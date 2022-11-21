英女7歲因腦膜炎一夜之間截四肢　用義肢生活樂觀面對成美妝網紅

生活有很多不如意，我們經常會為此抱怨，想要放棄。但是對於一夜之間失去四肢的英國女生Isabelle Weall來說，可能只是微不足道。



英國女生Isabelle Weall因病截四肢，卻樂觀成為美妝網紅。（IG @itz.izz）

來自英國的女生Isabelle Weall原本是個健康活潑的女孩，卻不幸在7歲時被醫生診斷患上腦膜炎。一次情況突然轉差，Isabelle當時心臟已停止跳動，身體多個器官衰竭，四肢亦因失血而壞死。為了維持她的生命，醫生不得不將其四肢截除。

Isabelle Weall不幸在7歲時被醫生診斷患上腦膜炎。（IG @itz.izz）

樂觀的她卻沒有因為失去雙臂和雙腿而放棄，在醫護人員的協助和家人的支持下，她慢慢學習如何利用義肢生活、照顧自己。（IG @itz.izz）

當Isabelle醒來的時候，四肢已經不復在，樂觀的她卻沒有因為失去雙臂和雙腿而放棄，在醫護人員的協助和家人的支持下，她慢慢學習如何利用義肢生活、照顧自己。學會在無四肢的情況下自理的Isabelle跟常人一樣，可以滑手機、吃飯、做運動、與朋友聚會和到處遊玩。除此之外，Isabelle還懂得駕駛！跟四肢健全的人無異。

學會在無四肢的情況下自理的Isabelle跟常人一樣，可以滑手機、吃飯。（IG @itz.izz）

由於不時被問到是如何靠義肢生活的，Isabelle在14歲時毅然決定將自己的經歷及日常生活短片分享在社交平台上。2018年，Isabelle把自己化妝的短片上載至社交平台，引起了廣大網民的迴響，更得到美妝品牌Huda Beauty創辦人Huda Kattan的注意，並將這段影片轉發在其品牌IG。

Isabelle把自己化妝的短片上載至社交平台，引起了廣大網民的迴響。（IG @itz.izz）

Isabelle的特長又何止化妝，雖然沒有了四肢，亦無阻她的運動發展。Isabelle熱愛運動，經常到健身室、泳池。中學時，她開始學習跳彈床，因為彈跳訓練有助改善姿勢，也有助提高身體協調，後來她更愛上這項運動，連續兩屆贏得全國冠軍及體育榮譽獎。

雖然有自身缺陷，只要有決心、恆心，願意比一般人花上更多的時間去苦練，沒有什麼是做不到的。（IG @itz.izz）

從Isabelle堅毅不屈的個性裡，我們可以領悟到「鐵杵磨成針」這個道理。雖然有自身缺陷，但只要有決心、恆心，願意比一般人花上更多的時間去苦練，沒有什麼是做不到的。Isabelle透過自身的故事鼓勵他人勇敢追逐自己的夢想。