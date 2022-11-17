張可頤港姐三甲不入卻被力捧為花旦：「我很喜歡愛情，一定要有」

現年53歲的張可頤曾是千禧年代無綫五大當家花旦之一，加入無綫後不久已經迅速走紅。2012年約滿無綫後加盟香港電視網絡，更被王維基封為「鎮台之寶」。日前張可頤罕有在微博上載兩張素顏近照，相片中的她在沙發上自拍，少女肌與深邃五官一覽無遺，凍齡的外貌與年輕時無異，隨即引來網民熱議。



張可頤留言寫道：「相信自己，不用偽裝、不要虛假、也不必高攀、更不勉強。我不太老、也不算年輕，只是一個獨一無二的個體存在吧​​​」( 張可頤 @微博 )

張可頤入行後星途不錯 港姐無緣三甲仍受力捧

張可頤早年就讀過嘉諾撒聖瑪利學校，中一時更考獲班中第一的佳績。13歲時，張可頤被被送往英國讀書，其後更獲曼徹斯特大學（University of Manchester）取錄。返港過暑假期間卻在街上被徐克和陳慧琳經理人鍾珍發掘，繼而放棄大學學位。當時還未滿21歲的她第一次參與電影《英雄本色3》，亦因樣貌清秀脫俗，被梅艷芳稱為「影壇新星」，可謂如魚得水，學業事業兩得意。之後張可頤被音樂人鄭敬基發掘，以花生女郎（PP Gals）組合出過唱片，其後解散。

93年約滿徐克經理人後，兩度離開娛樂事業的張可頤在法國銀行以出市會員身份於香港期貨交易所工作。翌年，其男友董波推舉她參選香港小姐，以大熱姿態晉身總決賽，贏得了「最具演藝潛質獎」，卻無緣躋身三甲，但同樣成為被力捧的無綫電視合約女藝員，星途如日中天扶搖直上，出演過多齣膾炙人口的作品，包括：代表作《難兄難弟》中、《天地男兒》、《神鵰俠侶》和《金枝欲孽》等，愛情事業兼得。後來張可頤更成立了經理人公司「涵耀星際」，擔任公司的行政總裁。

張可頤在1996年《地獄天使》中首度擔正第一女主角，其後在台慶劇或重頭劇集也擔任第一女主角或女主角之一。( 張可頤 @微博 )

張可頤為九十年代末「五大花旦」之一

張可頤在1996年《地獄天使》中首度擔正第一女主角，其後在台慶劇或重頭劇集也擔任第一女主角或女主角之一。97年因飾演《難兄難弟》中影射陳寶珠的程寶珠一角形神俱似、一鳴驚人而一炮而紅，並獲提名《萬千星輝賀台慶1997》「最佳女主角」。1999憑此角奪得「20世紀無線五大最難忘的女主角」大獎；和同時獲此殊榮的汪明荃、蕭芳芳、趙雅芝及薛家燕相比，她的年齡及資歷都是最年輕的一個。

此外，張可頤更與關詠荷、蔡少芬、郭可盈及宣萱合稱無綫九十年代末「五大花旦」。2001年與王喜合演《烈火雄心II》，又憑《九五至尊》的呂四娘一角，擊敗郭可盈、陳慧珊、宣萱、佘詩曼獲得萬千星輝賀台慶2003「本年度我最喜愛的女主角」。

張可頤離開大台轉戰內地市場，卻因為太投入《長恨歌》而患上抑鬱症。( 張可頤 @微博 )

張可頤拍劇過於投入角色而患抑鬱症

2005年張可頤離開大台轉戰內地市場，卻因為太投入《長恨歌》而患上抑鬱症，更積勞成疾導致甲狀腺分泌失調，患上甲狀腺功能亢進症而頸腫面腫，被迫停工2年，2009年才走出陰霾。她憶述病發前的忙碌生活：「捱3晚通宵，4日瞓一覺，以為第5日就ok」。

我沒有恐懼，現在我這個狀態，我懂得滿足，但願將來的歲數，能夠仍是這樣就很滿足。 張可頤

向來以事業為重的張可頤，曾因工作緣故不願與交往十載的男友董波遠嫁海外，最終導致分手收場。後來與楊寶玲前夫兼音樂製作人陳容森有過一段情，可惜有指對方出軌台星傅天穎，相戀三年卻未能修成正果，張可頤更曾公開對傳媒哭訴雙方陷入冷戰當中。2008年，張可頤擔任節目《更上一層樓》的主持時與億萬身家金融才俊曾安邦傳出緋聞，後來傳出男方向她提出結婚，唯最後仍是無疾而終。

被認為屢次因事業錯失良緣的張可頤曾在訪問中大方提及愛情觀，指自己每段戀愛分手原因都相似，但強調並不是一個貪新忘舊的人。( 張可頤 @微博 )

張可頤不排斥閃婚？

被認為屢次因事業錯失良緣的張可頤曾在訪問中大方提及愛情觀，指自己每段戀愛分手原因都相似，但強調並不是一個貪新忘舊的人，但偏偏和數任男友都走不到最後。雖然感情路上波折重重，但是張可頤仍然屢敗屢戰，對愛充滿憧憬，更不排斥閃婚的可能。她曾在訪問中表示：

有些東西不用強求，我慶幸沒有小朋友，做一隻單身狗，開支壓力不會太大。 張可頤

張可頤坦言過去曾想過結婚生子，有過少許失落。不過現時她已信主：「遇到好人，他們幫我、教我認識信仰。多年來我將一切都交託神，就算遇上低谷都比以前好走好多。我真的要多謝上面這個老闆，祂教會我好多東西。」張可頤近年更以過去經歷擔任情緒健康大使。張可頤說過：

最重要的是，有伴的時候，勝過單身的時候，這才值得一起。 張可頤

她認為在這個年紀，不是需要一個男人，而是需要一個相近的靈魂，但在茫茫人海裏是不容易找到的。

張可頤表示：「這個世界沒有一個perfect match（天生一對），是培養出來，慢慢變心目中最理想的情人。」( 張可頤 @微博 )

2020年被問及感情狀況時，張可頤表示：

這個世界沒有一個perfect match（天生一對），是培養出來，慢慢變心目中最理想的情人，我不會不再期待愛情，我很喜歡愛情，一定要有，就算現實冇，也要看韓劇找回來！ 張可頤

現在張可頤更留言寫道：「生活日常莫過於就是用最簡單方法去過認真的日子，做一個生活中最好狀態的自己，相信上天給你打造的善良本質，而本質昇級又是靠生活經驗累積，相信自己，不用偽裝、不要虛假、也不必高攀、更不勉強。我不太老、也不算年輕，只是一個獨一無二的個體存在吧，你呢？ ​​​」或許暫時尚未有愛情的滋潤，張可頤卻更好的裝備自己，期盼和迎接未來的遇見。