世界盃2022｜湯馬士梅拿愛妻逾13年　皆為對方初戀：是我夢中情人

卡塔爾世界盃2022賽事進行得如火如荼，不知大家都有心水的冠軍隊伍嗎？相信不少足球愛好者，均對德國信心十足，其中主力之一的湯馬士梅拿（Thomas Müller），為世界盃進球量最多的紀錄保持者，曾奪多個榮譽獎項，實力深厚。此外，湯馬士梅拿亦是位專情男，與妻子Lisa Trede均為對方的初戀，自20歲結婚至今已有約13年，看來依舊恩愛和幸福。他更曾在訪問中深情表白，「Lisa是我夢中情人，我對他人沒感興趣，我倆很快樂。」



【卡塔爾世界盃2022｜湯馬士梅拿｜愛情】湯馬士梅拿與妻子Lisa Trede自20歲結婚至今已有約13年。(IG@lisa.mueller.official)

有說初戀談不出結果。然而現年33歲的湯馬士梅拿，則是個例外。他與妻子相識於情竇初開的十六、十七歲，因有著不少共同話題，繼而發展出情侶關係。雖然大家之前從未拍拖，缺乏戀愛經驗，但仍無阻兩人感情迅速升溫，兩年後湯馬士梅拿更在平安夜求婚成功，翌年（2009年）完婚。他曾在訪問中，提及結婚非出於衝動，而是經深思熟慮。

Lisa跟我都有很好的工作，沒有一般年輕情侶的工作、學習及金錢問題。所以我們就想「為甚麼不能」（Why not）？ 湯馬士梅拿

【卡塔爾世界盃2022｜湯馬士梅拿｜愛情】兩人的事業初出茅廬，已經互相扶持。(IG@lisa.mueller.official)

湯馬士梅與妻子感情踏實低調

兩人拍拖時，湯馬士梅拿正修讀高中文憑，事業初出茅爐，未見知名度。Lisa曾在雜誌訪問中指，「當他求婚時沒人會留意」，因此兩人一直相處自在，而婚禮也是秘密及安靜進行，只舉行了一個小型派對，一切從簡。

感情能夠細水長流，因生活一直保持踏實和低調。即使湯馬士梅拿成名後，兩人的日常造型依然平實，除了手袋，大部分服飾來自平價品牌，如Zara及H&M等，而Lisa亦愛穿舒適的平底鞋，甚少展示華麗一面，但卻散發著脫俗的氣質。

【卡塔爾世界盃2022｜湯馬士梅拿｜愛情】湯馬士梅拿不時到場支持老婆的馬術賽事。(IG@esmuellert)

「愛妻號」湯馬士梅拿支持老婆比賽：較自己落場更緊張

有別於裝作小鳥依人，經常依賴對方，Lisa個性獨立，從小愛好馬術，現時為馬術運動員，同時這也是她的魅力之處。知道老婆興趣，湯馬士梅拿亦投其所好，不時到兩人的馬房裡，照顧馬匹，更會到場支持Lisa的馬術賽事，曾謂「看她的比賽較自己落場踢波更緊張。」在今年德國亞琛舉辦的世界馬術節，湯馬士梅拿亦有到埸，並化身成小粉絲，為妻子支持和打氣，不僅用手機拍下對方的比賽，亦會幫忙帶備隨身物，包括糖、毛巾及蚊怕水等，非常貼心。

【卡塔爾世界盃2022｜湯馬士梅拿｜愛情】Lisa一直在背後支持對方。(IG@lisa.mueller.official)

湯馬士梅拿與妻子互相扶持與信任

擁有一位愛妻號老公，Lisa同樣照顧對方，曾在訪問中指，每當湯馬士梅拿踢出精彩賽事，她都會獎勵對方吃松露意粉及酒；當球賽表現不理想時，她則會讓對方獨處和冷靜，默默安慰他。兩人共度不少歡笑和失落時刻，彼此建立出不可取替地位，即使湯馬士梅拿曾被周刊票選為當地女性最愛的足球員，擁有不少女粉絲，但Lisa依然信任對方，霸氣表示「我絕對相信他。」