法證先鋒V｜楊玉梅復出拍劇只求過戲癮　享受單身積極過精彩人生

【法證先鋒V｜楊玉梅】TVB劇集《法證先鋒V》中的單元故事影射了不少轟動香港的大案件，近日播出的單元就影射著當年的紙盒藏屍案及水泥埋屍案，紛紛引起觀眾熱議。除了劇中案件值得討論，單元角色也相當值得關注，而出名是「好戲之人」的楊玉梅亦有份參演這單元！

現年57歲的楊玉梅雖然在近年多套劇集中都見到她的身影，但事實上她曾隱退娛樂圈多年，進軍飲食界投資做老闆，據悉集團旗下已有24間餐廳，可說是圈中的隱形富婆！不過，即使楊玉梅已榮升為女強人，但她對演戲的熱誠並沒減退，更坦言回巢拍劇不是為錢，而是希望遇到好劇集、好角色，有發揮空間。



【法證先鋒V｜楊玉梅】近日播出的單元就影射著當年的紙盒藏屍案及水泥埋屍案，出名是「好戲之人」的楊玉梅亦有份參演這單元！（Strawberry 楊玉梅＠FB）

【法證先鋒V｜楊玉梅】楊玉梅與張國強2位好戲之人在《法證先鋒V》中合作。（Strawberry 楊玉梅＠FB）

法證先鋒V｜楊玉梅亞姐入行曾爆選美黑幕 昔日隱退建飲食王國成小富婆

現年57歲的楊玉梅於1990年參選亞姐而入行，當時除了奪得季軍之外，更榮獲最上鏡小姐及完美體態獎項。參加選美或許是不少女生兒時的夢想，但事實上選美之路過得並不容易，明爭暗鬥原來真有其事。

楊玉梅曾坦言當年目睹不少選美黑幕，剪爛衣服、灑身痕粉等等都有，又指她們這一屆鬥得特別犀利。楊玉梅當年以黑馬姿態入圍十強，還記得返回後台準備換衣服時，驚覺自己的私人衣服及內衣褲全部不見了，最終只好向公司借衣服，回想起來也覺得很殘忍。

【法證先鋒V｜楊玉梅】現年57歲的楊玉梅於1990年參選亞姐而入行，當時除了奪得季軍之外，更榮獲最上鏡小姐及完美體態獎項。（Strawberry 楊玉梅＠FB）

奪下了選美季軍，令楊玉梅成功簽約亞視，拍第一套劇就有幸擔任女主角，備受力捧成一線花旦。其實在選美前，楊玉梅已經曾擔任模特兒及以特約演員身份參與電影拍攝，最廣為人知就是曾在由周潤發主演的電影《賭神》中演過荷官，當時就連發哥都大讚她演得好！

【法證先鋒V｜楊玉梅】楊玉梅曾在由周潤發主演的電影《賭神》中演過荷官，當時就連發哥都大讚她演得好！（《賭神》劇照）

但在選美入行後，楊玉梅因為與電視台簽了約，所以要減少拍電影，而在拍劇的路途中亦屢遇挫折。初次拍劇要飾演女俠，被導演狠批連紮馬都做不好，怎樣演女俠？備受批評，楊玉梅就決心每日練習雜技及轉碟，希望改善在劇中的表現，又試過跟劉松仁合作時，對方突然加戲摑了她一巴掌，令她大哭起來，但後來發現原來對方是為了讓她入戲才這樣做，後來回想起也很感激對方。

入行多年，拍劇的生活令楊玉梅感到疲倦，在2000年，楊玉梅就轉向飲食業發展，成為食肆老闆，據悉至今集團旗下已有超過20間分店，一手建立出飲食王國，榮升為成功女強人。雖然已隱退娛樂圈，但楊玉梅對演戲的熱誠尚未減退，她在早幾年在內地復出，又參與了一部中美合拍的電影，她更憑這電影在美國影展勇奪最佳女演員殊榮，或許因為這樣，再次燃點起楊玉梅心裡演戲的一團火，令她決心回巢TVB全面復出。

【法證先鋒V｜楊玉梅】入行多年，拍劇的生活令楊玉梅感到疲倦，在2000年，楊玉梅就轉向飲食業發展，成為食肆老闆，據悉至今集旗下已有超過20間分店，一手建立出飲食王國，榮升為成功女強人。（《特技人》截圖）

法證先鋒V｜楊玉梅演技獲網民大讚 復出拍劇只求過戲癮

楊玉梅近年在TVB劇集的演出亦獲網民大讚，例如在《十月初五的月光》中飾演文初母親文貴芳、《回歸光影頌》中飾演的嚴惠梅，以及在最近熱播的《法證先鋒V》的演出同樣演技大爆發。楊玉梅坦言回巢拍劇並不是為了賺錢，只希望遇到好劇集、好角色，有發揮空間，相信觀眾們也看得出她對演戲的熱誠！

【法證先鋒V｜楊玉梅】楊玉梅近年在TVB劇集的演出亦獲網民大讚！（法證先鋒IV》截圖）

法證先鋒V｜楊玉梅享受單身積極過精彩人生

楊玉梅雖然已踏入57歲之齡，但仍是單身，她坦言希望投放多些時間在事業發展上，希望可以掌握人生主導權，不想為戀愛而活，所以她十分享受單身，拍拖不拍拖隨緣就好了！而且楊玉梅也活得精彩與積極，除了努力經營飲食王國及發展演藝事業外，楊玉梅也相當好學，早前修讀了營養與體重管理文憑更取得3科A的好成績，平日也愛做瑜伽運動，甚至考獲了哈努曼瑜伽導師牌，實在是相當佩服她的毅力，也難怪她的身形、外貌同樣保養得宜，封她為「凍齡美魔女」也當之無愧！

【法證先鋒V｜楊玉梅】楊玉梅平日也愛做瑜伽運動，甚至考獲了哈努曼瑜伽導師牌，（Strawberry 楊玉梅＠FB）