霍汶希分享11歲女兒照片　盤點5位單親女星沒男人過得更好

有「金牌經理人」之稱的霍汶希(Mani)是數一數二被認為可以當藝人、顏值媲美林青霞的美人。霍汶希向來鮮有談及感情與家庭生活,直至2013年母親節,她才在微博公開自己單親媽媽的身分,當時表示已在兩年前誕下一名女兒Hanni,並公開和其合照。相片中的Hanni完美遺傳了霍汶希炯炯有神的大眼睛,年紀小小已經是個美人胚子!



霍汶希在抖音分享了一段和女兒同遊故宮的短片。(抖音@huowenxiMnai)

Hanni完美遺傳了霍汶希炯炯有神的大眼睛,年紀小小已經是個美人胚子!(微博@霍汶希)

霍汶希(Mani)並未有透露女兒生父是誰,但坦言與對方已經分開,兩人仍保持朋友關係。她亦表示自己是在和男朋友分手後才知道自己懷了小孩,因此決定獨自撫養女兒長大。如今Hanni經已11歲,二人在北京穩定生活。日前,霍汶希在抖音分享了一段和女兒同遊故宮的短片,並寫道:「金秋故宮,難得的親子時間,只不過髮型有點不受控制。」短片中的Mani與Hanni一起背對鏡頭擺出心形姿勢,兩人身高相約,高挑纖瘦。

霍汶希表示自己是在和男朋友分手後才知道自己懷了小孩,因此決定獨自撫養女兒長大。(FB@霍汶希)

一位母親獨自撫養孩子成人,需要無比的勇氣與堅持,強大的內心實在不容小看。不過擁有這般能耐的又何止霍汶希一個呢?圈中有名的單親媽媽也是不計其數。雖然失去丈夫的陪伴與支持,她們還是證明給我們看:女人凡事都能,不靠男人也可以活得幸福。

圈中單親女星 | 1. 趙頌茹

現時40歲的趙頌茹與前夫周永恆離婚後,與兩個女兒信希及愛希相依為命。(IG @britni_chan0429)

現時40歲的趙頌茹與前夫周永恆離婚後,與兩個女兒信希及愛希相依為命,「工作湊仔一腳踢」 。除了娛樂圈的工作外,她最近亦開設了時裝網店,與妹妹一同當模特兒宣傳之餘,也方便照顧女兒。趙頌茹說過:

最緊要是他們心理、成長健康,他們每做一件事,即使多細微,我都會想(這件事)對他們影響有幾大,譬如:讀書、上興趣班,我都會考慮很多。 趙頌茹

圈中單親女星 | 2. 薜家燕

薛家燕28歲時與前夫石保慶結婚後便退出娛圈。(Facebook@薛家燕 Nancy Sit)

薛家燕28歲時與前夫石保慶結婚後便退出娛圈,開展錄影帶生意,及後誕下3名子女。可是天意弄人,薛家燕的前夫失蹤,無奈地3年來完全不見影蹤。家燕媽媽唯有帶著子女好好生活下去,省著點用。後來她憑《真情》「好姨」一角再創事業高峰。現在子女們經已長大,細女石耀珠則在香港大學碩士畢業。早前家燕姐大女石祐珊在社交網站分享妹妹畢業禮的照片,留言:「Proud of this little one today ! 」一家四口笑容滿面,羨煞旁人,也為家燕姐苦盡甘來,終於能享兒女福感到欣慰和高興。

圈中單親女星 | 3. 曾華倩

現年57歲的曾華倩於曾與梁朝偉交往6年。(IG@martinlamhy)

現年57歲的曾華倩於曾與梁朝偉交往6年,最終卻未能開花結果。及後於96年與商人林肇基結婚,並於3年後誕下兒子林浩賢,可惜2人於2002年離婚收場,曾華倩從此肩負起照顧兒子的重擔。可幸的是兒子十分「生性」,品學兼優,就讀喇沙中學時在游泳學界奪下佳績,故被冠以「喇沙飛魚」稱號,而每次操水時,曾華倩都會到場支持,母子關係十分要好。

圈中單親女星 | 4. 羅霖

55歲的美魔女羅霖自13年與前夫劉坤銘離婚。(IG@candylolam)

57歲的美魔女羅霖與前夫劉坤銘離婚,更曾經表示,

自己很沒有自信心,前路茫茫,30多歲還能重新來一遍,40多歲真的好徬徨,那陣子常常躲起來哭。 羅霖

首幾個月,羅霖需要由零開始,跟小兒子搬回去娘家,誰在同一張床一張床。當時小兒子問她為什麼要住在那麼小的房間、睡同一張床,羅霖便承諾兒子:「你給一點時間媽咪,我會努力工作,搬出去租屋住。」當下羅霖下定決心,不過等到他睡著還是哭了。

原本已經養尊處優,當時40出頭的羅霖面對經濟上的困難,為了賺錢照顧三個兒子不得不復出幕前。(IG@candylolam)

原本已經養尊處優,當時40出頭的羅霖面對經濟上的困難,為了賺錢照顧三個兒子不得不復出幕前,不論是出寫真、談生意,還是出席中港兩邊活動,她一律都接。羅霖曾在訪問中表示,「我想先照顧好我三個兒子!」,更強調「有時會很心力交瘁,但作為媽咪,永遠都是支持、不放棄他們!」可見母愛真的從來都不會缺席。

圈中單親女星 | 5. 葉蘊儀

80年代時葉蘊儀憑著清純可愛的形象紅遍兩岸三地。(FB@葉蘊儀)

80年代時葉蘊儀憑著清純可愛的形象紅遍兩岸三地,唯嫁給香港玩具富商陳柏浩後便淡出幕前。好景不常,葉蘊儀於千禧年懷有第二胎時,前夫陳柏浩有了外遇。離婚後,陳柏浩拒絕支付贍養費,反倒向媒體指控葉蘊儀是位「貪慕虛榮」的女人、而且「在生理上、對性的需要異於常人」。被最親近、信任的人刻意中傷,絕對晴天霹靂。

葉蘊儀於千禧年懷有第二胎時,前夫陳柏浩有了外遇。(FB@葉蘊儀)

不過葉蘊儀並沒有因此放棄,反而發憤圖強。不但會5種語言,還在台灣演出《愛情白皮書》,11年獲得澳洲墨爾本理工大學純藝術學士,並初進駐尖沙咀K11的藝術購物概念店,創辦香港黏土藝術學院ART AROUND,專授不同創意藝術課程的工作室。2013年更於澳洲墨爾本理工大學純藝術碩士, 同年6月重返無綫電視,拍攝時裝劇《女人俱樂部》,生活可謂多姿多彩。