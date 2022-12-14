你和伴侶是否3觀契合有將來？交友圈、消費觀及未來目標也要一致

三觀指的是兩人有著完全不一樣的價值觀，讓兩人在處理事情的時候出現矛盾，就算不關自己的事都能爭執一番。影響每個人的三觀與我們的生長環境、教育不一樣，所以才會有不一樣的想法。



基本上，兩人經常為一些稀疏平常的瑣事爭吵不休，這只會永無止境的愛情傷害。要看兩人合不合，其實只需憑著這5件事！

5件事看出與伴侶三觀是否契合，遇到志同道合的人好好珍惜啊！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 談話內容

人生路途那麼長，如果能與個有趣的人在一起真的很不錯。但是有趣的人不代表你們兩人談得來，畢竟每個人覺得有趣的點不一樣。要兩人相合，那麼兩人之間的文化水平和知識層次不能相差太遠，否則兩人的對話沒有共鳴。譬如說，對方引用典故中的笑點來聊天，而自己接不上話，那麼就一點都不有趣了。另外，兩人如果有共同的興趣愛好，那麼聊天的內容就更加多，否則兩人總是沒話說，就算很喜歡對方也是一種折磨啊！

2. 成長背景

一個人的原生家庭就是深深影響其價值觀的原因之一。當大家剛開始一段戀情時，往往被對方的某些點給吸引，但是卻忽略了兩人之間的差異性，然後就用自己心中的那把尺來衡量對方，如果對方不能諒解與寬容對待，那麼吵架就是必然的事。如果一個來自富貴人家，另一個來自窮苦人家，縱然兩人互相吸引，但價值觀肯定是迥然不同的。萬一不能諒解，那麼最終只能走上分手之路。

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3. 交友圈

戀愛是兩人相互的吸引，但卻必須融入雙方的朋友圈，也是更容易了解對方的方法。如果與對方的朋友難以相處，那麼就會很痛苦了。要知道一個人的朋友圈就是一面鏡子，能看出對方的性格、想法與生活。如果你對他的交友圈子有著不滿，那麼相信他也有著一些行為讓你不滿意。兩個人不一樣的朋友圈，那麼很明顯兩人都有著不一樣的生活方式與價值觀，相處一久還是會有埋怨。萬一一個喜歡泡夜店，另一個早睡早起，縱然再喜歡，如果不做出遷就就會有無數的爭執產生。

4. 消費觀

消費觀很多時候都是壓死最後一根稻草的因素。俗語說：有錢不是萬能，但無錢萬萬不能。有些人口袋裏只要有錢就會花清光，但有些人就會做出規劃，就算不多也能存錢。因此，一個是吝嗇鬼一個是大花筒，那麼吝嗇的那個看到對方無止境的花費相信一定會超心痛的，而花錢的那個就會認為對方斤斤計較。消費觀接近的雙方，那麼兩人才能融洽相處；反之，在一起的日子不會安寧。

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5. 未來策劃

戀人相處久了就會開始規劃人生大事。和諧的夫妻會有著一致的目標，那麼兩人對未來的盼望都會有著共識，就算沒有百分相似也相距不遠。兩人南轅北轍的想法，一個想住在城市，另一個想要住鄉村，為此僵持不下總結就是不愉快收場。總不能往往是其中一方一直妥協、委曲求全，這樣不健康的關系難以長久。

三觀在感情中扮演著重要的因素，能遇到愛自己的人又能諒解自己的不多，遇到了就要好好珍惜。

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