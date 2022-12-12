陳奕迅歌神是如何煉成？在紛議中連開25場演唱會　3原因力保地位

陳奕迅演唱會｜陳奕迅一連25場演唱會《陳奕迅 Fear and Dreams香港演唱會》於上週五展開了！這場原定於2019年的演唱會一再延期，終於在各種紛議中展開，自10月初公開演唱會門票發售資訊，到5.8萬張門票於一日內全數售出，主辦單位再度加場同樣火速完售。讓人不禁疑惑明明在爭議事件及疫情接連爆發後，陳奕迅在大眾視野消失了一段時間，令人感覺他人氣大不如前，也讓這場演唱會門票售前就不被看好，但在陳奕迅演唱會開展後，看到他一口氣連唱30首歌以及一反常態的歌單，當中逾半數是Side Track歌，但全場氣氛依然熱烈、不冷場，向所有人展現第三代歌神的實力！



陳奕迅爭議事件後 其樂壇地位不受影響？

陳奕迅｜爭議事件後其樂壇地位不受影響（IG@easonchan__fan）

陳奕迅這場原定於2019年的演唱會因疫情一再延期，再經歷了2021年發生的爭議事件，並與合作十年的Adidas終止合作一度掀起罵戰，讓歌迷們對這場演唱會的期待值一再下降。及後陳奕迅的Instagram一次過刪除所有帖文，只剩下3個帖文，當時不少網民猜測帖文暗藏著「我不如專心唱歌好好拍電影」意思，疑似暗示被捲入風波的心境，當時不乏歌迷稱永遠支持他，但同時也有歌迷稱對他感到失望，曾經這樣一位愛自由的「頑童」，在面對市場卻低頭了。

所以當這場演唱會公佈消息時，隨即網上出現「睇唔睇E神好？」的討論，當時網絡出現了一面倒「拒看」的留言，但在門票開售時卻反應熱烈，甚至兩度加開，依然全數完售，陳奕迅的賣座力和樂壇地位仍然巋然不動！

陳奕迅專注於音樂事業發展

陳奕迅｜甚少出現在內地綜藝節目（IG@easonchanfanclub）

如今不少香港藝人都會演藝事業拓展至中國，但在香港的名聲總會受到些許影響，陳奕迅也是如此，他也曾擔任過《中國最強音》和《中國新歌聲》兩個節目的導師，再來就僅是出席過好友謝霆鋒《12道鋒味》節目，相比起同樣在中國發展演藝事業的藝人，他的爭議聲和所受到的影響沒有那麼大。除了陳奕迅的自身實力外，相比起其他藝人不斷在節目中暴露私生活，他更關注於自己的歌唱事業，所以也僅參與歌唱類的綜藝節目，也大概是這原因讓他的爭議聲相較沒那麼大。

陳奕迅奠定樂壇地位原因1：挑戰不同類型的音樂 不受市場限制

陳奕迅｜奠定樂壇地位原因1：挑戰不同類型的音樂 不受市場限制（IG@yisiyinyue）

提起陳奕迅，不論是否他的歌迷，腦海中總會自然浮現起多首熟悉旋律，無論是《單車》、《浮誇》、《富士山下》、《明年今日》等多首膾炙人口歌曲，都是屬於不少香港人的共同回憶。但在這次演唱會中上述提到的經典歌通通沒出現在是次演唱會的歌單中，而且逾半數是陳奕迅歷年的Side Track歌，一反過往演唱會選歌常態，但也讓人回想起陳奕迅自出道之初，他所打造的歌曲就是不遵從流行曲市場限制，敢於挑戰不同類型的音樂。除了多元化的音樂曲風和演繹方式外，陳奕迅的歌曲主題也不斷突破不同時代的主流文化框架，不只讓樂壇開拓出新的可能性，也讓歌迷也獲得更層次的聽覺享受！

陳奕迅奠定樂壇地位原因2：富含深意的歌曲 傳送不同訊息

陳奕迅｜奠定樂壇地位原因2：富含深意的歌曲 傳著不同訊息（IG@yisiyinyue）

在昨晚（12月11日）的演唱會安歌環節，陳奕迅演繹了一首《黃金時代》，被不少歌迷大讚他的狀態及歌唱實力依然處於顛峰，這也是屬於他的「黃金時代」。而這首歌早在1998年發表，訴說著城市中各種的繁華背後的空虛寂寞，放至今日依然非常貼切。同時也發現陳奕迅透過不少歌曲表達著對時下的生活方式及價值觀，抱著質疑和不安的態度，像是《第五個現代化》表達著科技逐漸取代人類、《King Kong》帶出拒絕身材焦慮、《謊言》批評失實廣告的欺騙、《六月飛霜》剖析人們甘願處身於所謂的烏托邦中逐漸變麻木的心態、《小孩不懂怕》等等多首富含深意的歌曲，他充滿個性的音樂風格，也是奠定了他在樂壇地位的主要原因。

陳奕迅奠定樂壇地位原因3：「陳氏情歌」陪伴著女生們不同戀愛階段

陳奕迅｜奠定樂壇地位原因3：「陳氏情歌」陪伴著女生們不同戀愛階段（IG@yisiyinyue）

陳奕迅的實力唱功是不容置疑的，但他的聲音感染力更不能忽視，擅長唱出一個個故事的他，也曾把無數個暗戀、熱戀、失戀、無法言明的、遺憾的等等戀愛關係﹐一一透過他的歌曲傳達。我們好像總能在他的歌曲找到一絲絲的慰藉，又或是在某年某月再次聽到他某首歌的某句歌詞，再次勾起曾經刻骨銘心的記憶，這就是屬他的「陳氏情歌」，也是陪伴過無數女生們渡過不同的戀愛階段，這也大概是為什麼我們時至今日，依然會聽陳奕迅的音樂原因。