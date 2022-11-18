林志玲與Akira結婚3週年：我們很晚才走在一起　餘生請你多照顧

昨天是林志玲與日籍丈夫黑澤良平（Akira）結婚3週年，志玲今日凌晨在IG分享結婚浪漫催淚短片，回顧當時的一點一滴，並寫道：「最好的時間，我遇見了你，普通的日子，平凡而浪漫。未來，我們平平安安就好，日子渺小重複，卻都是幸福。快樂在發酵，生活在前行，手牽手，帶著我們的小寶貝，所有美好都在路上。結婚儀式三週年紀念快樂。謝謝再2019.11.17，所有幫我們共同創造最完美一天的你們。時間過得太快了，我們要更加珍惜可以快樂的彼此，一起好嗎？」



昨天是林志玲與日籍丈夫黑澤良平（Akira）結婚3週年，志玲今日凌晨在IG分享結婚浪漫催淚短片，回顧當時的一點一滴。( IG @chiling.lin )

47歲的林志玲在2019年突上載與小6歲的日本歌舞團體放浪兄弟的成員Akira宣布結婚，並育有一孩子。原來兩人早於8年前共同主演的舞台劇「赤壁 愛」時相識，並一直維持好友關係。直至一次志玲面對祖母離世傷心不已，在人前卻不能表露，只能裝作堅強。到了深夜時分，情緒再次來襲，在這個最脆弱的瞬間，志玲腦海裡想到的第一個人，就是Akira。她打電話給對方哭訴，哭著哭著就迷糊的睡著了，結果第二天醒來的時候，Akira還沒有把電話掛掉，說了一句：「我在這裡」，當時志玲心中就已經認定他了。

47歲的林志玲在2019年突上載與小6歲的日本歌舞團體放浪兄弟的成員Akira宣布結婚，並育有一孩子。( IG @chiling.lin )

我相信愛無懼，我不怕任何的驚濤駭浪，我希望的是細水長流，我們很晚才走在一起，餘生請你多照顧，我的幸福就是和你在一起，我愛你，良平。 林志玲

原來兩人早於8年前共同主演的舞台劇「赤壁 愛」時相識，並一直維持好友關係。( IG @chiling.lin )

林志玲在千禧年代初出道不久，憑著高挑姣好的身材、精緻的瓜子臉蛋和嬌嗲的娃娃腔調，已紅遍亞洲。不過在事業如魚得水、一帆風順的同時，她的愛情路卻是一波三折。林志玲向來以優雅溫柔的性格著稱，給人冰清玉潔的形象，鮮有傳出緋聞，而最為人知曉的就是與F4言承旭的一段情。二人情纏13年，在旁人眼中兩人外型匹配，是天造地設的一對，可惜他們並沒有走到最後。

林志玲在千禧年代初出道不久，憑著高挑姣好的身材、精緻的瓜子臉蛋和嬌嗲的娃娃腔調，已紅遍亞洲。( IG @chiling.lin )

2005年，林志玲在內地拍攝廣告時意外墮馬，當時馬匹突然從平坦草原往森林失控狂奔，志玲心想：「如果被牠帶進森林，我可能會體無完膚。」因此做了最困難的決定，就是跳馬逃生，但跳下來那瞬間，應該是被馬踢到，讓她腦袋一片空白昏迷。醫生診斷她6根肋骨骨折，再多往上移一厘米就沒命了，而林志玲聽到後則放心睡去。

我知道我還有希望可以活著。 林志玲

而言承旭在自己寫的書《9314男人與男孩》中寫道：「當王子知道公主生病的時候，王子正在打仗，王子說他不管了，他要放下那場戰爭，他要逃亡，他要去看他的公主，可是他的戰友跟他說，現在外面槍林彈雨，所有人都在看你的動靜，你現在去是自投羅網。王子還是逃了出去，穿過總總的阻攔，終於到了公主的地方，王子推開門，他哽咽著想說很多話，他連對不起都說得支離破碎」、「女孩也哭了，因為她從來不知道，為什麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近會那麼疼」外界紛紛猜測這是影射林志玲的墮馬意外。

緣分就是那麼的妙不可言，要到來的時候擋也擋不住，而真正愛你的人並不會只看重你的外表，而是你的內心。( IG @chiling.lin )

因為覺得林志玲太完美了，言承旭在書中、或節目裡說過：「覺得自己不夠好」、「自己還沒有能力給人家安全感」，不過志玲真正需要的真的是這些嗎？經過Akira悉心呵護，在外人看來，志玲所希望的幸福只是陪伴，僅此而已，並不是對方有多成熟。有時候愛情就是可遇不可求，許多女生都會因為已經和伴侶交往多年，就算明知道這種關係不健康也不肯放棄，怕以後找不到另外一個了。不過緣分就是那麼的妙不可言，要到來的時候擋也擋不住，而真正愛你的人並不會只看重你的外表，而是你的內心。

「謝謝你讓我相信愛情，讓我有勇氣去接受愛情。」－林志玲 ( IG @chiling.lin )

我最愛的良平，這個地方承載了爸爸媽媽的愛情和我的童年回憶，謝謝你，願意這麼溫暖的牽著我的手回到這個原點，從這裡開始出發，共築家庭。我們相識了8年，我想一定都是命運的安排，讓我們又走在一起，我要謝謝你讓我相信愛情，讓我有勇氣去接受愛情。我願意和你去面對未來的每一個未知，所有的順境、逆境，好的、不好的我都陪妳一起度過。希望當我們老了的時候，我們還能手牽著手。」 林志玲

林志玲在多番迂迴曲折之下，終於尋覓到真愛Akira。( IG @chiling.lin )

林志玲在多番迂迴曲折之下，終於尋覓到真愛Akira。她沒有依照日本傳統習俗冠夫姓，對方也尊重她的意願。她解釋說：

我不會改姓氏，名字承載了文化和大家給與的愛，未來也不會有改變。 林志玲

林志玲的丈夫Akira說過，「在忙碌的工作中，志玲總是把家人和身邊的人放在第一位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。」經歷了風風雨雨，林志玲的初心沒有被抹滅，反而更勇敢地擁抱愛。而那份愛不只是男女之情，更延伸至世界上有需要幫助的人，志玲參與很多公益慈善活動，為的就是將這份愛傳揚開去。