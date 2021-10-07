徐濠縈貼舊照祝賀囡囡生日　屢受負評陳奕迅專一寵妻：要對老婆好

47歲徐濠縈為慶祝女兒17歲生日，早前分享了一張陳年舊相，大方公開年輕素顏模樣，引起網民熱議。徐濠縈與陳奕迅於2006年結婚，婚後誕下女兒康堤，一家三口和樂融融的生活溫馨又幸福。嫁給陳奕迅成為「Eason嫂」，徐濠縈屢受負評，「大花筒」 、前衛衣著、婚變等不時引起爭議；但二人不理外界聲音，婚姻走過15個年頭，感情穩定又甜蜜，「寵妻狂魔」陳奕迅更曾公開護妻：「對老婆要做到最好。」



47歲徐濠縈與陳奕迅於2006年結婚。(hilaryxtsui@ig)

日前，徐濠縈為慶祝陳康堤女兒17歲生日，上傳一張陳年舊相，照片中徐濠縈年輕素顏模樣十分青澀，女兒則是呱呱墜地的嬰兒。

轉眼數十年過去，陳康堤即將成年，已是亭亭玉立的少女，徐濠縈感性附上《誰可相依》的歌詞：「童年時話過，一生到盡頭，也願意拖著你的手，從來無後悔，不管笑或愁，也沒有考慮分開走。」溫馨合照展現母女情深，女兒的成長亦見證陳奕迅與徐濠縈已相伴走過數十載。

▼▼▼【按圖看】徐濠縈慶祝囡囡17歲生日 公開年輕素顏照▼▼▼

愛情長跑15年懶理外界抨擊 霸氣護妻：對老婆要做到最好

陳奕迅與徐濠縈識於微時，當年Eason還是一個寂寂無聞的新秀冠軍，徐濠縈是影視新星，二人經何超儀「牽橋搭線」相識，後墜入愛河，展開讓人稱羨的愛情故事。事業一直不溫不火的徐濠縈坦言自己並不享受娛樂圈工作，Eason剛在樂壇冒起，便對她說：「你不如不要再做，既然你的事業無起色，養你的這個責任就交給我吧！」

陳奕迅徐濠縈一往情深，不理外界批評，婚後更是圈中出名保持「零緋聞」的好老公。(hilaryxtsui@ig)

徐濠縈因陳奕迅的一句話而息影，專心發展自己熱衷的時裝事業。因衣著打扮過於前衛，又有「大洗敗家」污名，徐濠縈經常成為網民挪揄攻擊的對象，樣貌衣著都被指「很醜」，甚至質疑二人感情關係。「寵妻狂魔」Eason，每次都會力挺太太徐濠縈，他曾公開護妻：

以前好多人說她買東西呀、亂花錢呀之類的，但我真是不覺得，我和大眾眼光不同，所以不會被大眾影響我，這些就是我們能夠一起的緣分。 陳奕迅

陳奕迅和徐濠縈相伴渡過低潮。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB）

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徐濠縈陳奕迅靠「一招」為愛情保鮮：我們互相欣賞

徐濠縈曾接受訪問，直言不諱地表示她與陳奕迅的感情曾陷危機，甚至瀕臨分手邊緣，有幸在一眾好友協助下，最終渡過難關。她表示對老公陳奕迅一直是「完全信任」，不會擔心他「招蜂引蝶」：「他外出工作時，我不會跟著去監視，這是兩人之間對關係的信任，你不能總是監督他，我們已經超越了這些階段，這種安穩讓我根本不會有這種憂慮。」

談及維繫感情，徐濠縈分享要「珍惜對方」，而最重要的是「互相欣賞」，雙方都要保持著一種魅力令對方欣賞，才能維繫長久感情。她還甜滋滋地表示，陳奕迅一回到家就會變「小男人」，從萬人愛戴的「E神」，變成顧家好老公與好爸爸。

對老婆要做到最好，所以我對她都沒有什麼要求 。 陳奕迅

陳奕迅與徐濠縈多年來十分恩愛。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB）

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