兩性｜這4類人情路註定坎坷！一旦認定必奮不顧身　愛到至死方休

回顧以往的戀愛史，不管此刻是單身或已有伴侶，發現自己都是掉進接近的坑，對象都是同一類型的人手里，分手的原因也差不多，而自己在失戀後的心情也沒啥變化。



很多人覺得這是命運導致的，但其實卻與我們的性格有著很大的關系。而擁有以下這4種人格的人，大多數的情路都不會太平順。

剖析情路總是坎坷的4種人格，是你嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 作家型

作家型人格不代表對方真的是作家，而是這一類人比較重視精神上的戀愛層次。在你的一生中希望能找到知己，一旦談戀愛就能細水長流。也因為這個因素，讓你花很長的時間去觀察一個人，還要反覆測試和試探後，才能將自己交付出去。對待追求者，你會顯得非常刁鑽，一旦對方通過你設下的考驗，對方也給予足夠的安全感，你才會付出真心。而這一類人是天生的奉獻者，所以一旦失戀就會用很長的時間來療傷，甚至因為「身負重傷」，難以再投入下一段感情。

2. 記者型

與前一號人物大不相同，前一號需要很長的時間來觀察才能投入感情，記者型的卻是太快有戀愛腦，不需要很長時間就能掉進愛情的漩渦里，速度之快讓他人難以理解。雖然如此，但這也是你吸引人之處，高昂的熱情與激情，在感情中充滿活力，能為對方制造驚喜，也非常懂得享受那浪漫的氣氛，與你在一起的人通常就如沐浴春風中，非常愉快。但是，愛情不僅僅是浪漫，還需要與生活掛鉤。當熱戀期過去後，許多性格上、生活上的問題會慢慢浮現，這時候會讓你糾結到底是堅持還是分手的煩惱中。

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3. 教育家

你有著一顆善良的心，能做到只看對方優點而不看缺點的性格。與你在一起的人，能有滿滿的信心，也會因為你全心全意的支持而感動。你有著無限的耐心，不管另一半做錯了什麼事，嚴重傷害了你，你都會想辦法說服自己對方有著許多的優點讓你堅持下去。這樣的個性，會讓對方得寸進尺，越來越過分；又或者覺得你不會怎樣的而食髓知味。就算經歷了許多傷害，但是你還是很難退場，直到傷痕累累又或者對方強硬分手。

4. 主人型

你有著非常堅強的個性，做事也非常能幹。對於另一半，不管是在錢財方面又或者愛意方面，你都不會吝嗇，是感情里比較霸氣的一方。你屬於吃軟不吃硬的類型，一旦對方能表現溫柔或討好，你就會心甘情願做任何事。可是，有時候你的脾氣過於強硬，讓對方難以與你溝通而容易出現分歧。另外，愛面子的你為了爭一口氣常會氣話脫口而出，結果讓對方受傷而自己不知道，久而久之會冒出一堆問題，到最後想要挽回也難以拉下臉皮而分手。

如果擁有這些人格，其實可以嘗試作出一些改變，這樣才能讓感情變得更加順意。

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