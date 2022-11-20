台灣YouTuber分享5件交往後才知道的事！原來女生好軟？

不知道大家還記得初戀的感覺嗎？第一次牽對方的手、抱著對方和親吻的感覺。如果是讀書時代的事，大家可能已經忘記得七七八八了。可是對於一個母胎單身27年的台灣YouTuber「High咖」來說，實在是難忘到不行的事啊！上月底他在自己的頻道公開了5點交往過後才體會到的事，一起來看看有沒有同感吧！



不知道大家還記得初戀的感覺嗎？第一次牽對方的手、抱著對方和親吻的感覺。（YouTube：High咖-邱志恒）

男生脫單後才知道的事｜1. 失控的下半身

「High咖」億述剛開始交往的時候，「下半身」幾乎是完全的失控，笑言是一條「桎梏的27年脫韁野蟒」，非常可怕。

男生脫單後才知道的事｜2. 女生好軟！

「High咖」興奮道，不管是摸女生、抱女生，還是牽女生，他的第一個感覺都是好軟！（YouTube：High咖-邱志恒）

「High咖」興奮道，不管是摸女生、抱女生，還是牽女生，他的第一個感覺都是好軟！還反問：「正常是這麼軟的嗎？」。「High咖」直言自己在籃下撞過男生，而男生根本不是這個觸感，笑言這並不合理：「我們不是同一個東西做成的嗎？」他強調女生沒有一個地方是硬的，手、腳、頭髮和身體通通都軟，尤其是嘴唇特別軟，笑說「怎麼吃東西啊？東西還沒有進去的時候，嘴唇就已經壞掉了吧」。

「High咖」還補充，女生皮膚滑到抓不住，誇張的說之前一抱女朋友，她「啾」一聲滑掉！笑說相比之下，男生跟猴子一樣，一個爛臉、連毛都還沒有退化。「High咖」還覺得女朋友很好躺，你會整個「陷進去」，沉迷在女色懷抱之中，還不忘嘲笑自己以前過的是什麼生活啊？難怪他朋友交往後都不見人影了，因為太爽了！

男生脫單後才知道的事｜3. 發出羞恥的聲音

「High咖」不敢置信的說，自己現在居然說得出「Baby」這「兩」個字。( IG @children0704 )

「High咖」不敢置信的說，自己現在居然說得出「Baby」這「兩個字」，笑說自己已經變成一個噁男了，是一隻羞恥但快樂的馬子狗，問大家還記得他以前的狠勁嗎？而且「High咖」認為「Baby」這個詞彙轉變的實在太順暢了，連他自己也都沒發現。是有一天晚上不小心點到自己傳給女朋友的錄音，那個嬌嗲的聲音把他給嚇到了，不禁驚嘆自己居然講得出這個詞彙：「這到底是誰？」

以前還覺得每個人都叫另一半「寶貝」也太沒創意了吧！形容自己當時超不屑，這個詞居然是全世界共通的，結果自己交往之後莫名就講出來了，跟女朋友講話時聲音還高八度。

男生脫單後才知道的事｜4. 第一次好緊張啊！

雖然已經28歲，但「High咖」以前從來未牽過女生的手，他說自己當時根本不知道怎麼牽。( IG @children0704 )

雖然已經28歲，但「High咖」以前從來未牽過女生的手，他說自己當時根本不知道怎麼牽，網上都說直接牽就對了，可是根本不敢，所以在交往的第一天，他一直想方設法想要很自然的牽到女朋友的手，繼而想到一招很霸氣的，叫作：「哎呀，你的手怎麼那麼小」。就是當他們在逛街的時候，他冷不防的說這一句，就可以順理成章的把她的手放在自己的手上，並達到牽手的目的。結果最後還是不敢牽，反而是女朋友先牽的。他戲精上身般的大呼自己像觸電一樣：「我這個28年的老燈泡，從來沒有插過電，你一來就給我220的，我差點燒掉耶！」

而且當他牽了女朋友的手一段時間之後，他發現了一個嚴重的問題— 什麼時候要放啊？笑言「沒有人教這個欸」，網路上都找不到，就只好一直牽一直牽，遇到障礙物我們還像跳繩一樣，不敢放手。再來是第一次接吻，如果牽手是220伏，親嘴絕對有500，親完還出現耳鳴的狀況，好像有什麼超能力要覺醒了，非常誇張。

「High咖」覺得抱抱才是戀愛中最重要的一環，而不是什麼壞壞，那感覺太神奇了。( IG @children0704 )

「High咖」當時還有個疑惑，親完要不要把口水給擦掉啊？不然不就濕濕的嗎？所以一開始親完他都會幫對方擦掉，後來才發現自己入世未深，一個真正受過訓練的親親，是不會留下口水的，原來是自己之前「嘟」太大了，裡面是濕濕的。不過「High咖」覺得抱抱才是戀愛中最重要的一環，而不是什麼壞壞，那感覺太神奇了。

比起其他身體接觸，擁抱才是最歷久彌新的，每天都要抱抱！而且除了各種第一次以外，更特別的是交往後的第一天，突然換了一個身份的感覺超怪的。單身27年，一覺醒來就變成別人的男朋友了。交往的第一天，他去接女朋友，兩人的氣氛突然變得好尷尬。而且自己單身的形象夠重，所以第一次帶她去見自己的朋友時，也是怪到不行，根本不知道怎麼介紹她，朋友還一直瘋狂的起鬨。

男生脫單後才知道的事｜5. 一直傻笑

除了對著空氣傻笑，還會在家裡不自覺哼歌。( IG @children0704 )

除了對著空氣傻笑，還會在家裡不自覺哼歌，像癡呆一樣。而且女朋友出去的時候，他都會在家裡很期待她回來。「High咖」笑說終於知道為什麼會有那麼多渣男了，因為交往是在太爽！更遇到過一些人說他們「沒辦法不談戀愛」，當時「High咖」心想談戀愛可以當飯吃嗎？原來可以耶！還好吃得很，真的會回不去單身生活，沉迷性愛真的太可怕了。

「High咖」還提及談戀愛超花時間，他原本一天會拍片、主持和後製，一天可以做很多事情。( IG @children0704 )

「High咖」還提及談戀愛超花時間，他原本一天會拍片、主持和後製，一天可以做很多事情。但自從交了女朋友之後，一整天不知道在幹嘛就不見了，但是一點也不生氣。在人生28年來，他以為快樂只會在達成某種成就時才會出現，卻錯了。原來工作完、點一整桌鹹酥雞跟自己的女朋友我在沙發上、看著最新的劇，這才是人生啊！什麼成就、事業都不重要了。以前他也不相信自己有一天可以脫單，結果還真的交到女朋友了，所以呼籲大家一定要相信愛情啊！