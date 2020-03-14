徐濠縈素顔賀生日 屢受醜樣敗家負評 陳奕迅卻寵愛她廿年如一日?

歌王陳奕迅(Eason)與妻子徐濠縈，因相戀到結婚，風風雨雨走過超過二十多年。1二人識於微時，縱使個性截然不同，卻依舊相愛相守多年。「愛妻號」陳奕迅對家庭和老婆的重視，與霸氣寵妻的態度更成爲娛樂圈好男人代表。陳奕迅當初選擇徐濠縈為終身伴侶時也曾令外界咋舌，不過他們懶理外界輿論，專心組織幸福家庭。原來當初徐濠縈更是因爲陳奕迅的一句話而淡出幕前？

徐濠縈生日大方曬素顔照

徐濠縈在IG分享素顔自拍照。（hilaryxtsui@IG） 早前(3月7日)，徐濠縈慶祝46歲生日大方分享自己素顔自拍照，照片中她身穿白色休閑服，戴著白色帽子，配文「年年25歲」。不過照片中徐濠縈皮膚顯得蠟黃，因素顔的緣故臉顯得有些憔悴。徐濠縈自拍毫無P圖痕跡，呈現最自然和真實的模樣，我行我素的「貼地」作風讓人欽佩。

徐濠縈的「標奇立異」不獲好評？

「潮流哩啲嘢，我識條__咩！」正所謂越走在潮流尖端，越孤獨，因爲不是人人都會欣賞你的突出裝扮。有「潮流教母」之稱的徐濠縈，一貫維持大膽創新個人風格，不過太過時尚的穿搭有時卻不獲大眾接受。有時過於大膽的時尚造型，卻被大家挪揄，甚至被喻爲「時裝災難明星」之一。徐濠縈曾分享自己襯衫時間愈短愈好，大概15分鐘就能襯好，但是一眾網民對她過分前衛的衣著品味有所保留，不時成為嘲笑對象。

徐濠縈喜歡時尚穿搭，不過被「彈」多過讚，被喻爲「時裝災難明星」之一。（hilaryxtsui@IG）

點閱下圖回顧徐濠縈「超大膽穿著」：

+ 9 + 8 + 7

作爲時尚達人，件件衣服和單品都價值不菲，連設計師何國鉦亦說徐濠縈是「名牌奴隸」，「大洗」形象一直為人詬病。甚至有消息指徐濠縈曾經在一小時内，花光80萬港紙，揮霍行爲引來陳奕迅(Eason)粉絲的不滿，紛紛批評她不懂珍惜，肆意揮霍Eason辛苦賺來的血汗錢。面對「大洗」傳聞，徐濠縈表示老公並沒有怨言，也從來沒有向她投訴。「寵妻狂魔」Eason也公開説過錢賺來就是用來花的，妻子想買什麼都可以。有這樣一個「任老婆花錢」的老公，真是讓人羡慕！

一生只夠愛一個人

陳奕迅(Eason)對徐濠縈一往情深，不理外界批評，婚後更是圈中出名保持「零緋聞」的好老公。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB） 兩人識於微時 樣子不是典型美女，加上衣著打扮過於前衛，又有「大洗敗家」的污名，徐濠縈經常都會成為網民挪揄攻擊的對象，樣貌衣著都被指「很醜」，不明白作為歌王級的Eason，會娶一個如此的女子做老婆。Eason每次也是會力挺太太徐濠縈，二人的感情卻是從未被外界的指指點點所動搖。 當年兩人相識，Eason還是一個寂寂無聞的新秀冠軍，當時徐濠縈的名氣比他更大，以拍電影及電視劇為主，因參與拍攝劉德華的歌曲MV而嶄露頭角。拍拖的時候，Eason只被稱作「徐濠縈的男朋友」，連名字都沒有。據説Eason對徐濠縈是一見鍾情，她獨特又出眾的打扮深深吸引了他，與其他艷麗型的女生有所不同。當初兩人識於微時，Eason在娛樂圈還是一個還未發光發亮的小伙子，但二人已悄悄開始了愛情故事。

養你的這個責任就交給我吧！

陳奕迅(Eason)見徐濠縈演藝事業沒有起色，就叫她不如不要再做，要負起養她的責任。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB） 因陳奕迅的一句話而息影 事業一直不溫不火的徐濠縈坦言自己並不享受娛樂圈工作，比較沉默寡言的她不習慣面對鏡頭和説話，徐濠縈稱：「別人不跟我打招呼的話，我也不會同對方打招呼。你不説話的話，我也可以一直不説話的」，徐濠縈的朋友坦言她不説話的時候，樣子給人「拒人於千里之外」的感覺。當年阿徐27歲，Eason剛剛在樂壇冒起，他對她說：「你不如不要再做，既然你的事業無起色，養你的這個責任就交給我吧！」之後，徐濠縈便逐漸從娛樂圈退下，專心發展自己熱衷的時裝事業。

共度低潮期

陳奕迅和徐濠縈多年來互相扶持。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB） 2002年，Eason在台灣開演唱會的時候，發生意外撞傷下體，而且傷勢頗爲嚴重，據説當時阿徐一聼到Eason住院，就即刻飛去台灣到醫院探病。新聞一度有傳Eason因此失去生育能力，Eason不離不棄陪伴在他身邊，細心照顧並且幫Eason清理傷口，幸好最後傷口無大礙。在Eason事業蒸蒸日上的時候，Eason的父親又「出了事」，Eason遭受牽連，事業一度跌入谷底，在為父親案件忙前忙後的時候，徐濠縈始終陪伴在他身邊。 2012年徐濠縈捲入藝人濫藥風波中，有報道指兩人為此事大吵一架，徐濠縈更離家出走。事後為證明清白，Eason和徐濠縈一起開記者招待會，發聲明强調太太沒有參與濫藥聚會，更澄清二人夫妻感情十分好，依舊恩愛。

人生馬拉松

時空多更改 只好拋開 等待 應不應該 精不精彩 總結在 我愛 《人生馬拉松》

一直走過風風雨雨的二人更於2006年結婚，婚後育有一個女兒康堤。如今兩人的女兒已經長成亭亭玉立的少女，一家三口的幸福生活羡煞旁人。徐濠縈熱愛運動，喜歡跑馬拉松，這同時感染了Eason。Eason發表了一首歌曲--〈人生馬拉松〉，還在演唱會上特別唱了這首歌送給太太，他表示: 「以下這首歌很好，我太太就是一個很好的榜樣。」在人生的漫漫長路上，就好像跑一場艱辛的馬拉松，而Eason遇見「對的人」，陪伴他一齊經歷難關，邁向一個又一個新階段。一路上跌跌撞撞，面對重重困難，Eason與太太徐濠縈恩愛依舊，「神仙愛侶」不過如此！