譚玉瑛入行40年曾因年紀大被勸退　視初戀男友為終身伴侶共識不婚

譚玉瑛｜現年59歲的譚玉瑛，因早年長期擔任電視台兒童節目主持人而廣為人知，「譚玉瑛姐姐」這名字更是不少港人的童年回憶。譚玉瑛於1979年報讀無綫藝員訓練班而入行，入行超過40年，主持了32年兒童節目，卻曾被無綫高層嫌棄年紀大而勸退，譚玉瑛本人也認為：「如果她想請一個後生，而我都不再後生，我就應該消失」，令不少藝人同事與觀眾也不勝唏噓！



現年59歲的譚玉瑛，因早年長期擔任電視台兒童節目主持人而廣為人知，「譚玉瑛姐姐」這名字更是不少港人的童年回憶。（譚玉瑛 Helen@FB）

譚玉瑛於1979年報讀無綫藝員訓練班而入行，初入行工作機會不算多，到1982年獲安排試鏡兒童節目，就這樣開展了兒童節目主持之路！譚玉瑛曾在接受傳媒訪問時坦言，曾覺得自己性格上不適合做藝人，「不喜歡聽人講粗口，不喜歡不知幾時返工，然後又要半夜放工」，又指不喜歡與對手有肌膚之親，所以做兒童節目，不用捱夜、不用半夜收工是很開心的。

譚玉瑛於1979年報讀無綫藝員訓練班而入行，初入行工作機會不算多，到1982年獲安排試鏡兒童節目，就這樣開展了兒童節目主持之路！（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會 截圖）

譚玉瑛入行超過40年曾因年紀大被勸退兒童節目：我消失都是對的

由《430穿梭機》、《閃電傳真機》到《放學ICU》，主持兒童節目接近32年，漸漸成為不少港人的兒時回憶，陪伴港人成長。譚玉瑛近日接受《香港演藝人協會》訪問時提到，當初的確對主持兒童節目抱有熱誠，「想告訴別人兒童節目不是小兒科，都可以做得好好」，公司曾經想調派她出來做話劇，但她都毅然拒絕，因為實在太喜歡做兒童節目了，「可能我比較短視，我很滿足及開心」！

譚玉瑛在《香港演藝人協會》訪問中再次重提2014年不被續約一事，當年在主持最後一集《放學ICU》時，一眾主持為她送上蛋糕，為她的兒童節目生涯畫上完美句號。回想起當時不被續約，譚玉瑛就指當日被高層叫入房，向她坦言「想請一個好像你當年般年輕的人來做兒童節目」，從而勸退譚玉瑛不再當兒童節目主持，而譚玉瑛對製作人的理念也表示明白，亦表示，「我也不再年青，他們又不知道如何請我離開，當她跟我說時我又覺得合情合理，如果她想請一個後生，那我又不再後生，我消失都是對的」。

離開了TVB兒童節目組後，曾獲其他電視台邀請，替他們開一個兒童節目，但譚玉瑛就一口拒絕，她覺得自己由10幾歲主持兒童節目到現在，都已經幾十年，或許也想退下來休息一下吧。近年，譚玉瑛開始擔任《香港原味道》、《阿爺廚房》等飲食節目主持，坦言自己都喜歡飲飲食食，觀眾也可以看到譚玉瑛在其他領域上發揮吧！

譚玉瑛入行超過40年曾因年紀大被勸退兒童節目！（譚玉瑛 Helen＠FB）

譚玉瑛熱愛享受人生 親解「娛樂圈小富婆」稱號

很多人都知道，譚玉瑛是熱愛享受人生之人，愛吃愛紅酒，買過一支接近$8,000紅酒，所以一直被外界傳是「娛樂圈小富婆」，但譚玉瑛就解釋指只是她用錢的方式與其他人不同，在飲食上較捨得花錢吧！

譚玉瑛是熱愛享受人生之人，愛吃愛紅酒！（譚玉瑛 Helen＠FB）

一直被外界傳是「娛樂圈小富婆」，但譚玉瑛就解釋指只是她用錢的方式與其他人不同，在飲食上較捨得花錢吧！（譚玉瑛 Helen＠FB）

譚玉瑛與初戀男友相愛近40年沒結婚打算 由師生戀到終身伴侶

至於愛情方面，譚玉瑛與男友周震聲相戀接近40年，但一直沒有結婚的打算，雖然如此，但兩人早已視對方為終身伴侶了！周震聲的名字可能大家會感到陌生，因為他並不是娛樂圈中人，但他的身份卻是譚玉瑛的中學代課老師？

周震聲是譚玉瑛中三時的數學代課老師，後來男方仍有繼續替譚玉瑛補習，久而久之雙方就萌生起愛意，更發展了一場師生戀。這是譚玉瑛的初戀，一愛就愛了40年。拍拖多年已發展至同居關係，但依然沒有結婚的打算，他們認為學好每一天怎樣跟對方好好相處比一紙婚書更實際。說到維繫感情貼士，譚玉瑛就指最重要是互相尊重及給予自由度。