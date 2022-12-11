夫妻新婚即遇金錢問題！各有正職應給家用？網民贊成：老婆用來錫

【結婚｜家用】常言「講錢傷感情」，即使情侶關係甜蜜，仍會提及金錢話題。討論區常見不少情侶議題，都牽涉金錢問題，有網民近日便發文討論，問「兩夫妻婚後應否給家用？」結果反應兩極，理由更有一大堆。



【結婚｜家用】有網民近日便發文討論，問「兩夫妻婚後應否給家用？」(《今生是第一次》劇照)

有別於傳統社會，不少男女都追求平等，無論拍拖或婚後，支出都會共同負責。有網民於香港討論區發文《各有正職，結左婚要比家用老婆？》，表示自己跟老婆各有正職，也會給父母家用，但婚後「老婆話每個月要再額外給她家用」，因此他想知道其他人是否一樣。他亦強調，家中不少支出由他支付，對要額外多付一筆似是感到疑惑。

事件引起一番熱議，部分人認同妻子，指是正常做法，如「象徵式給一點」、「各有正職不是理由」及「老婆用來錫，做男人可蝕底一點」。但也有不少網民指出，女方也有工作，因此在「平等年代，共同承擔開支便可」，而且「男人也要有錢傍身」，更有人舉例，有親戚將錢全給老婆打理，結果對方勾搭其他男人走掉，令親戚沒有了老婆的同時，也失去財產。

【結婚｜家用】有贊成給家用的網民表示「老婆用來錫！」(《無法抗拒的他》劇照)

應否給家用的背後，或連帶到情感問題。正如「老婆跟紙鈔掉海，你會選救哪樣？」般，當老婆提出需要錢的時候，金額多少不重要，主要是看丈夫的愛意和付出，讓她在辛苦做家務的同時，感受到對方的溫暖及安全感。

最緊要溝通商討

若夫妻意見不合，與其忍讓，不如找個合適時機，開心見誠地說出感受和原因，讓兩人關係更好地磨合，同時給對方知道，自己是重視和愛她的。正如不少網友都建議，該老公婚前應先討論金錢和家務分配，或找老婆商議出更好的做法，總之要先經過溝通，感情才能繼續昇華。此外，間中給對方驚喜，送點小禮物，也可增加情趣，讓對方知道你的愛意，相信這樣對方也不會介意家用的問題。

網民：雙方按人工比例作家庭支出

也有網友分享自己的做法，表示由於與老公收入不一，因此經討論後，兩人每個月都會按各自收入的固定比例，作為家庭支出。亦有人建議，夫妻可以共同開設一個銀行戶口，並定期將固定金額存款，若有家庭開支或旅行洗費，均以這戶口付款，這樣的話，雙方都能感受對方有付出之餘，也能避免金錢上的爭執。

資料來源：香港討論區