媽媽的神奇小子︱吳君如演繹偉大母愛　與陳可辛堅持不婚浪漫到老

媽媽的神奇小子︱由吳君如監製及主演的電影《媽媽的神奇小子》即將在8月中上映，還有一眾演員梁頌恆、張繼聰、胡子彤、鍾雪瑩、林家熙（Locker）等人傾情演出，該電影改編自真人真事，將殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉和媽媽的奮鬥故事搬上大熒幕。吳君如在電影中飾演「蘇媽」，照顧患有天生殘疾的兒子，現實生活中作為高齡產婦的吳君如在懷孕期間，也曾經歷過漫長又艱辛的時光？



吳君如主演《媽媽的神奇小子》飾演蘇樺偉的媽媽。（《媽媽的神奇小子》劇照）

吳君如飾演蘇樺偉媽媽 為母則剛觸動人心

在熒幕前收放自如的吳君如，一改詼諧搞笑的形象，今次主演勵志電影《媽媽的神奇小子》，飾演「蘇媽」照顧天生殘疾兒子蘇樺偉，發生一系列觸動人心又勵志的故事，賺人熱淚。吳君如在戲中將一位母親內心的掙扎與堅毅，多層次地演繹出來，偉大的母愛讓人動容。而身為人母的吳君如對於「母愛」更為感同身受，現實生活中作為高齡產婦的吳君如在誕下女兒的過程中，也曾經歷過痛苦與艱難的時刻……

吳君如在電影中展現蘇樺偉與媽媽相處的一點一滴。（《媽媽的神奇小子》劇照）

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吳君如41歲誕女 「高齡產婦」憂慮孩子健康：過程好恐怖

一直為事業拼搏的吳君如，驚醒自己即將踏入四十歲，若再不生育便會錯失時機，吳君如在訪談《魯豫有約》中分享，當時與陳可辛的關係十分穩定，也有一定的經濟能力，兩人都想要孩子，便抱著「試試看」的心態，怎料吳君如41歲之際成功懷孕。

不過欣喜之餘同樣伴隨著擔憂，年屆41歲的吳君如已是「高齡產婦」面對生育風險，嬰兒出生後不健全的機率也很高，如罹患唐氏綜合症、自閉症等，鋪天蓋地的憂慮困擾著吳君如與陳可辛，吳君如形容「懷孕那9個月的時間好恐怖」，她坦言：「我沒有偉大到去照顧一個有障礙的人，但畢竟是自己的孩子，就偉大一次吧！」

當年41歲的吳君如是高齡產婦。（吳君如@微博）

雖然兩人對嬰兒的健康有著各種憂慮，不過吳君如透露自己和陳可辛都有著強大的信念，若真的生下不健全的孩子，他們也「有能力去照顧、去帶好」。最後吳君如誕下健康女嬰，她激動地說: 「我很感恩。」如今吳君如女兒陳是知已經15歲，成為亭亭玉立的少女，在新片《媽媽的神奇小子》中吳君如女兒更驚喜客串路人甲，力挺媽媽吳君如。

吳君如以高齡生下女兒，陪伴她快樂成長。（sandrangky@IG）

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吳君如與陳可辛相愛24年堅持不婚分房睡：我們與結了婚沒有分別

許多人在一定的年齡結婚生子，吳君如與陳可辛卻不想被傳統的條條框框束縛自我，兩人相愛超過20多年，仍未踏入婚姻，卻更勝婚姻。陳可辛曾向吳君如求婚，吳君如亦答允，「我們的關係與結了婚是沒有分別的」，陳可辛認為二人感情勝過一紙婚約，相伴便是承諾，「我們不是傳統的愛情故事」。

我們兩個這麼任性、霸道的人走在一起，爭爭吵吵再磨合，互相尊重彼此的獨立空間，互相遷就對方的不同領域。 陳可辛

吳君如與陳可辛兩人性格迥異卻又互補，「歡喜冤家」的相處方式讓人忍俊不禁。（sandrangky@IG）

陳可辛分享兩人的相處之道，是尊重彼此、給予獨立空間，個性獨立的吳君如提出分房睡的要求，心情好就一起睡、心情不好就各自回房，花費也是各付各實行AA制的，而陳可辛覺得這種相處很有創意，欣然接受。

不過，即使是兩個獨立的個體，也在不知不覺中互相影響著，吳君如坦言：「我以為我很自我，但在不知不覺中他一直在『控制』我」，但是感情不分輸贏，遷就另一半她心甘情願。浪漫的不是形式，而是相處，不受婚姻約束的愛情，多了一份自在。陳可辛曾浪漫地向吳君如告白：「反正你也不喜歡別人叫你陳太，那麼吳小姐，我們以後多做浪漫的事情吧！」

真實的愛情跟電影不一樣，它是沒有劇本的。我想愛情到最後，就是習慣，就是生活，就是沒完沒了地和你聊天。 陳可辛

吳君如與陳可辛相愛20多年堅持不婚。（吳君如@微博）

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▼▼▼同場加映：劉嘉玲直言與梁朝偉攜手走過30多年，一定會經歷爭吵、冷戰與掙扎，她表示：「會吵架，但最後都吵不起來。」梁朝偉也曾在訪談中分享：「劉嘉玲生氣，我從來不哄。」==>【劉嘉玲曬梁朝偉生日照盡顯愛意 不生育享受二人世界：最緊要珍惜】▼▼▼

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▼▼▼同場加映：港姐出身的簡慕華參演過不少人氣劇集，雖大多是綠葉角色，仍在觀眾心中留下深刻印象。一直鮮少傳出緋聞的她對感情謹慎，41歲才覓得真愛，不怕遲婚終獲幸福？==>【大叔的愛｜簡慕華做大台綠葉17年41歲結婚離巢：年紀大又如何？】▼▼▼