林子祥前妻吳正元近照氣質依然　近年榮升外婆放下往事過精彩人生

林子祥前妻吳正元近日出席了資深傳媒人汪曼玲的飯聚，吳正元雖然已踏入71歲之齡，但仍氣質依然，優雅地老去。吳正元曾經是華納唱片香港區總經理，據指昔日林子祥踏進華納面試時，吳正元已對他一見鍾情，兩人後來便相戀並於1980年在美國結婚，婚後誕下兒子林德信及女兒林德懿，可惜吳正元與林子祥於1995年卻離婚收場。



林子祥前妻吳正元近日出席了資深傳媒人汪曼玲的飯聚。（FB＠汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

吳正元雖然已踏入71歲之齡，但仍氣質依然，優雅地老去。（FB＠汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

吳正元昔日捧紅前夫林子祥 如今放下往事過下半場精彩人生

昔日的林子祥只是一個籍籍無名的小歌手，而吳正元就是華納唱片香港區總代理，當年林子祥踏進華納面試時，憑著與眾不同的音樂才華與熱誠，深深吸引著吳正元，令吳正元對他可說是一見鍾情。

後來吳正元把林子祥一手捧紅，更令林子祥憑著《在水中央》及《分分鐘需要你》令歌唱事業直逼巔峰。於1980年，林子祥的事業與愛情同樣得意，除了在十大中文金曲頒獎音樂會中奪得金曲獎，奠定了樂壇巨星地位外，林子祥亦在同年與吳正元結婚，林子祥也曾公開表白：

我實在是太愛吳正元了，如果沒有她，我就什麼都沒有！ 林子祥

吳正元與林子祥婚後誕下了一子一女，林德信與林德懿。（alarmfish＠IG）

兩人婚後誕下了一子一女，林德信與林德懿。1983年，吳正元安排了林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，怎料這舉動不但令林子祥與葉蒨文結緣，更令吳正元的人生與婚姻起了變化。這次合唱之後，兩人不斷有合作的機會，林子祥更親自為葉蒨文寫下了第一首原唱粵語歌《零時十分》，令葉蒨文一炮而紅，兩人更傳出緋聞。

有指，葉蒨文在1992年勁歌金曲頒獎典禮上對林子祥公開示愛：「雖然人們都在傳我們在拍拖，但是無所謂，我還是要吿訴你，我好愛你」。葉蒨文這段告白，可說是對吳正元公開挑釁，亦令林子祥與葉蒨文的緋聞越傳越真。

吳正元與林子祥於1995年正式離婚，葉蒨文被冠上「小三」之名，雖然直至現在都沒辦法證明是因為葉蒨文的出現導致兩人離婚收場，但在林子祥與吳正元離婚後一年，林子祥就與葉蒨文結婚，婚後至今依然愛得堅定，相當恩愛。

林子祥與吳正元離婚後一年，林子祥就與葉蒨文結婚，婚後至今依然愛得堅定，相當恩愛。（FB@SALLY YEH）

離婚後，吳正元就帶同2個子女移居到美國生活，直至兒子林德信畢業後望加入娛樂圈才回流香港，並與父親林子祥重逢。

事隔多年，吳正元早已放下了往事，離婚後依然與林子祥相處融洽，作為後母的葉蒨文，亦對繼子林德信照顧有加。林德信妹妹林德懿近年誕下了一子一女，吳正元榮升為外婆，過著各自精彩的下半場人生。

事隔多年，吳正元早已放下了往事，離婚後依然與林子祥相處融洽。（alarmfish＠IG）