葉蒨文不染白髮與林子祥作伴　結婚多年不生育仍恩愛：不能失去他

葉蒨文（Sally）最近剛渡過60歲生日，久未露面的她罕有地在社交網站發表長文及上傳照片，以往有染髮習慣的葉蒨文卻一頭白髮，她坦言自己享受優雅地變老，希望粉絲可以接受真實的自己，她更不忘「放閃」直言，「Lam（林子祥）很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎。」



葉蒨文慶祝60歲生日，一頭白髮與林子祥作伴。（FB@SALLY YEH）

葉蒨文與林子祥結婚25年，多年來都是圈中模範夫婦，兩人婚後沒有生兒育女，但葉蒨文與繼子林德信及繼女林德懿都保持良好關係，不時一起吃飯聚會。其實兩人曾經歷風雨，也有過想「分開」的念頭，因為深愛彼此，所以牽着對方的手走到今天。

▼▼▼【按圖看】葉蒨文與林子祥的甜蜜日常▼▼▼

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葉蒨文有傳曾捲「三角戀」？

葉蒨文本在台灣出道，80年代越洋來到香港發展，當時她加入華納，但完全不會說粵語。林子祥的前妻吳正元是華納高層，她安排林子祥成為葉蒨文的粵語及唱歌老師。而葉蒨文的成名粵語歌《零時十分》更是出自林子祥之手，其後兩人合唱不少歌曲，因而傳出緋聞。

林子祥因教導葉蒨文粵語而相識。（FB@SALLY YEH）

林子祥當時已有妻室，但兩人的緋聞仍甚囂塵上，據悉葉蒨文在1992年的勁歌金曲頒獎典禮上更公開向林子祥「示愛」:「好多人都傳我和阿LAM拍拖……無論如何，我都喺咁愛你。」當年此言一出，亦有不少爭議聲音。

吳正元最終在1995年與林子祥離婚，這場疑似「三角戀風波」誰是誰非至今也沒有答案，而林子祥在離婚翌年就與葉蒨文結婚，至今一直十分恩愛。

葉蒨文與林子祥愛得堅定。（FB@SALLY YEH）

葉蒨文林子祥恩愛25年秘訣：情人終會變成家人

葉蒨文婚後淡出娛樂圈，專注於家庭，但她亦不時受訪分享婚姻生活。她與林子祥，一個活潑外向，一個穩重內斂，宛如「火星撞地球」。葉蒨文坦言兩人也有過摩擦，曾經也想過不如嘗試「分居」，但她的脾氣「來得快去得快」，氣消之後分開的念頭也消失了。

葉蒨文與林子祥經歷過關係不穩的時期，現在的關係宛如家人。許多夫婦結婚後拼命保持戀愛時的「儀式感」，葉蒨文反而覺得相處得舒服自在就好，她坦言激情消逝是「婚姻的自然走向」，但現在可以肯定的是，「我對他的愛很深，如果失去他我會覺得很難受。」

葉蒨文婚後淡出娛樂圈。（FB@SALLY YEH）

在葉蒨文與林子祥的家中，他們都可以很舒服地做自己，因為作息時間不同，林子祥總是早起，兩人就分房睡；兩個人都會給予彼此最大的空間，即使對方與異性朋友來往也不介意，「我們不知道別人為何在一起與分開，那我很相信緣分是命定的，如果身處那個狀況，就盡力做好自己。」

不刻意經營的婚姻，反而走得更遠。葉蒨文對林子祥的愛深得出乎意料，她曾在內地節目《魯豫有約》中談及婚姻中的誘惑，她坦言如果發現林子祥有外遇，也會放手成全，

如果他真的被誘惑，如果這個人很好的話，能夠讓他開心，只要他能夠笑得出來，只要他能夠心跳多幾下，那祝福他了，我會為他開心的。

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