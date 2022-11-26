卡塔爾世界盃「大嫂團」身材保養：C朗女友愛芭蕾、她自製綠拿鐵?

卡塔爾世界盃2022除了精彩球賽，球員伴侶也成焦點。雖然今屆因當地文化，被大會禁性感打扮，如露肩或穿短褲等，但不少人仍會透過她們的IG，欣賞她們的火辣身材。相較外貌，外國人較注重體形和曲線，因此日常不時都會運動，並節制飲食，以保持健康的身材。以下為大家盤點4大美貌性感的「大嫂團」成員，到底她們平日是如何保養身材呢？



【卡塔爾世界盃2022｜瘦身保養】年僅9歲的美斯當年對Antonela一見鍾情。(IG@antonelaroccuzzo)

【卡塔爾世界盃2022｜瘦身保養】Antonela會在大餐過後一天，吃簡單清淡的食物。(IG@antonelaroccuzzo)

【卡塔爾世界盃2022｜健身】性感「大嫂團」成員：美斯妻子 Antonela Roccuzzo



阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於9歲時結識妻子Antonela，並對其一見鍾情，多年來苦戀對方，最終修成正果，抱得美人歸。Antonela擁有精緻五官，身材看來修長，比例超好，且不帶任何贅肉。除了健身運動，她在飲食方面非常節制，會選原形食物，如以牛油果多士搭雞蛋作早餐，晚飯則吃全麥義大利麵或煎三文魚或雞肉沙律等，非常健康。

此外，她也曾抵不住美食誘惑，但會在豐富大餐過後，隔天餐單便以簡單和清淡為主，以平衡前一天的卡路里負擔。

【卡塔爾世界盃2022｜瘦身保養】現年23歲的荷蘭模特兒Annekee Molenaar，與當地球員馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt，圖右）相戀4年。(IG@annekeemolenaar)

【卡塔爾世界盃2022｜瘦身保養】Annekee愛飲「綠拿鐵」保養身材。(IG@annekeemolenaar)

【卡塔爾世界盃2022｜健身】性感「大嫂團」成員：馬菲斯迪歷特女友 Annekee Molenaar



現年23歲的荷蘭模特兒Annekee Molenaar，與當地球員馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）相戀4年，生活舒適和恩愛。Annekee深得民眾喜愛，曾登各大雜誌封面，且是當地年輕人最具影響力的人物之一。除了滑嫩膚質，她亦擁有好看的腹肌，日常會透過運動保養身材。她亦曾在訪問中表示，飲食會以健康為主，更愛將綠色蔬果搗爛攪拌，製成「綠拿鐵」飲用，方便攝取豐富的纖維質和維他命。

此外，她亦會重點保養頸部，認為這位置易產生頸紋，非常顯老，故不時在塗護膚品時，特別按摩頸部，減少形成細紋。

【卡塔爾世界盃2022｜瘦身保養】Georgina Rodriguez成功收服C朗的情場浪子心。(IG@georginagio)

【卡塔爾世界盃2022｜瘦身保養】Georgina在運動後都會拉筋，亦會每天堅持做瑜伽至少一小時。(IG@georginagio)

【卡塔爾世界盃2022｜健身】性感「大嫂團」成員：C朗女友 Georgina Rodriguez



從名店售貨員，躍身成萬人迷C朗的女友，Georgina Rodriguez此外還成功收服對方的情場浪子心。眾所周之，她擁有性感的身形曲線和翹臀，可見背後花不少努力，她亦曾在訪問表示，男友C朗是其最好的健身導師，會一起鍛鍊，成為彼此的「最大動力和靈感」。不過，若過度鍛鍊，或會造成腿粗問題，故自小學習芭蕾舞的Georgina都會在運動後拉筋，每天亦會堅持做瑜伽至少一小時，以練出好看的曲線。

她不會戒掉美食，曾言愛吃西班牙海鮮飯、煎蛋和香腸等，但在烹煮的過程中，則會使用原型食物，多攝取蛋白質，同時調味亦較清淡，以控制身材。

【卡塔爾世界盃2022｜瘦身保養】西班牙球員Alvaro Morata的妻子Alice，是一位義大利模特兒。(IG@alvaromorata)

【卡塔爾世界盃2022｜瘦身保養】Alice熱愛水上活動。(IG@alvaromorata)

【卡塔爾世界盃2022｜健身】性感「大嫂團」成員：艾華路莫拉達妻子 Alice Campello



西班牙球員Alvaro Morata的妻子Alice，是一位義大利模特兒，兩人於2017年結婚，育有3個小孩。雖然已為人母，但Alice的體態依然維持得宜，擁有纖瘦長腿，令人羨慕。她維持身材的方法，離不開積極健身和運動，從其IG可見，她喜歡水上活動，不時都會到海灘或海邊走走，以燃燒更多卡路里。此外，她曾在訪問中指出，自己不會限制飲食，但會注重自己吃了甚麼。