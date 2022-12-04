世界盃2022｜法國最浪漫前鋒用暖心短訊奪歡心　球場示愛微胖老婆

【卡塔爾世界盃2022｜基沙文】卡塔爾世界盃2022來到中段，法國隊擠身16強賽事，將於周日（4日）迎戰波蘭。除了球賽，前鋒基沙文（Antoine Griezmann）也是球場上另一看點，皆因他不只球技了得，對寵妻也有一手，當年憑一招奪取愛妻歡心，而在不少球迷心中，他亦是位絕種好丈夫。



【卡塔爾世界盃2022｜基沙文】前鋒基沙文擁有抑鬱深邃的眼神，令人著迷。(IG@antogriezmann)

【卡塔爾世界盃2022｜基沙文】基沙文與西班牙老婆早在年輕時認識。(IG@eri_chope)

基沙文與西班牙老婆Erika Choperena於年輕時期結識。有別於運動員體格，基沙文年少時身材較瘦削，未能入選法國多個球會，後來在機緣下，得到西班牙球會賞識，於是那時年僅13歲的他，遠赴當地受訓。在集訓期間，他與Erica有過數面之緣，曾在自傳中寫道，Erika在其練習地點旁的學校上課，故兩人在街上遇過幾次。雖然沒有交雜，但原來上天已為兩人牽上紅線。

【卡塔爾世界盃2022｜基沙文】基沙文與老婆相愛11年。(IG@eri_chope)

展開1年半主動短訊追求

基沙文外表俊朗和陽光，擁有抑鬱深邃的眼神，令人著迷。不過，他當時仍未能奪取Erika芳心，直至他其後戀上對方，向她主動發動追求攻勢，並長期透過短訊噓寒問暖，耐心地等候對方回應，「維持了一年半，嘗試迷倒她。」他最終以誠意打動對方，兩人於2011年展開關係，相戀6年後步入教堂，並誕下3位子女。不時都看到基沙文分享子女的日常，相信平日是位「絕世好爸」。

【卡塔爾世界盃2022｜基沙文】基沙文也是位好爸爸。(IG@eri_chope)

【卡塔爾世界盃2022｜基沙文】Erika身材微胖。(IG@eri_chope)

老婆身材被批、他卻喜歡這樣的她：入球後甜蜜示愛

其實，Erika學歷優秀，是位兒童心理學家，外貌長相甜美，算是中上水平。不過，由於球星女友一般都是超模索女，擁有玲瓏浮凸的身材和纖腰，使身形微胖的Erika被比較下去，更常受到惡意批評「醜陋」和「肥胖」。不過，基沙文沒有嫌棄對方，反而喜歡她的一切特質，曾於一場2017年球賽時，在攻入首球後，便掀起球衣，露出「FELIZ CUMPLE GORDITA!」字句，即「生日快樂胖妹！」的西班牙文，當眾展示出愛妻的一面，使人不得不承認，法國人都是浪漫的。

【卡塔爾世界盃2022｜基沙文】基沙文曾為老婆，放棄轉往法國發展。(IG@eri_chope)

【卡塔爾世界盃2022｜基沙文】每當老公參與各個大賽時，Erika都會帶孩子現身球場，為對方吶喊助威。(IG@eri_chope)

因老婆懷孕而放棄回國家球會效力

雖然基沙文生於法國，但一直留在西班牙球會，更曾為老婆，放棄轉往法國發展。基沙文曾表示，在效力西班牙皇家蘇斯達期間，他獲得法國巴黎聖日耳門球會挖角。他當時首先考慮到身懷六甲的Erika，怕舟車勞頓太辛苦，因此拒絕轉會。而他其後轉投其他球隊的馬德里體育會及巴塞隆拿，都是在西班牙的球會。

有別部分球壇「大嫂團」，Erika不喜受傳媒關注，生活一直較為低調，亦曾刪去個人專頁。縱使如此，凡事仍有例外，每當老公參與各個大賽時，她都會帶孩子現身球場，為對方吶喊助威，以回應對方一直以來的付出和愛。

相較激情誘惑，基沙文與Erika選擇了互相扶持，不僅接納對方的不足，更會將別人眼中視為的「缺點」，也一拼喜歡和愛惜，這樣細水長流的愛情，才叫人更加羨慕。