關愛座再惹爭議：「你這麼年輕就算懷孕了站一下也不會怎樣！」

公共交通工具上又名「批鬥座」的關愛座經常引起網民之間的爭議，年紀較長的人是否在任何情況下都有坐關愛座、甚至吩咐人讓座的權利呢？台灣Dcard近日一則有關讓座的帖文就得到廣泛討論，事主說自己從來不坐關愛座，只因社會上太多人喜歡道德綁架。不過儘管事主只坐在普通位置上，叫她讓座的人還是無處不在。



台灣Dcard近日一則有關讓座的貼文就得到廣泛討論。（Dcard）

事主稱，在車上經常有一些身體強壯得跟牛差不多的長輩，要求自己讓座。這個時候事主就會裝作懷孕。但是還是會有一些不識相的人會竊竊私語：「怎麼這麼年輕就懷孕了？」事主就會回應說自己已經30歲了，再加一句：「又不是每個人看起來這麼老」。結果這樣的做法得到大批網民的贊同，紛紛分享自己拒絕讓座的奇招，譬如：一上車就裝睡、立刻拆義肢給對方看等等。

事主稱，在車上經常有一些身體強壯的跟牛差不多的長輩，要求自己讓座。（Getty Image）

不過一位網民就回應表示裝懷孕也不是萬能的，事關自己懷孕初期的時候也試過被一位婦人叫起來，即便自己已經表明懷孕15週了，對方還是大吼：「你這麼年輕就算懷孕了站一下也不會怎樣啦」，她只好無奈讓座，最後是旁邊的老先生把位子讓出來給她的。

不過一位網民就回應表示裝懷孕也不是萬能的，事關自己懷孕初期的時候也試過被一位婦人叫起來。（《BB來了》劇照）

相信各位就算沒有親身經歷過「被」讓座，也目睹過身邊的朋友或乘客遇到這種情況。其實關愛座的出發點是好的，可以確保一些有需要的人士可以安心坐下，不料卻助長了部分年長人士恃強凌弱，恃着自己年老而給予他人讓座的群眾壓力。對別人的善意是自發的，而不是強迫，試問以這種手段得到一程車的座位，卻得不到他人的尊敬，意義又何在呢？

有些年輕人可能上完一整天的班已經很累了，作為老一輩是不是能夠設身處地，體諒一下他們的勞累呢？（《無法成為野獸的我們》劇照）

事實上，之前也有過年輕女性在承受經痛期間，被人指點要讓座，最後暈倒的情況。記者最近也遇到一位說話鏗鏘有力、中氣十足的婆婆大喝一名在地鐵交叉腳坐著的女性，指責她的坐姿不好，要求她讓座，還毛手毛腳欲把她推開。這時候旁邊一位婦人站起來讓座，那位婆婆先是坐下來，然後繼續罵交叉腳坐著的女性「未老先衰」，還罵讓座的婦人：「我是叫她（讓座），不是叫你！」

社會需要的是融洽、和睦，唯獨互相關懷、了解才能化解隔膜。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

先不論這位老婆婆是不是為坐著的那位女性的身體著想，那個女性本來就有自己選擇喜歡的坐姿自由，而且她是先坐的，她有權利不去讓座。更可況大家都是乘客，有些年輕人可能上完一整天的班已經很累了，作為老一輩是不是能夠設身處地，體諒一下他們的勞累呢？這種倚老賣老、自視過高的行為不但令人髮指，還加深了年輕跟年長一輩的裂痕與矛盾。社會需要的是融洽、和睦，唯獨互相關懷、了解才能化解隔膜。