業是個負責任的人，對她本人及子女仍然照顧有加。（bruce_tong@IG）

湯鎮業娶小25歲嬌妻 享美滿婚姻成有承擔慈父

與姜坤離婚後，湯鎮業與一位內地的紅顏知己誕下了1個兒子，不過兩人並沒有正式組織家庭，後來就遇上了現任妻子鄒文靜，兩人於2008年結婚，婚後兩人育有一對雙胞胎女兒。現任太太比湯鎮業小25歲，而湯鎮業迎娶嬌妻一事備受熱議，但湯鎮業總算以行動證明了愛情不受年齡所限制吧！

湯鎮業後來遇上了現任妻子鄒文靜，兩人於2008年結婚，婚後兩人育有一對雙胞胎女兒。（湯鎮業@Weibo）

經過了多年，與翁美玲的這段情已成為過去，也相信翁美玲在他心目中也佔一席位，如今的湯鎮業子女滿堂，與現任妻子依然恩愛，擁有美滿家庭，從他們一家的社交平台帖文中也看得出湯鎮業對子女、家人疼愛有加，漸漸變成了顧家慈父。

【湯鎮業Q&A】