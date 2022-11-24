法證先鋒V｜曾慧雲入行30多年成御用師奶 不婚主義者視毛孩為兒女

【法證先鋒V｜曾慧雲】TVB重頭劇《法證先鋒V》熱播，日前播出的一集講述一名院友被安老院職員推上天台吹風，翌日因心臟衰竭而死亡，疑似影射護老院虐老案，而其中一位涉案看護是由甘草演員曾慧雲飾演。大家可能對曾慧雲這個名字不太熟悉，但看到她的樣子，總會記起她在不少劇集之中飾演師奶、街坊等閒角，雖然戲分不多，但曾慧雲依然盡心盡力演好每個角色。



【法證先鋒V｜曾慧雲】曾慧雲在《法證先鋒V》中飾演看護涉虐老案。（《法證先鋒V》截圖）

法證先鋒V｜曾慧雲入行30多年成御用師奶 無數閒角仍盡心盡力地演

曾慧雲在1984年等待會考放榜期間，決心投考TVB藝員訓練班入行，同期同學有謝天華、鄧萃雯、邵美琪等等。一入行，曾慧雲就有機會在劇集《皇上保重》中飾演皇后，當時戲份並不少，更與飾演皇上的劉德華有不少對手戲，可惜當時初次正式拍劇的曾慧雲，似乎未能兼顧古裝對白，難以投入角色，坦言覺得自己演得不好。

後來在演藝路上，曾慧雲就常被安排演「師奶」、「街坊」等閒角角色，更被封為「御用師奶」！雖然在劇中戲份不多，曾慧雲初期都有點接受不到，但演得多就開始覺得其實演師奶也不錯，又認為選擇了做演員，所有角色都要照做，只要演得好就夠了！曾慧雲在鏡頭前盡心盡力的演出相信觀眾們也有目共睹，飾演師奶「八婆」感覺入型入格，更曾在節目《Sunday好戲王》中獲得「另類好戲王」殊榮，也總算對曾慧雲這30多年在演藝界上的付出給予肯定。

【法證先鋒V｜曾慧雲】後來在演藝路上，曾慧雲就常被安排演「師奶」、「街坊」等閒角角色，更被封為「御用師奶」！（《律政新人王》截圖）

法證先鋒V｜曾慧雲拍拖30多年堅持不婚不育 不婚主義者視毛孩為兒女

可以一直堅持下去，除了一股對當演員的熱誠外，也是全靠男朋友的鼓勵和支持。在劇集中演過無數次「師奶」角色的曾慧雲，私下卻是個不婚主義者，與男友拍拖30多年也一直沒有結婚的打算，曾被問到不結婚的原因，曾慧雲就表示與男友一早有共識不結婚不生育，因為顧孩子的花費實在太大，加上其實都不一定要有孩子才幸福的，所以既然已有不生孩子的共識，曾慧雲覺得其實結婚與與否並不重要。

【法證先鋒V｜曾慧雲】在劇集中演過無數次「師奶」角色的曾慧雲，私下卻是個不婚主義者。（《我家無難事》截圖）

雖然沒有生孩子，但曾慧雲與男友很喜歡毛孩，更視毛孩為兒女，最高峰時期試過養17隻狗，後來又養了20隻貓。曾慧雲亦曾與男友經營寵物生意，直至2018年開始感到身紀漸大而結束生意，現在的她專心演戲，享受飾演每一個角色。