難想像是同一人！42歲大媽離婚後變索女：愛穿短裙、玩Tinder交友

【愛情｜離婚】離婚不可怕，重要是往後你想活得怎樣。英國有位42歲媽媽，在結束18年婚姻後，生活不僅沒變陰沉，反而從不甚打扮的師奶，轉成超靚索媽，活出更自在的人生。



【愛情｜離婚】42歲Emma Sheppard在婚前(圖左)及婚後(圖右)差異極大。(Emma Sheppard)

住在英國黑池（Blackpool）的Emma Sheppard，原過著平凡生活，在當地就職社工，22歲時結婚，育有兩名孩子，一切看似完滿穩定，但卻是困住Emma的籠子。她憶述過去自己「既老又空虛，疲態盡現」，雖曾盼與前夫白頭偕老，惜數年前兩人關係始現問題，終在2020年決定離婚，前夫翌年遷走。

我以為會白頭偕老，生活只有他、女兒和工作，我以為可搞定所有事。 Emma Sheppard

【愛情｜離婚】。她憶述過去自己「既老又空虛，疲態盡現」。(Emma Sheppard)

▼▼▼ 按圖點撃更多Emma Sheppard離婚前後的變化 ▼▼▼

失去生活支柱的Emma，頓時變得沒動力，「他離開後我感到很糟，這的確使我心碎。我得了驚恐症，感到生活沒價值。」當時的她欠缺自信，感到被孤立，相信定必徬徨無助，生活少了靈魂，「我當時只是『生存』，賺錢支付生活費，過得一日就一日。」歌手Katy Perry於〈Roar〉中提到，「你將我推向低谷，但我站了起來」，歌詞裡的正面能量，激勵Emma變得振作，並向自己說，「你來自女強人的家庭，你是自由的，可在生命中作出改變。」

以前我只是努力工作，照顧所有人，但當我們分開後，才發覺這次輪到照顧自己了。 Emma Sheppard

【愛情｜離婚】現時的她保養得宜，完全不似42歲。(Emma Sheppard)

為改變自己，Emma在生活上作出180度轉變，從平日滴酒不沾，現時她每周都會在酒吧兼職兩天，並到健身室做體能訓練五次。她亦改掉飲食習慣，減少垃圾食物，轉為自煮雞肉及肉醬意粉，並逐步戒煙，由每日吸煙20次減至4次。她開始注重體形外貌，將盡是黑色衣物的衣櫥，轉為短裙、高跟鞋及色彩外套，亦會打扮、塗紅唇和保養，看來性感魅力、比原本歲數年輕。她無論在外在或內在，都像換了一個人，連好友都難以置信，指其與以前截然不同。

現時我更愛笑，而這只是開始。 Emma Sheppard

雖曾受婚姻打擊，但Emma現時內心變得強大，不會拒絕愛情，更會在交友程式Tinder認識朋友，拓展自己的社交圈子。

【愛情｜離婚】不少女生婚後都會將重心放在家庭，永遠將自己放在最後一位。(《夫妻的世界》劇照)

婚姻是段關係、而非枷鎖

不少女生結婚後，都會將重心放在家庭，工作後回家，便是做家務、照顧家人，永遠將自己放在最後一位。雖是愛的表現，但絕不能忽略自己，要記住婚姻是段關係，而非枷鎖，做事不能以「這是婚後應做的」為理由，而捨棄興趣及愛自己的時間。正如Emma般，把自己時間全投在家事和工作上，結果當失去其中一樣時，便變得漫無方向。要盡量將目光放遠，建立自己的真正形象和社交圈子，讓內心覺得自己真的很重要，這樣在家庭中才有存在感，可以舒適自在地感受到生活的樂趣。